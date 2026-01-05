Andrei Niculae, adevărul despre plecarea de la Virgin Radio. Ce presiuni a îndurat la Power Couple: „A fost dureros”

2025 a fost anul marilor rupturi, dar și al celor mai curajoase începuturi pentru Andrei Niculae. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, omul de radio vorbește despre plecarea de la Virgin Radio, experiența intensă de la Power Couple, relația cu Claudia și lansarea proiectului vieții sale.

Pentru Andrei Niculae, 2025 rămâne în memorie drept anul marilor schimbări. A lăsat în urmă un loc unde a crescut profesional, a trecut prin cea mai grea competiție pentru cupluri din România și a ales să o ia de la zero, cu un radio care îi poartă semnătura. Cu onestitate și umor, Andrei povestește pentru CANCAN.RO despre relația cu Claudia, despre ce rol are mama sa în viața lui, despre momentele nevăzute de public și despre planurile mari cu care a intrat în 2026.

Power Couple și testul relației

CANCAN.RO: Cum a fost anul 2025 pentru tine, profesional și personal? A fost un an care te-a obosit sau te-a întărit?

Andrei Niculae: A fost un an pe care nu îl voi uita niciodată. 2025 a fost anul în care am plecat de la Virgin Radio, locul unde am crescut într-o aventură extraordinară de a construi un radio de la 0 alături de oameni dragi, un radio care este și al meu. Pe lângă asta, este anul în care mi-am depășit fizic și psihic multe bariere la probabil cea mai frumoasă și grea emisiune pentru cupluri din România, Power Couple, unde am participat alături de Claudia, iubita mea. Pentru asta trebuie să îi mulțumesc Emiliei Vlad că s-a gândit la noi.

CANCAN.RO: După experiența „Power Couple”, relația ta cu Claudia s-a schimbat? Ce ați descoperit unul despre celălalt în momentele de presiune și competiție?

Andrei Niculae: Noi avem o relație strânsă pentru că lucrăm zilnic împreună, dar pot să zic că nu ne așteptam la asemenea provocări. Nu cred că există probe mai grele într-un show de televiziune. Ne-am gândit că ne vom certa, că vom ceda, că vom vrea acasă, însă nu a fost deloc așa. Am luptat împreună și separat, am plâns, am râs, ne-am distrat de minune și ne-am iubit mai mult ca niciodată în timpul emisiunii. A fost wow.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să definești relația ta cu Claudia acum, după tot ce ați trăit împreună, ce cuvânt ai folosi?

Andrei Niculae: Roller-Coaster. Asta i-am zis Claudiei înainte să fim împreună. Fix așa a fost mereu și se pare că nu m-am înșelat. Mereu îmi amintește că e singurul lucru cu care am avut dreptate (n.r râde)

CANCAN.RO: Ești cunoscut pentru relația apropiată pe care o ai cu mama ta. Ce rol are ea în viața ta și cât de mult contează părerea ei în deciziile tale?

Andrei Niculae: Am norocul să am o mamă extraordinară pe care încerc să nu o mai supăr. Mama este o eroină care ar face orice ca eu să fiu bine. Fără mama, vă spun sincer că nu eram nici 30% din omul care sunt astăzi. Mama e o luptătoare și un om extraordinar de bun. Cunosc mulți oameni, dar vă zic sincer că rar aud de mame ca mama mea. Știu că sunt, însă sunt foarte rare.

Soacră și noră sau mamă și fiică?

CANCAN.RO: Claudia cum se înțelege cu mama ta? A fost vreodată un „test” pentru relația voastră?

Andrei Niculae: Mama mea a devenit mama noastră foarte rapid. Claudia îi seamănă foarte mult și, până la urmă, au pasat nebunul de la una la alta. Mama ne susține și, sincer, vorbește mai mult cu Claudia decât cu mine prin mesaje și telefoane. E fata ei.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment din 2025 pe care nu l-ai arătat la radio sau în online?

Andrei Niculae: Sunt mai multe. Câteva probe de la Power Couple intră în top, am crezut că am părăsit lumea pe care o cunoșteam puțin și m-am întors, însă probabil cel mai greu a fost să le spun adio temporar ascultătorilor de radio și să plec de acasă pentru a-mi construi un radio. A fost foarte greu, ba chiar mi-am sunat după emisiune câțiva ascultători. Pentru mine radioul e totul, e locul unde mă simt cel mai bine și a fost dureros.

CANCAN.RO: Ce ai învățat despre tine în ultimul an și n-ai fi crezut niciodată că vei recunoaște public?

Andrei Niculae: Cred că am învățat că nu sunt atât de puternic pe cât credeam, că sunt zone pe care nu le cunosc și trebuie să întreb de fiecare dată și că fără o echipă nu poți face nimic. Nimic.

Start în forță pentru 2026

CANCAN.RO: Cum ai intrat în 2026: cu relaxare sau deja cu planuri mari?

Andrei Niculae: Am intrat gata de muncă și de lansarea proiectului vieții mele. În februarie dăm drumul la radio, iar pe lângă asta Power Couple este pe TV. Nu cred că am avut un start mai bun!

CANCAN.RO: Ai vreun ritual sau superstiție la început de an?

Andrei Niculae: Să nu dai bani în prima zi! Glumesc, nu am deloc și sper să nu am, dar știi ce mi-ar plăcea? Să inventez una. La început de an ar trebui să îți susții 3 prieteni ca să ai noroc.

CANCAN.RO: Ce îți dorești cel mai mult pentru 2026?

Andrei Niculae: Să fim sănătoși, să ne bucurăm de Power Couple și ca oamenii să asculte Nostalgia Radio, pentru că o să îmi pun toată energia acolo! La fel vă doresc și vouă! Multe articole frumoase și vă mulțumesc pentru acest interviu. Pentru mine e o bucurie mare, fiindcă visam la lucrurile pe care le trăiesc acum atunci când eram mic.

