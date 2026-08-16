Alte drone găsite pe litoralul românesc. Autoritățile sunt în alertă

Autoritățile au intervenit, duminică, în două zone de pe litoralul românesc, după ce obiecte suspecte au fost observate în apropierea țărmului. Unul dintre incidente a avut loc în Eforie Nord, unde valurile au adus la mal un obiect cilindric, iar celălalt s-a produs în zona Portului Tomis din Constanța, unde a fost identificată o dronă.

În Eforie Nord, turiștii aflați pe plajă au observat obiectul plutind în apă și ajungând ulterior pe nisip. Oamenii au alertat autoritățile, iar zona a fost securizată pentru ca nimeni să nu se apropie până când specialiștii nu stabilesc exact ce este obiectul respectiv.

Drone pe litoralul românesc

În același timp, o dronă a fost observată în zona digului din Portul Tomis, în apropierea Comandamentului Flotei. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au început verificările pentru a determina proveniența aparatului și circumstanțele în care acesta a ajuns în mare.

Potrivit informațiilor disponibile, drona ar fi fost identificată la aproximativ 1,5 kilometri în larg și nu ar avea încărcătură explozivă. Aparatul este gol și urmează să fie preluat de Garda de Coastă pentru verificări suplimentare.

Cele două incidente apar într-un context în care, în ultimele zile, mai multe drone sau fragmente provenite de la astfel de aparate au fost descoperite pe litoralul românesc. Obiecte de acest tip au ajuns la mal în zone precum Costinești, Saturn și Olimp, fiind purtate de valuri și curenți.

Autoritățile verifică fiecare caz separat pentru a stabili proveniența obiectelor și dacă acestea prezintă vreun pericol pentru turiști. Până la finalizarea verificărilor, oamenii sunt sfătuiți să nu atingă sau să se apropie de obiecte necunoscute găsite pe plajă ori în apă și să anunțe imediat autoritățile.

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