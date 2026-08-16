Cum vrea Andrei Niculae s-o ceară de soție pe Claudia. Inelul s-a lăsat așteptat: „Nu am mai mult de 500 de lei pe card”

Când apare, în sfârșit, inelul? Andrei Niculae și Claudia au venit în platoul CANCAN EXCLUSIV, unde au vorbit despre unul dintre pașii importanți din relația lor: căsătoria. Cererea încă nu a avut loc, însă Andrei recunoaște că momentul se apropie și dezvăluie cum își imaginează surpriza pe care i-o pregătește iubitei sale.

Inevitabilul se aproprie, iar întrebarea nu mai este „dacă”, ci, „când”? Claudia și Andrei se pregătesc pentru următorul mare pas al poveștii lor de iubire. Inelul nu a ajuns încă pe degetul Claudiei, însă planul există, iar momentul cererii pare să fie tot mai aproape. Și, cum o surpriză adevărată trebuie să rămână surpriză, cei doi au lăsat loc pentru emoție, mister și un „DA” spus din toată inima.

Andrei:”Eu nu am mai mult de 500 de lei pe card”

Andrei nu a spus nicio clipă că nu își dorește să facă acest pas, doar că, până acum, planul nu s-a aliniat perfect cu momentul potrivit și cu inelul pe care și-l dorește pentru Claudia. Așa că marea întrebare rămâne: când va veni, în sfârșit, cererea? Întregul interviu îl vedeți pe canalul de YouTube CANCAN.RO, duminică, de la ora 18:00.

CANCAN: Ce se întâmplă cu inelul?

Andrei: Băi, gata. O zic acum. Nu mai este mult până o cer pe Claudia de soție. Nu mai duc. Toți oamenii mă întreabă. Am un prieten. Repede, a cerut-o pe iubita lui la Lacul Scropoasa. Băi, se grăbesc ăștia ceva…

CANCAN: Tu cum o să faci? Acum vreau să știu.

Andrei: Băi, scopul era să o facem la Tomorrowland, dar s-a terminat. Un festival pe care îl iubim. Știu că îi plăcea și ei foarte mult acolo.

CANCAN: Și de ce nu ai făcut-o?

Andrei: Vrei un alt motiv? Pentru că al meu card de firmă, are și Claudia pe al ei, dar al meu este la ea. Ea știe PIN-ul. Eu nu am mai mult de 500 de lei pe card.

CANCAN: Și un inel cât costă? Păi ia ceva!

Andrei: Păi nu pot orice, că ea mi-a trimis niște inele. Și nu vreau să dau greș, că este un moment frumos, mai ales pentru ea. Dar la noi te-ai pus odată, hap, și aia este.

Claudia:”Nu am vrut niciodată să îmi imaginez ceva exact, ca să nu vreau să îmi creez eu așteptări”

CANCAN: Dar cum este modelul?

Andrei: Ia, arată și tu aici modelul la CanCan, ca să țin minte și eu.

Claudia: Este foarte simplu, din ăla oval, nu pătrat, nu rotund.

Andrei: A, oval. Eu credeam că este romb. Deci ea vrea un inel oval. Argint este OK?

Claudia: Argintiu. (Râde.) Noi am făcut multe glume pe tema asta, că nici aici nu a fost niciodată nicio presiune. Andrei vrea patru, cinci ținute la nuntă. El își cumpără mai multe haine decât mine.

CANCAN: Cererea, te-ai gândit cum vrei să fie?

Andrei: Hai, spune, să rămână și după luăm filmarea de la CanCan și vedem cum a fost în realitate.

Claudia: Nu am vrut niciodată să îmi imaginez ceva exact, ca să nu vreau să îmi creez eu așteptări. Să fie când este momentul, oriunde, oricând. Să fie soare, să nu plouă.

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