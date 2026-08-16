De ce l-a părăsit Bianca Dan pe Marian Grozavu. Motivul real: ”Îmi doresc o altă viață”

Bianca Dan și Marian Grozavu au mers la „Insula Iubirii” pentru a-și testa relația și pentru a vedea dacă legătura construită în mai mulți ani poate rezista provocărilor. Deși au încheiat experiența împreună și aveau numeroase planuri de viitor, cei doi s-au separat definitiv în urmă cu câteva luni. Acum, fosta concurentă a dezvăluit ce și-a dorit cel mai mult la Insula Iubirii – Reuniuni.

Relația lor a fost pusă la încercare pe parcursul filmărilor, iar cei doi au avut parte de momente dificile, însă au decis să plece împreună din emisiune și să își mai ofere o șansă.

După revenirea în România, au anunțat că au plănuit nunta, însă lucrurile s-au schimbat radical. La aproximativ un an de la filmările emisiunii, Bianca Dan și Marian Grozavu au decis să pună punct relației, după mai mulți ani petrecuți împreună. Separarea a fost una dificilă pentru fosta concurentă, care a avut nevoie de timp pentru a înțelege și accepta schimbările din viața sa.

Ce a spus Bianca Dan despre despărțire

Bianca Dan a explicat că despărțirea nu a venit din lipsa sentimentelor, ci mai degrabă din faptul că, în timp, cei doi au ajuns să aibă obiective și perspective diferite asupra viitorului. În perioada de după separare, aceasta a simțit nevoia de liniște și de spațiu pentru a putea merge mai departe.

Cei doi se vor revedea în cadrul „Insula Iubirii – Reuniuni”, unde vor discuta despre relația lor și despre ceea ce s-a întâmplat după încheierea emisiunii.

Bianca a mărturisit că, în prezent, își dorește un nou început și o viață diferită de cea pe care a avut-o până acum. Fosta concurentă pare hotărâtă să se concentreze asupra propriei persoane și să pornească pe un drum nou, fără să se grăbească să intre într-o altă relație.

„Pur și simplu îmi doresc altă viață.”, a spus Bianca Dan.

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