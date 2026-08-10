Tragedie în lumea alpinismului! Jake Whisenant a murit la doar 30 de ani

Jake Whisenant, unul dintre alpiniștii cunoscuți pentru ascensiunile sale rapide pe traseele spectaculoase din Yosemite, a murit la doar 30 de ani. Sportivul din Mammoth Lakes și-a pierdut viața într-un accident produs pe 3 august, în zona Sierra Nevada. Autoritățile nu au oferit, până în acest moment, informații despre circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

Moartea lui Whisenant a fost confirmată și de Bailee Moore, prietenul său din copilărie, care a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Vestea a provocat numeroase reacții în comunitatea internațională a alpiniștilor, unde sportivul era apreciat pentru pasiunea sa și pentru performanțele obținute pe unele dintre cele mai dificile trasee.

Jake Whisenant era un cunoscut alpinist

Jake Whisenant a ajuns cunoscut la nivel internațional în octombrie 2024, când a reușit, împreună cu alpinistul Brant Hysell, o ascensiune impresionantă pe traseul Lurking Fear din El Capitan, Yosemite. Cei doi au parcurs ruta în doar 2 ore, 55 de minute și 32 de secunde, stabilind un nou record de viteză.

Performanța a fost cu atât mai remarcabilă cu cât, cu numai două zile înainte, Jake Whisenant și Brant Hysell parcurseseră același traseu în puțin peste patru ore. Recordul anterior îi aparținea unor alpiniști consacrați, Yuji Hirayama și Nick Fowler.

Acesta a continuat să fie activ în zona Yosemite și să participe la ascensiuni dificile. În luna mai, el și Noah Fox au reușit să urce traseul The Nose de două ori în aceeași zi, încheind provocarea după 14 ore și 38 de minute.

El Capitan, unul dintre simbolurile Parcului Național Yosemite, este o uriașă formațiune de granit care se ridică la mii de metri deasupra văii și reprezintă una dintre cele mai importante destinații pentru alpiniștii specializați în trasee de tip big-wall. (nr. cățărări pe pereți de stâncă foarte înalți și abrupți)

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