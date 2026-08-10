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Produsul de lux ieftinit începând de astăzi în LIDL. Costă doar 24.99 lei, toata săptămâna aceasta

De: Denisa Crăciun 10/08/2026 | 15:27
Produsul de lux ieftinit începând de astăzi în LIDL. Costă doar 24.99 lei, toata săptămâna aceasta
Reduceri Lidl
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Lanțul de supermarketuri Lidl vine cu noi oferte incredibile pentru clienți. Începând de luni, 10 august, aceștia au prezentat în revista online unul dintre produsele preferate ale românilor la un preț redus. Produsul poate fi achiziționat pe parcursul întregii săptămâni cu doar 24,99 lei.

Lidl este unul dintre cel mai preferate supermarketuri din România și nu numai. În fiecare săptămână vine cu oferte pentru produse de bază sau de lux. De această dată, magazinul îi surprinde pe clienți cu o reducere de nerefuzat. Un produs cumpărat adesea este acum la reducere, iar până la finalul săptămânii poate fi achiziționat la un preț mai bun. De asemenea, catalogul Lidl prezintă și alte alimente ieftinite.

Reduceri Lidl
Reduceri Lidl

Produsul de lux ieftinit începând de astăzi în LIDL

În perioada 10 august – 16 august, Lidl vine cu oferte noi. Una dintre cele mai avantajoase reduceri surprinse în catalogul actual este la ciocolata albă de la gama DELUXE, care costă acum doar 24,99 lei, fiind stoc limitat. În plus, cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, sărbătorită în data de 15 august, supermarketul a pus la dispoziție o gamă variată de produse perfecte.

Așadar, pe lângă ciocolata albă, ciocolata neagră cu 74% cacao costă 6,99 lei, aplicându-se o reducere de 26% cu cardul Lidl Plus. Tot cu aplicația specială Lidl, clienții pot cumpăra biscuiți cantuccini cu migdale sau ciocolată la prețul de 9,29 lei. Băutura aromatizată pe bază de vin rose costă în această perioadă cu Lidl Plus 24,99 lei. O altă ofertă incredibilă este la cafea boabe Espresso Cremoso, care are un preț de doar 49,99 lei, aplicându-se o reducere de 23% folosind aplicația.

Reduceri Lidl
Reduceri Lidl

Alte oferte incredibile în această perioadă la LIDL

Amandina la 320 de grame costă 9,49 lei, având o reducere de 20%. Iubitorii de dulciuri italiene se pot răsfăța cu o selecție de praline la 12,99 lei. De asemenea, APEROL Bitter Aperitiv costă 56,99 lei. Trufele de ciocolată și fulgi de ciocolată costă 11,99 lei. Românii care merg în vizită la cei apropiați cu numele Maria sau Marian pot dărui trandafiri care costă săptămâna aceasta la Lidl 34,99 lei sau chiar un buchet de trandafiri maxi, de 5 fire cu 29,99 lei. O sticlă de whisky are reducere de 20% cu aplicația Lidl Plus, având un cost final de 33,99 lei. Pe de altă parte, Secco Frizante de 0,2 L costă 3,49 lei.

VEZI ȘI: Produsul premium redus începând de astăzi în LIDL România. Costă doar 20.49 lei, toată săptămâna aceasta

Cea mai mare reducere de la LIDL România. Produsul ieftinit cu 73% începând de astăzi

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