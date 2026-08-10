Andreea Ibacka și Cabral, din nou față în față! Unde s-au întâlnit cei doi, la doar 3 luni de la despărțire

La aproximativ trei luni după ce Andreea Ibacka a confirmat că mariajul ei cu Cabral a ajuns la final, cei doi au ajuns din nou în același loc. De această dată, întâlnirea nu a avut loc în cadrul unui eveniment restrâns, ci la unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din România. Untold 2026 i-a adus pe fostul cuplu în aceeași zonă, în același timp, iar prezența lor la Cluj-Napoca nu a trecut neobservată.

Andreea Ibacka și Cabral au fost printre vedetele care au ales să petreacă zilele de festival la Cluj-Napoca. Cei doi au fost prezenți pe parcursul celor patru zile de eveniment și au profitat de atmosfera de sărbătoare, concertele și petrecerile care au continuat până dimineața.

Andreea Ibacka și Cabral au fost văzuți la Untold

Deși nu au apărut împreună în fotografii și nici nu au lăsat impresia că ar fi venit la festival ca un cuplu, distanța dintre ei nu a fost una foarte mare. Atât actrița, cât și prezentatorul TV au petrecut timp în zona VIP, ceea ce a făcut ca o eventuală întâlnire între cei doi să fie aproape inevitabilă.

În cele patru zile petrecute la Untold, Andreea Ibacka a atras atenția prin aparițiile sale. Actrița a ales ținute specifice unui festival de muzică, care i-au pus în valoare silueta și au demonstrat că vedeta nu a renunțat la stilul care a consacrat-o.

Fosta soție a lui Cabral a fost activă și pe rețelele de socializare, unde a împărtășit cu urmăritorii imagini din timpul festivalului. A schimbat mai multe ținute și s-a bucurat de atmosfera de la Cluj, fiind surprinsă în ipostaze relaxate și pline de energie.

Andreea Ibacka a demonstrat că își trăiește din plin această perioadă, chiar dacă în urmă cu doar câteva luni a trecut printr-o schimbare importantă în viața personală. Divorțul de Cabral a pus capăt unei căsnicii care a durat 18 ani, iar vestea despărțirii a atras numeroase reacții din partea celor care i-au urmărit de-a lungul timpului.

Dacă Andreea Ibacka a fost ceva mai vizibilă în mediul online, Cabral a preferat să păstreze aceeași discreție pe care a adoptat-o și după separare. Prezentatorul nu a făcut din prezența sa la festival un subiect și nu a publicat imagini în care să apară alături de fosta soție.

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