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Cum vrea Andrei Niculae s-o ceară de soție pe Claudia. Inelul s-a lăsat așteptat: „Nu am mai mult de 500 de lei pe card”

De: Raluca Bădică 16/08/2026 | 15:22
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Când apare, în sfârșit, inelul? Andrei Niculae și Claudia au venit în platoul CANCAN EXCLUSIV, unde au vorbit despre unul dintre pașii importanți din relația lor: căsătoria. Cererea încă nu a avut loc, însă Andrei recunoaște că momentul se apropie și dezvăluie cum își imaginează surpriza pe care i-o pregătește iubitei sale.

Inevitabilul se aproprie, iar întrebarea nu mai este „dacă”, ci, „când”? Claudia și Andrei se pregătesc pentru următorul mare pas al poveștii lor de iubire. Inelul nu a ajuns încă pe degetul Claudiei, însă planul există, iar momentul cererii pare să fie tot mai aproape. Și, cum o surpriză adevărată trebuie să rămână surpriză, cei doi au lăsat loc pentru emoție, mister și un „DA” spus din toată inima.

Andrei:”Eu nu am mai mult de 500 de lei pe card”

Andrei nu a spus nicio clipă că nu își dorește să facă acest pas, doar că, până acum, planul nu s-a aliniat perfect cu momentul potrivit și cu inelul pe care și-l dorește pentru Claudia. Așa că marea întrebare rămâne: când va veni, în sfârșit, cererea? Întregul interviu îl vedeți pe canalul de YouTube CANCAN.RO, duminică, de la ora 18:00.

Andrei Niculae și Claudia, în platoul CANCAN EXCLUSIV.

CANCAN: Ce se întâmplă cu inelul?

Andrei: Băi, gata. O zic acum. Nu mai este mult până o cer pe Claudia de soție. Nu mai duc. Toți oamenii mă întreabă. Am un prieten. Repede, a cerut-o pe iubita lui la Lacul Scropoasa. Băi, se grăbesc ăștia ceva…

CANCAN: Tu cum o să faci? Acum vreau să știu.

Andrei: Băi, scopul era să o facem la Tomorrowland, dar s-a terminat. Un festival pe care îl iubim. Știu că îi plăcea și ei foarte mult acolo.

CANCAN: Și de ce nu ai făcut-o?

Andrei: Vrei un alt motiv? Pentru că al meu card de firmă, are și Claudia pe al ei, dar al meu este la ea. Ea știe PIN-ul. Eu nu am mai mult de 500 de lei pe card.

CANCAN: Și un inel cât costă? Păi ia ceva!

Andrei: Păi nu pot orice, că ea mi-a trimis niște inele. Și nu vreau să dau greș, că este un moment frumos, mai ales pentru ea. Dar la noi te-ai pus odată, hap, și aia este.

Claudia:”Nu am vrut niciodată să îmi imaginez ceva exact, ca să nu vreau să îmi creez eu așteptări”

CANCAN: Dar cum este modelul?

Andrei: Ia, arată și tu aici modelul la CanCan, ca să țin minte și eu.

Claudia: Este foarte simplu, din ăla oval, nu pătrat, nu rotund.

Andrei: A, oval. Eu credeam că este romb. Deci ea vrea un inel oval. Argint este OK?

Claudia: Argintiu. (Râde.) Noi am făcut multe glume pe tema asta, că nici aici nu a fost niciodată nicio presiune. Andrei vrea patru, cinci ținute la nuntă. El își cumpără mai multe haine decât mine.

CANCAN: Cererea, te-ai gândit cum vrei să fie?

Andrei: Hai, spune, să rămână și după luăm filmarea de la CanCan și vedem cum a fost în realitate.

Claudia: Nu am vrut niciodată să îmi imaginez ceva exact, ca să nu vreau să îmi creez eu așteptări. Să fie când este momentul, oriunde, oricând. Să fie soare, să nu plouă.

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