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Un bărbat de 55 de ani a murit în Munții Făgăraș. Poliția a deschis o anchetă

De: Andreea Stăncescu 16/08/2026 | 13:08
Un bărbat de 55 de ani a murit în Munții Făgăraș. Poliția a deschis o anchetă
Un bărbat de 55 de ani a murit / Sursa foto: Shutterstock
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O drumeție în Munții Făgăraș s-a încheiat tragic pentru un bărbat de 55 de ani din Târgu Mureș. Acesta și-a pierdut viața duminică, 16 august, după ce a căzut într-o râpă în timp ce se afla pe un traseu montan din județul Argeș. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, autoritățile au fost alertate după ce au primit sesizarea privind un turist care ar fi căzut într-o zonă greu accesibilă din Munții Făgăraș. În urma căderii, bărbatul a suferit răni grave, care i-au provocat decesul.

Pentru recuperarea trupului neînsuflețit a fost nevoie de intervenția salvamontiștilor argeșeni și de sprijinul unui elicopter, având în vedere terenul dificil și zona în care s-a produs tragedia.

Polițiștii au deschis o anchetă

Primele verificări efectuate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș indică faptul că bărbatul ar fi căzut accidental în timpul drumeției. La acest moment, nu există informații care să indice că tragedia ar fi fost provocată intenționat.

În urma incidentului, polițiștii vor deschide un dosar penal pentru ucidere din culpă. Această procedură este una necesară pentru ca autoritățile să poată verifica în mod oficial toate circumstanțele în care s-a produs decesul și să stabilească dacă există vreo formă de responsabilitate.

Anchetatorii au dispus și efectuarea unei autopsii medico-legale. Examinarea va ajuta la stabilirea cauzei exacte a morții și la clarificarea leziunilor suferite de victimă. Cercetările sunt în desfășurare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș.

„Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş. Totodată, în cauză va fi dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, pentru stabilirea cauzei decesului, iar cercetările sunt continuate, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc”, a informat IPJ Argeş.

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