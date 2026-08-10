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O femeie a fost mușcată de un șacal în Vaslui. A avut nevoie de îngrijiri medicale

De: Andreea Stăncescu 10/08/2026 | 12:02
O femeie a fost mușcată de un șacal în Vaslui. A avut nevoie de îngrijiri medicale
O femeie a fost mușcată de un șacal / Sursa foto: Pexels
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O femeie din Vaslui a trecut prin momente dificile, după ce s-a trezit atacată de un animal sălbatic chiar în apropierea caselor. Strigătele ei au alertat oamenii din zonă, iar mai mulți localnici au intervenit rapid pentru a o scoate din pericol. Victima, în vârstă de 41 de ani, a fost mușcată și zgâriată de un șacal și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Femeia se afla pe o stradă din sat când animalul sălbatic a sărit asupra ei. Oamenii din zonă au reușit să o îndepărteze de șacal și au cerut imediat ajutor medical. La scurt timp, la locul incidentului a ajuns un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui, de la substația Huși.

Femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale

Victima era conștientă și putea comunica cu cadrele medicale. Aceasta prezenta o plagă provocată prin mușcătură la antebrațul stâng, dar și mai multe escoriații abdominale. După ce a primit primele îngrijiri, a fost transportată de urgență la Spitalul Municipal Huși, unde urma să fie evaluată și să primească tratamentul necesar.

„La intervenţie a fost trimisă o ambulanţă SAJ B2 cu asistent medical din substaţia Huşi. Victima a fost găsită conştientă şi coerentă. Prezenta o plagă muşcată la nivelul antebraţului stâng şi câteva escoriaţii abdominale”, au transmis reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.

Sursa foto: Pexels

Unul dintre localnicii care au intervenit a povestit că a auzit strigătele femeii și a mers imediat spre locul în care se afla aceasta. Bărbatul a încercat să țină animalul la distanță și a ajutat la imobilizarea acestuia. Situația a devenit însă periculoasă și pentru el, deoarece șacalul încerca să îl muște.

În cele din urmă, localnicul a recurs la o soluție extremă pentru a împiedica animalul să mai atace. Șacalul a fost ucis, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care acesta a ajuns în zona locuită.

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