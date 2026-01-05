Acasă » Exclusiv » Andrei Niculae, adevărul despre plecarea de la Virgin Radio. Ce presiuni a îndurat la Power Couple: „A fost dureros”

Andrei Niculae, adevărul despre plecarea de la Virgin Radio. Ce presiuni a îndurat la Power Couple: „A fost dureros”

De: Georgiana Ionita 05/01/2026 | 13:20
Andrei Niculae, adevărul despre plecarea de la Virgin Radio. Ce presiuni a îndurat la Power Couple: „A fost dureros”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

2025 a fost anul marilor rupturi, dar și al celor mai curajoase începuturi pentru Andrei Niculae. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, omul de radio vorbește despre plecarea de la Virgin Radio, experiența intensă de la Power Couple, relația cu Claudia și lansarea proiectului vieții sale. 

Pentru Andrei Niculae, 2025 rămâne în memorie drept anul marilor schimbări. A lăsat în urmă un loc unde a crescut profesional, a trecut prin cea mai grea competiție pentru cupluri din România și a ales să o ia de la zero, cu un radio care îi poartă semnătura. Cu onestitate și umor, Andrei povestește pentru CANCAN.RO despre relația cu Claudia, despre ce rol are mama sa în viața lui, despre momentele nevăzute de public și despre planurile mari cu care a intrat în 2026.

Power Couple și testul relației

CANCAN.RO: Cum a fost anul 2025 pentru tine, profesional și personal? A fost un an care te-a obosit sau te-a întărit?

Andrei Niculae: A fost un an pe care nu îl voi uita niciodată. 2025 a fost anul în care am plecat de la Virgin Radio, locul unde am crescut într-o aventură extraordinară de a construi un radio de la 0 alături de oameni dragi, un radio care este și al meu. Pe lângă asta, este anul în care mi-am depășit fizic și psihic multe bariere la probabil cea mai frumoasă și grea emisiune pentru cupluri din România, Power Couple, unde am participat alături de Claudia, iubita mea. Pentru asta trebuie să îi mulțumesc Emiliei Vlad că s-a gândit la noi.

CANCAN.RO: După experiența „Power Couple”, relația ta cu Claudia s-a schimbat? Ce ați descoperit unul despre celălalt în momentele de presiune și competiție?

Andrei Niculae: Noi avem o relație strânsă pentru că lucrăm zilnic împreună, dar pot să zic că nu ne așteptam la asemenea provocări. Nu cred că există probe mai grele într-un show de televiziune. Ne-am gândit că ne vom certa, că vom ceda, că vom vrea acasă, însă nu a fost deloc așa. Am luptat împreună și separat, am plâns, am râs, ne-am distrat de minune și ne-am iubit mai mult ca niciodată în timpul emisiunii. A fost wow.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să definești relația ta cu Claudia acum, după tot ce ați trăit împreună, ce cuvânt ai folosi?

Andrei Niculae: Roller-Coaster. Asta i-am zis Claudiei înainte să fim împreună. Fix așa a fost mereu și se pare că nu m-am înșelat. Mereu îmi amintește că e singurul lucru cu care am avut dreptate (n.r râde)

CANCAN.RO: Ești cunoscut pentru relația apropiată pe care o ai cu mama ta. Ce rol are ea în viața ta și cât de mult contează părerea ei în deciziile tale?

Andrei Niculae: Am norocul să am o mamă extraordinară pe care încerc să nu o mai supăr. Mama este o eroină care ar face orice ca eu să fiu bine. Fără mama, vă spun sincer că nu eram nici 30% din omul care sunt astăzi. Mama e o luptătoare și un om extraordinar de bun. Cunosc mulți oameni, dar vă zic sincer că rar aud de mame ca mama mea. Știu că sunt, însă sunt foarte rare.

Soacră și noră sau mamă și fiică?

CANCAN.RO: Claudia cum se înțelege cu mama ta? A fost vreodată un „test” pentru relația voastră?

Andrei Niculae: Mama mea a devenit mama noastră foarte rapid. Claudia îi seamănă foarte mult și, până la urmă, au pasat nebunul de la una la alta. Mama ne susține și, sincer, vorbește mai mult cu Claudia decât cu mine prin mesaje și telefoane. E fata ei.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment din 2025 pe care nu l-ai arătat la radio sau în online?

Andrei Niculae: Sunt mai multe. Câteva probe de la Power Couple intră în top, am crezut că am părăsit lumea pe care o cunoșteam puțin și m-am întors, însă probabil cel mai greu a fost să le spun adio temporar ascultătorilor de radio și să plec de acasă pentru a-mi construi un radio. A fost foarte greu, ba chiar mi-am sunat după emisiune câțiva ascultători. Pentru mine radioul e totul, e locul unde mă simt cel mai bine și a fost dureros.

CANCAN.RO: Ce ai învățat despre tine în ultimul an și n-ai fi crezut niciodată că vei recunoaște public?

Andrei Niculae: Cred că am învățat că nu sunt atât de puternic pe cât credeam, că sunt zone pe care nu le cunosc și trebuie să întreb de fiecare dată și că fără o echipă nu poți face nimic. Nimic.

Start în forță pentru 2026

CANCAN.RO: Cum ai intrat în 2026: cu relaxare sau deja cu planuri mari?

Andrei Niculae: Am intrat gata de muncă și de lansarea proiectului vieții mele. În februarie dăm drumul la radio, iar pe lângă asta Power Couple este pe TV. Nu cred că am avut un start mai bun!

CANCAN.RO: Ai vreun ritual sau superstiție la început de an?

Andrei Niculae: Să nu dai bani în prima zi! Glumesc, nu am deloc și sper să nu am, dar știi ce mi-ar plăcea? Să inventez una. La început de an ar trebui să îți susții 3 prieteni ca să ai noroc.

CANCAN.RO: Ce îți dorești cel mai mult pentru 2026?

Andrei Niculae: Să fim sănătoși, să ne bucurăm de Power Couple și ca oamenii să asculte Nostalgia Radio, pentru că o să îmi pun toată energia acolo! La fel vă doresc și vouă! Multe articole frumoase și vă mulțumesc pentru acest interviu. Pentru mine e o bucurie mare, fiindcă visam la lucrurile pe care le trăiesc acum atunci când eram mic.

CITEȘTE ȘI ȘI: Reset major pe zona de late night show! Dan Capatos se alătură grupului Arcmedia și lansează o nouă emisiune împreună cu CANCAN

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Știe nu doar secretul gustului, ci și al echilibrului! Celebrul Chef dă din pedale când nu face plating
Exclusiv
Știe nu doar secretul gustului, ci și al echilibrului! Celebrul Chef dă din pedale când nu face plating
Anul care i-a dat complet viața peste cap! Cristina Cioran: „Mai e loc de încă cinci copii”
Exclusiv
Anul care i-a dat complet viața peste cap! Cristina Cioran: „Mai e loc de încă cinci copii”
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Mediafax
Două săptămâni de iarnă aspră: Cea mai rece zi de iarnă
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul „Vietnamului sovietic”
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în...
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează
Digi24
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova...
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie, ziua când CCR se pronunță pe pensiile magistraților
Mediafax
Coincidență? Curtea de Apel București amână decizia privind judecătorii CCR pentru 16 ianuarie,...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Click.ro
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
Digi24
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de...
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gina Pistol a trecut pe la estetician la final de an! Ce intervenție și-ar fi făcut vedeta: „Zilele ...
Gina Pistol a trecut pe la estetician la final de an! Ce intervenție și-ar fi făcut vedeta: „Zilele următoare revin cu rezultatul final”
Cum poți contesta factura la întreținere dacă ți se pare prea mare. Câte zile ai la dispoziție
Cum poți contesta factura la întreținere dacă ți se pare prea mare. Câte zile ai la dispoziție
George s-a întors în România după 17 ani de muncă în străinatate: „Muncesc de la 18 ani, dar ...
George s-a întors în România după 17 ani de muncă în străinatate: „Muncesc de la 18 ani, dar doar aici am simțit că sunt..”
Taxa neștiută care s-a introdus în România de la 1 ianuarie 2026. Scumpirile nu vor întârzia să ...
Taxa neștiută care s-a introdus în România de la 1 ianuarie 2026. Scumpirile nu vor întârzia să apară
Ce ar putea însemna pentru politica mondială capturarea lui Nicolás Maduro. „Cel mai rău lucru ...
Ce ar putea însemna pentru politica mondială capturarea lui Nicolás Maduro. „Cel mai rău lucru este că a funcționat”
BANCUL ZILEI | Cum scăpăm de nervi și în 2026
BANCUL ZILEI | Cum scăpăm de nervi și în 2026
Vezi toate știrile
×