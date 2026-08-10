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Imagini îngrijorătoare cu Bianca Dan ex-Insula iubirii, după scandalul cu Marian Grozavu. Cum a fost văzută fosta concurentă de la Antena 1

De: Anca Chihaie 10/08/2026 | 10:04
Bianca Dan și Marian
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Bianca Dan traversează o perioadă dificilă, iar imaginile publicate recent de fosta concurentă de la „Insula Iubirii” i-au îngrijorat pe cei care o urmăresc în mediul online. Tânăra a apărut plângând într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, însoțit de un mesaj despre durere, tristețe și puterea de a merge mai departe.

Momentul vine într-un context tensionat, după ce numele Biancăi Dan și cel al lui Marian Grozavu au revenit în atenția publicului. Cei doi au avut o relație intensă, iar povestea lor a fost urmărită de telespectatori și în perioada participării la „Insula Iubirii”. După experiența din cadrul emisiunii, relația lor a trecut prin mai multe etape, iar cei doi au încercat să își reconstruiască legătura și să își continue viața împreună.

Imagini îngrijorătoare cu Bianca Dan ex-Insula iubirii

În ciuda planurilor pe care le-au avut la un moment dat, relația nu a rezistat în cele din urmă. Bianca Dan a anunțat ulterior despărțirea și a lăsat să se înțeleagă că ruptura nu a avut la bază dispariția sentimentelor, ci faptul că între cei doi existau diferențe tot mai mari. În timp, drumurile lor au ajuns să se separe, iar fiecare și-a continuat viața.

Povestea nu pare însă să fi ajuns complet la final. În ultima perioadă, între Bianca Dan și Marian Grozavu au reapărut tensiuni în mediul online, iar schimburile de mesaje și comentariile publice au readus în atenție problemele existente între cei doi.

Scandalul a căpătat amploare după ce Marian Grozavu a făcut mai multe afirmații în mediul virtual, pe care Bianca le-ar fi considerat referiri la propria persoană. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a reacționat public și a încercat să ofere propria perspectivă asupra situației, după ce numele ei a fost din nou adus în discuție.

În acest context au apărut și imaginile care i-au pus pe gânduri pe urmăritorii Biancăi. În videoclipul publicat online, aceasta este vizibil afectată și plânge în fața camerei. Fără să ofere prea multe explicații în imaginile respective, tânăra a ales să transmită ceea ce simte prin intermediul unui mesaj în limba engleză, referitor la tristețea care poate fi observată în privirea unei persoane și la promisiunea de a deveni mai puternică după o astfel de perioadă.

Foto: Instagram

„Și, în cele din urmă, când vezi tristețea din ochii tăi, îți promiți că vei deveni de două ori mai puternică.”,  a scris Bianca.

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