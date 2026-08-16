Tragedie cumplită în Ungaria! 12 oameni au murit după ce un autocar plin cu turiști s-a răsturnat

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs duminică dimineața în Ungaria, pe autostrada M3, pe sensul de mers către Nyíregyháza. Un autocar înmatriculat în Polonia, care efectua o cursă turistică, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat într-un șanț. În urma impactului, 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci au fost rănite.

Accidentul a avut loc pe tronsonul de autostradă dintre localitățile Mezőkeresztes și Mezőnagymihály. La momentul producerii tragediei, în autocar se aflau 57 de pasageri și doi șoferi. Situația de la locul accidentului a fost una extrem de dificilă pentru echipele de intervenție, mai mulți oameni rămânând blocați în interiorul vehiculului răsturnat.

12 oameni au murit după ce un autocar plin cu turiști s-a răsturnat

Alarma a fost dată în primele ore ale dimineții, iar autoritățile ungare au mobilizat rapid numeroase echipaje de salvare. La locul accidentului au fost trimise unități specializate pentru descarcerare și intervenție, ambulanțe și echipe ale serviciilor pentru situații de urgență.

Autocarul a ajuns în șanț, iar accesul salvatorilor în interiorul acestuia a fost îngreunat de poziția vehiculului și de starea în care se afla. Pentru a ajunge la pasagerii aflați înăuntru, echipele de intervenție au fost nevoite să pătrundă prin geamurile sparte.

Potrivit informațiilor furnizate de serviciile de intervenție din Ungaria, operațiunile de salvare au fost de amploare. Salvatorii au scos din autocar zeci de persoane, printre acestea aflându-se și oameni care aveau nevoie urgentă de îngrijiri medicale.

Bilanțul provizoriu indică 12 persoane decedate. Un alt pasager se află în stare critică, iar nouă dintre răniți au suferit leziuni grave. Alte 37 de persoane au fost rănite, însă starea acestora este considerată mai puțin severă.

Victimele și persoanele rănite au fost preluate de echipajele medicale și transportate către mai multe unități spitalicești din regiune. Printre spitalele care au primit victime ale accidentului se numără cele din Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza și Eger.

Deocamdată, autoritățile ungare nu au făcut publice informații complete despre identitatea victimelor și nici nu au precizat cetățenia celor 12 persoane care au murit. Faptul că autocarul era înmatriculat în Polonia nu înseamnă automat că toate persoanele aflate la bord erau cetățeni polonezi.

CITEȘTE ȘI: Doliu în sport! A murit Mircea Abraham, fostul căpitan al naționalei de volei

Jason Arday, fost profesor la Cambridge, găsit mort la 41 de ani. Demisionase în urma unui scandal de plagiat