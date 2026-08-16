Alina Pușcău, mărturisiri cutremurătoare după ce a început tratamentul pentru cancer: „De câteva zile mi-a fost rău”

Alina Pușcău traversează o perioadă dificilă, după ce a început tratamentul împotriva cancerului. Fostul model internațional le-a transmis recent urmăritorilor săi că organismul resimte din ce în ce mai puternic efectele terapiei, iar ultimele zile nu au fost deloc ușoare pentru ea.

Vedeta a încercat să își păstreze optimismul și să le fie alături și altor femei care trec prin experiențe asemănătoare. Chiar dacă starea sa nu este una bună, Alina Pușcău continuă să vorbească deschis despre perioada prin care trece și despre dificultățile pe care le întâmpină în timpul tratamentului.

Alina Pușcău, mărturisiri cutremurătoare după ce a început tratamentul

În ultimele zile, problemele de sănătate au împiedicat-o chiar să își respecte unul dintre planurile pe care și le făcuse. Alina și-ar fi dorit să ajungă la biserică, însă starea fizică nu i-a permis să iasă din casă. Oboseala și disconfortul resimțit în această perioadă au făcut ca recuperarea și odihna să devină prioritare.

În ciuda momentelor dificile, fostul model încearcă să își găsească puterea în credință. Alina Pușcău a transmis că își păstrează speranța și că este convinsă că Dumnezeu îi poate ajuta pe cei care trec prin astfel de încercări. Mesajele sale au fost îndreptate în special către femeile care urmează chimioterapie sau alte forme de tratament pentru cancer.

„Astăzi am vrut și eu să mă duc la biserică, dar nu am putut, pentru că de câteva zile mi-a fost rău, nu pot să dorm noaptea și vreau să le încurajez pe femeile care trec prin acest tratament, prin chimioterapie, prin tratamente pentru această boală: să fiți puternice, că Dumnezeu este acolo cu voi. (…) E greu, știu că e greu, dar Dumnezeu face minuni și Dumnezeu lucrează prin oameni. Astăzi am ieșit și eu afară din casă, să mă întâlnesc cu prietenii mei. Chiar acum mi-a fost rău. Am vrut să văd lumina, soarele și m-am simțit bine. Sunt așa de fericită că am ieșit și că îi dau corpului meu ce are nevoie”, a transmis Alina.

Vedeta a recunoscut că perioada prin care trece este una extrem de solicitantă. Tratamentul îi afectează inclusiv somnul, iar nopțile au devenit mai greu de traversat. Chiar și așa, Alina încearcă să nu se lase copleșită și să își păstreze energia pentru zilele în care se simte mai bine.

Recent, aceasta a găsit suficientă putere pentru a ieși din casă și a petrece puțin timp în compania prietenilor. Pentru Alina, o ieșire aparent simplă a avut un efect important asupra stării sale generale. Timpul petrecut în aer liber, lumina naturală și apropierea oamenilor dragi i-au oferit o stare de bine și au ajutat-o să se desprindă, pentru câteva momente, de problemele cu care se confruntă.

Fostul model internațional încearcă astfel să își păstreze rutina și să profite de momentele în care organismul îi permite să facă lucruri care îi aduc bucurie. Sprijinul celor apropiați pare să aibă, de asemenea, un rol important în această perioadă, iar întâlnirile cu prietenii îi oferă ocazia de a se încărca pozitiv.

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