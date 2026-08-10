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Senior-maestrul feng-shui Cristina Groza numește zodie care riscă să-și piardă toți banii în luna august 2026: „Pot deveni victime ale unor înșelătorii”

De: Denisa Crăciun 10/08/2026 | 15:52
Senior-maestrul feng-shui Cristina Groza numește zodie care riscă să-și piardă toți banii în luna august 2026: Pot deveni victime ale unor înșelătorii
Zodia care pierde banii în august
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Luna august aduce schimbări importante pentru toate zodiile. Cu toate acestea, Cristina Groza, senior-masterul feng-shui, spune că una dintre ele riscă să își piardă toți banii. Din acest motiv, experta trage un semnal de alarmă și îi avertizează pe acești nativi să fie mai atenți cu finanțele.

Cristina Groza, senior-maestrul feng-shui, a vorbit în cadrul unui interviu pentru Vorbește Lumea despre noile previziuni astrale. Potrivit acesteia, luna august marchează începutul toamnei în calendarul solar chinezesc, astfel că este considerată o perioadă a maturizării. În timp ce pentru unii pot apărea rezultatele mult așteptate, pentru o zodie finanțele ar putea să le dea bătăi de cap.

Zodia care riscă să-și piardă toți banii în luna august

Energia lunii august favorizează maturizarea și consolidarea relațiilor. Multe zodii vor avea parte de schimbări importante în această perioadă, însă în timp ce unii vor vedea rezultatele pentru care au muncit în prima jumătate a acestui an, unii nativi ar putea avea probleme din punct de vedere financiar. Potrivit senior-maestrului feng shui Cristina Groza, nativii din zodia Cocoșului trebuie să fie mai atenți la bani

Dacă pentru unele zodii apar oportunități importante, pentru Cocoș luna august este una mai dificilă. Specialiștii vin cu un avertisment clar pentru acești nativi. Aceștia pot fi tentați în această perioadă să cheltuiască mai mult decât este cazul. Mai mult decât atât, o pot face pentru niște persoane de care sunt atrași sau pot deveni victimele unei înșelăciuni.

Tocmai din acest motiv, Cristina Groza spune că este bine să fie mai prudenți decât de obicei, mai ales în relațiile noi și să evite investițiile făcute impulsiv. De asemenea, experta explică că este o perioadă în care portofelul trebuie protejat serios, iar deciziile financiare să fie luate abia după o analiză atentă a situației.

Zodia care pierde banii în august
Zodia care pierde banii în august

Ce semn ești din punct de vedere al zodiacului chinezesc

Zodiacul chinezesc este diferit față de cel simplu. Așadar, pentru a vedea dacă ești și tu Cocoș și trebuie să ai mai multă grijă cu banii, verifică lista de mai jos, în funcție de anul nașterii.

Șobolan: 2008, 1996, 1984, 1972, etc

Bivol: 2009, 1997, 1985, 1973, etc

Tigru: 2010, 1998, 1986, 1974, etc

Iepure: 2011, 1999, 1987, 1975

Dragon: 2012, 2000, 1988, 1976

Șarpe: 2013, 2001, 1989, 1977

Cal: 2014, 2002, 1990, 1978

Capră: 2015, 2003, 1991, 1979,

Maimuță: 2016, 2004, 1992, 1980

Cocoș: 2017, 2005, 1993, 1981

Câine: 2018, 2006, 1994, 1982

Porc/ mistereț: 2019, 2007, 1995, 1983.

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