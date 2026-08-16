Cătălin Botezatu, la spital după convorbirea cu Alina Pușcău. Ce l-a afectat atât de tare

Cătălin Botezatu a trecut prin momente de neliniște după ce a aflat abia recent despre diagnosticul grav al Alinei Pușcău. Designerul spune că discuția telefonică purtată cu fosta colegă de breaslă l-a afectat profund și l-a găsit chiar în timp ce se afla la spital, unde merge periodic pentru controale medicale. El regretă că nu a știut mai devreme prin ce trece Alina și că nu a putut interveni la timp pentru a o îndruma către un tratament rapid.

Alina Pușcău se confruntă cu un cancer la sân aflat în stadiu metastatic, cu o tumoră principală, mai multe formațiuni în zona axilară și metastaze osoase. Primele zile de tratament au fost dificile, însă vedeta încearcă să rămână optimistă, în timp ce medicii îi monitorizează evoluția și stabilesc etapele următoare ale terapiei.

Cătălin Botezatu, la spital după convorbirea cu Alina Pușcău

În același timp, Cătălin Botezatu se află în Turcia pentru propriile analize, pe care le face regulat, la șase luni sau chiar la trei luni, în funcție de recomandările medicilor. El spune că discuția cu Alina l-a emoționat profund, mai ales că și el a trecut printr-o luptă dificilă cu cancerul de colon, cu intervenții chirurgicale și controale constante.

„Mă aflu la spital pentru controalele mele periodice, le fac o dată la șase luni, uneori, dacă este nevoie, îmi fac controale chiar și la 3 luni. Discuțiile pe care le-am avut cu Alina m-au emoționat până la lacrimi și îmi pare rău că, deși ea știa din luna decembrie de problemele cu care se confrunta, îmi pare rău că nu am putut să o ajut sau să încerc să o direcţionez undeva spre un spital”, a declarat designerul.

Botezatu spune că situația prin care trece Alina l-a impresionat și i-a transmis acesteia un mesaj de încurajare, subliniind că medicina modernă oferă șanse reale pacienților care descoperă boala la timp.

„Este firesc ca în secolul 21 să nu se mai moară de aceste cancere, chiar dacă cuvântul este dur. Sper ca Dumnezeu să îi dea sănătate acolo unde este.”, a adăugat el.

Ce l-a afectat atât de tare

Designerul a explicat că înțelege perfect teama unui pacient aflat în fața analizelor, mai ales când așteaptă rezultatele markerilor tumorali. Din punctul său de vedere, dacă Alina ar fi cerut ajutor încă din decembrie, evoluția bolii ar fi putut fi diferită.

„Mă aflu aici pentru a îmi face analizele personale, pentru că și eu am trecut prin această boală, știu ce înseamnă ca atunci când mergi la un control să îți stea inima și să te gândești: Oare cum ies markerii tumorali? Cred că dacă Alina ar fi vorbit despre această problemă încă din luna decembrie, părerea mea este că ar fi fost și vindecată până acum.”

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