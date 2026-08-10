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Loredana Chivu și Sorin Nicolescu s-ar fi despărțit. Când s-a produs separarea

De: Denisa Crăciun 10/08/2026 | 12:38
Loredana Chivu și Sorin Nicolescu s-ar fi despărțit. Când s-a produs separarea
Loredana Chivu și Sorin Nicolescu s-ar fi despărțit/ sursa foto: social media
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Loredana Chivu și Sorin Nicolescu ar fi mers din nou pe drumuri separate. Aceasta ar fi confirmat în urmă cu ceva timp în cadrul unei emisiuni că este o femeie singură, dar fericită. Cei doi s-ar fi despărțit la scurt timp după cererea în căsătorie.

Loredana Chivu este una dintre cele mai cunoscute foste asistente TV din România. De curând, a participat la Asia Express, sezon ce va fi difuzat începând cu luna septembrie. Ea și Sorin Nicolescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de doi ani, s-au despărțit de mai multe ori de-a lungul timpului, iar acum se pare că și-ar fi spus adio din nou. Cei doi au mers pe drumuri separate înainte să ajungă la altar.

Loredana Chivu și Sorin Nicolescu s-ar fi despărțit

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Loredana Chivu a mărturisit că a fost cerută în căsătorie de două ori. După ce a spus un mare „DA , ea și partenerul ei, Sorin Nicolescu, au decis să meargă pe drumuri separate. Ea a explicat că este o femeie singură, însă este mai fericită și împlinită ca niciodată.

Sunt îndrăgostită de viață, mi se pare superbă, frumoasă. Da, sunt cu Ana! Da (n.r. singură și fericită), de ce nu? Câteodată, poate aceasta este secretul fericirii! Glumesc, nu, chiar sunt ok așa cum sunt în momentul de față, a declarat Loredana Chivu.

Ea a trecut printr-o serie de schimbări după ce a participat la Asia Express, și după cum a povestit chiar ea, ar fi trecut peste despărțirea de logodnicul ei, chiar dacă nu i-a fost tocmai ușor.

Vedeta și iubitul ei s-au mai despărțit în trecut

Nu este prima dată când Loredana Chivu și Sorin se despart. În trecut, ea a explicat că au mai trecut printr-o despărțire, însă au reușit să se regăsească. Ea a spus atunci că totul a pornit de la ea, dar au decis împreună să depășească momentele mai puțin plăcute.

Eu și Sorin am fost o perioadă despărțiți, iar vina este în totalitate a mea. Cumva, de fiecare dată, ne-am găsit calea unul spre celălalt. Întrebarea a pus-o de două ori până acum, iar eu am spus «da», în momentul în care m-a cerut de soție. Acum, cel puțin anul acesta, nu îmi doresc nuntă, a povestit vedeta.

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