Alertă de mediu la Târgu Jiu! Apele murdare se varsă în râu, iar localnicii cer intervenția autorităților

O situație deosebit de gravă a fost semnalată la marginea municipiului Târgu Jiu, unde apele provenite de la o stație de epurare ajung în râul Jiu fără să fie tratate corespunzător. Problema a fost sesizată de localnici, care reclamă că fenomenul nu este unul izolat și că situația persistă de mai mult timp.

În urma sesizărilor, autoritățile de mediu au ajuns în zona respectivă pentru a verifica modul în care sunt evacuate apele provenite de la stația de epurare. La fața locului au fost mobilizate mai multe instituții, printre care reprezentanți ai Gărzii de Mediu și ai autorității responsabile de verificarea situației apelor.

Apele murdare se varsă în râu, iar localnicii cer intervenția autorităților

Primele constatări indică probleme serioase în ceea ce privește procesul de epurare și modul în care apa uzată este evacuată. Canalul prin care ar trebui să fie transportată apa tratată către râul Jiu este blocat, iar infrastructura existentă nu mai funcționează în condiții normale.

Conform informațiilor furnizate în urma verificărilor, apa nu mai este direcționată corespunzător prin conductele destinate evacuării. O porțiune de drum din apropierea sistemului s-a rupt, iar acest lucru a afectat traseul pe care apa ar fi trebuit să îl urmeze. În loc să fie preluată integral de conducte și transportată controlat către emisar, apa se scurge pe lângă acestea și ajunge în râul Jiu.

Imaginile surprinse în zonă indică un nivel ridicat de impurități în apa acumulată în canal. Lichidul are un aspect puternic murdar, iar cantitatea de apă care se scurge spre râu ridică probleme importante din punct de vedere al protecției mediului.

Situația este cu atât mai problematică în această perioadă, când temperaturile ridicate favorizează apariția și intensificarea mirosurilor neplăcute. Locuitorii din apropiere sunt afectați de aerul greu de respirat, iar disconfortul este accentuat de temperaturile ridicate din timpul zilei.

Problema nu vizează însă doar disconfortul olfactiv. Evacuarea necorespunzătoare a apelor uzate poate avea consecințe asupra calității apei și asupra ecosistemului râului Jiu. Este vorba despre unul dintre cele mai importante cursuri de apă din județul Gorj, motiv pentru care autoritățile tratează situația drept una deosebit de serioasă.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, Garda de Mediu a identificat indicii care pot intra în sfera unei infracțiuni de mediu. Instituția intenționează să sesizeze organele competente printr-o plângere penală, urmând ca acestea să stabilească eventualele responsabilități și consecințe juridice.

Operatorul care administrează instalația riscă sancțiuni considerabile în cazul în care se confirmă încălcarea legislației privind protecția mediului și gospodărirea apelor. Amenda poate depăși 100.000 de lei, însă măsurile care pot fi dispuse nu se limitează la o sancțiune financiară.

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