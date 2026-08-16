Acasă » Știri » Alina Pușcău, mărturisiri cutremurătoare după ce a început tratamentul pentru cancer: „De câteva zile mi-a fost rău”

Alina Pușcău, mărturisiri cutremurătoare după ce a început tratamentul pentru cancer: „De câteva zile mi-a fost rău”

De: Anca Chihaie 16/08/2026 | 18:25
Alina Pușcău/Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alina Pușcău traversează o perioadă dificilă, după ce a început tratamentul împotriva cancerului. Fostul model internațional le-a transmis recent urmăritorilor săi că organismul resimte din ce în ce mai puternic efectele terapiei, iar ultimele zile nu au fost deloc ușoare pentru ea.

Vedeta a încercat să își păstreze optimismul și să le fie alături și altor femei care trec prin experiențe asemănătoare. Chiar dacă starea sa nu este una bună, Alina Pușcău continuă să vorbească deschis despre perioada prin care trece și despre dificultățile pe care le întâmpină în timpul tratamentului.

Alina Pușcău, mărturisiri cutremurătoare după ce a început tratamentul

În ultimele zile, problemele de sănătate au împiedicat-o chiar să își respecte unul dintre planurile pe care și le făcuse. Alina și-ar fi dorit să ajungă la biserică, însă starea fizică nu i-a permis să iasă din casă. Oboseala și disconfortul resimțit în această perioadă au făcut ca recuperarea și odihna să devină prioritare.

În ciuda momentelor dificile, fostul model încearcă să își găsească puterea în credință. Alina Pușcău a transmis că își păstrează speranța și că este convinsă că Dumnezeu îi poate ajuta pe cei care trec prin astfel de încercări. Mesajele sale au fost îndreptate în special către femeile care urmează chimioterapie sau alte forme de tratament pentru cancer.

„Astăzi am vrut și eu să mă duc la biserică, dar nu am putut, pentru că de câteva zile mi-a fost rău, nu pot să dorm noaptea și vreau să le încurajez pe femeile care trec prin acest tratament, prin chimioterapie, prin tratamente pentru această boală: să fiți puternice, că Dumnezeu este acolo cu voi. (…) E greu, știu că e greu, dar Dumnezeu face minuni și Dumnezeu lucrează prin oameni.

Astăzi am ieșit și eu afară din casă, să mă întâlnesc cu prietenii mei. Chiar acum mi-a fost rău. Am vrut să văd lumina, soarele și m-am simțit bine. Sunt așa de fericită că am ieșit și că îi dau corpului meu ce are nevoie”, a transmis Alina.

Vedeta a recunoscut că perioada prin care trece este una extrem de solicitantă. Tratamentul îi afectează inclusiv somnul, iar nopțile au devenit mai greu de traversat. Chiar și așa, Alina încearcă să nu se lase copleșită și să își păstreze energia pentru zilele în care se simte mai bine.

Recent, aceasta a găsit suficientă putere pentru a ieși din casă și a petrece puțin timp în compania prietenilor. Pentru Alina, o ieșire aparent simplă a avut un efect important asupra stării sale generale. Timpul petrecut în aer liber, lumina naturală și apropierea oamenilor dragi i-au oferit o stare de bine și au ajutat-o să se desprindă, pentru câteva momente, de problemele cu care se confruntă.

Fostul model internațional încearcă astfel să își păstreze rutina și să profite de momentele în care organismul îi permite să facă lucruri care îi aduc bucurie. Sprijinul celor apropiați pare să aibă, de asemenea, un rol important în această perioadă, iar întâlnirile cu prietenii îi oferă ocazia de a se încărca pozitiv.

CITEŞTE ŞI: Gestul făcut de regretata Tal Berkovich pentru Alina Pușcău, înainte să moară: „Mi-a salvat viața!”

Alina Pușcău a făcut anunțul trist: „Am intrat în metastază.” Ce minune s-a întâmplat după ce fanii s-au rugat pentru ea

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Incendiu devastator în Covasna! O hală plină cu deșeuri a fost cuprinsă de flăcări
Știri
Incendiu devastator în Covasna! O hală plină cu deșeuri a fost cuprinsă de flăcări
Cod galben de caniculă în 17 județe. Vremea se răcește brusc în jumătatea de nord a țării
Știri
Cod galben de caniculă în 17 județe. Vremea se răcește brusc în jumătatea de nord a țării
„Suntem bărbați sau ce naiba?!” Noua modă de la plajă îl lasă nedumerit pe un fost ministru
Mediafax
„Suntem bărbați sau ce naiba?!” Noua modă de la plajă îl lasă nedumerit...
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu până la 10 grade
Gandul.ro
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu,...
Situație paradoxală după scăderea nivelului Dunării. Granița dintre Croația și Serbia s-a „evaporat”. O celebră insulă turistică croată s-a lipit de malul sârbesc
Adevarul
Situație paradoxală după scăderea nivelului Dunării. Granița dintre Croația și Serbia s-a „evaporat”....
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de Sfânta Maria. Șeful statului, surprins în momente de relaxare
Digi24
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de...
1. „Îmi cer scuze”. Iubita lui David Popovici a SURPRINS pe toată lumea
Mediafax
1. „Îmi cer scuze”. Iubita lui David Popovici a SURPRINS pe toată lumea
Parteneri
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alexandru Constantin, primele declarații după demisia de la România TV: „Schimbăm regulile jocului!” Cum arată sora geamănă a vedetei TV
Click.ro
Alexandru Constantin, primele declarații după demisia de la România TV: „Schimbăm regulile jocului!” Cum arată...
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge la o criză socială”
Digi 24
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge...
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
Digi24
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele...
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
Promotor.ro
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
go4it.ro
Patru medalii pentru România la Olimpiada Internațională de Informatică
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Descopera.ro
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu până la 10 grade
Gandul.ro
România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Incendiu devastator în Covasna! O hală plină cu deșeuri a fost cuprinsă de flăcări
Incendiu devastator în Covasna! O hală plină cu deșeuri a fost cuprinsă de flăcări
Cod galben de caniculă în 17 județe. Vremea se răcește brusc în jumătatea de nord a țării
Cod galben de caniculă în 17 județe. Vremea se răcește brusc în jumătatea de nord a țării
Gabriela Cristea a dat bani grei pentru vacanța din Italia. Destinația aleasă de vedetă nu este deloc ...
Gabriela Cristea a dat bani grei pentru vacanța din Italia. Destinația aleasă de vedetă nu este deloc ieftină
Fiica lui Cristian Popescu Piedone arată top! Ana Maria și-a etalat formele apetisante pe plajă
Fiica lui Cristian Popescu Piedone arată top! Ana Maria și-a etalat formele apetisante pe plajă
Satul din Spania care vrea să-și mărească populația. Sunt disponibile afaceri și case la prețuri ...
Satul din Spania care vrea să-și mărească populația. Sunt disponibile afaceri și case la prețuri incredibile
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 ...
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani
Vezi toate știrile