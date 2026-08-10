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Tragedie cumplită pe o insulă adorată de români! Un băiețel de 4 ani a murit după ce s-a înecat în piscina unui beach bar

De: Anca Chihaie 10/08/2026 | 14:46
Tragedie cumplită pe o insulă adorată de români! Un băiețel de 4 ani a murit după ce s-a înecat în piscina unui beach bar
Grecia/ sursa foto: Facebook
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O vacanță care trebuia să fie una liniștită s-a transformat într-o tragedie pe insula grecească Paros. Un băiețel în vârstă de numai patru ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în piscina unui beach bar aflat într-o zonă frecventată de turiști. Incidentul s-a produs în plin sezon estival, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum a ajuns copilul în apă și de ce nu a fost observat la timp.

Potrivit informațiilor preliminare furnizate de autoritățile elene, copilul se afla împreună cu familia într-o zonă de agrement de pe insula Paros. La un moment dat, băiatul a ajuns în piscina localului, în timp ce părinții săi se aflau în mare.

Un băiețel de 4 ani a murit după ce s-a înecat în piscină

Momentele dramatice au fost observate de două fete care se aflau în apropierea piscinei. Acestea au remarcat că micuțul se afla în apă și nu se mișca și au alertat imediat persoanele din jur. Un angajat al beach barului a intervenit rapid și l-a scos pe copil din piscină.

La scurt timp, la fața locului au ajuns echipajele medicale, iar salvatorii au început procedurile de resuscitare. Copilul a fost supus manevrelor de prim-ajutor în încercarea de a-i fi repornite funcțiile vitale. În ciuda intervenției rapide și a eforturilor depuse de cadrele medicale, starea băiatului nu s-a mai putut îmbunătăți, iar acesta a fost declarat decedat.

Părinții copilului, luați în custodie de poliție

Tragedia a determinat autoritățile elene să înceapă imediat verificările. Polițiștii au încercat să stabilească unde se aflau părinții în momentul în care copilul a ajuns în piscină și cât timp a rămas acesta nesupravegheat. Din primele informații, părinții se aflau în mare atunci când băiatul s-a înecat. În urma incidentului, cei doi au fost reținuți de autorități și urmează să fie audiați în cadrul anchetei.

Anchetatorii verifică, de asemenea, condițiile în care funcționa piscina și măsurile de siguranță existente în zona respectivă. Poliția trebuie să stabilească dacă au fost respectate toate regulile privind supravegherea și protejarea persoanelor care folosesc piscina, în special a copiilor. În anchetă a fost inclus și proprietarul beach barului. Acesta avea, potrivit informațiilor transmise de autorități, și calitatea de salvamar autorizat pentru piscina localului. Astfel, anchetatorii urmează să verifice dacă acesta și-a îndeplinit atribuțiile și dacă exista o supraveghere corespunzătoare în momentul producerii tragediei.

După producerea tragediei, localul de pe plajă și-a suspendat activitatea. Reprezentanții acestuia au decis să nu deschidă în ziua respectivă, în semn de respect față de familia copilului.

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