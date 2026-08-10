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A murit Don Nelson! Legendarul antrenor din NBA s-a stins din viață la 86 de ani

De: Anca Chihaie 10/08/2026 | 10:40
A murit Don Nelson! Legendarul antrenor din NBA s-a stins din viață la 86 de ani
Foto: social media
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Lumea baschetului nord-american este în doliu după moartea lui Don Nelson, unul dintre oamenii care au avut o contribuție importantă la transformarea jocului din NBA. Fostul mare antrenor s-a stins din viață duminică, la vârsta de 86 de ani, după o carieră care s-a întins pe parcursul mai multor decenii și care i-a adus un loc aparte în istoria baschetului american.

Numele lui Don Nelson este legat atât de performanțele obținute ca jucător, cât și de perioada în care a ocupat banca tehnică a unor echipe importante din NBA. De-a lungul carierei sale de antrenor, Nelson a adunat 1.335 de victorii în sezonul regulat, o bornă care, pentru o lungă perioadă, a reprezentat recordul absolut al ligii.

A deținut recordul de victorii din NBA

Don Nelson a încheiat cariera de antrenor cu 1.335 de succese în sezonul regulat. Performanța sa a fost considerată mult timp un reper aproape imposibil de atins, până când Gregg Popovich a reușit să o depășească în martie 2022.

„Duminică dimineața, iubitul nostru soț, tată, bunic și străbunic, Don Nelson, a trecut în pace la Domnul, înconjurat de familia sa plină de iubire. Pe parcursul ultimei sale săptămâni, prietenii și familia l-au înconjurat cu dragoste, împărtășind binecuvântarea prieteniei sale și depănând amintiri prețioase”, a transmis duminică familia sa.

Chiar și după ce a pierdut prima poziție în clasamentul istoric, Nelson a rămas printre cei mai de succes tehnicieni din NBA. El se află în continuare în partea de sus a ierarhiei celor mai multe victorii obținute de un antrenor în sezonul regulat.

Un alt aspect impresionant al carierei sale îl reprezintă rezultatele obținute cu mai multe formații. Nelson a reușit să treacă de pragul de 250 de victorii cu Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks și Golden State Warriors, o performanță rar întâlnită în NBA.În cei 31 de ani petrecuți ca antrenor principal, Don Nelson și-a condus echipele în playoff de 18 ori. De trei ori a fost desemnat Antrenorul Anului în NBA, confirmând astfel impactul pe care l-a avut asupra ligii.

Deși a avut o carieră impresionantă și a condus mai multe echipe spre performanțe importante, Don Nelson nu a reușit să cucerească titlul NBA în calitate de antrenor. Tehnicianul a ajuns de patru ori în finala campionatului. Trei dintre aceste apariții au venit în perioada în care pregătea Milwaukee Bucks, iar ultima a fost consemnată în timpul mandatului său la Dallas Mavericks.

Trofeul NBA i-a lipsit însă din palmaresul de antrenor. Nelson avea să rămână, în schimb, unul dintre tehnicienii care au influențat puternic modul în care echipele au abordat jocul ofensiv.

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