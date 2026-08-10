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Fosta concurentă Survivor vrea să se mute înapoi în țară! „Copiii mei sunt în România”

De: Emanuela Cristescu 10/08/2026 | 16:22
Fosta concurentă Survivor vrea să se mute înapoi în țară! „Copiii mei sunt în România”
Fosta concurentă Survivor vrea să se mute înapoi în țară! „Copiii mei sunt în România”
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Una dintre cele mai controversate concurente de la Survivor a anunțat că vrea să se mute înapoi în România, după ani întregi petrecuți în Anglia. Blondina din echipa Faimoșilor a spus că nu mai are niciun motiv să stea departe de familie și de prieteni și că este gata să își schimbe radical viața.

Larisa Uță se gândește serios să lase Marea Britanie în urmă și să revină definitiv în România. Iar motivul are legătură chiar cu oamenii pentru care a luat, în urmă cu ani, decizia de a pleca din țară.

„Eu îmi doresc să vin acasă, m-am gândit că îmi ajunge. Eu plecam pentru copii, dar copiii mei sunt în România acum și eu sunt la Londra. Chiar dacă sunt adulți, cumva au drumul lor, au viața lor, e greu!”, a declarat Larisa Uță.

Fosta concurentă de la Survivor vrea să revină în România!

După ce și-a construit viața în Londra și și-a dezvoltat o carieră în domeniul fitnessului, Larisa pare să fi ajuns la concluzia că distanța față de familie nu mai merită prețul plătit. Copiii ei sunt acum în România, fiecare cu propriul drum, iar acest lucru a făcut-o să privească altfel viitorul. Fosta concurentă Survivor a spus că a luat în calcul revenirea acasă și o viață mai liniștită, aproape de cei dragi.

Fosta concurentă Survivor vrea să se mute înapoi în țară! „Copiii mei sunt în România”
Fosta concurentă Survivor vrea să se mute înapoi în țară! „Copiii mei sunt în România”

Dacă revenirea în România pare acum tot mai aproape, experiența Survivor a fost, la rândul ei, un capitol care a scos-o pe Larisa din zona de confort.

„Nu prea mă simțeam bine”

Obișnuită cu sportul, disciplina și un stil de viață atent controlat, aceasta s-a trezit într-un mediu complet diferit. Departe de confortul de acasă, de alimentația cu care era obișnuită și de oamenii apropiați, Larisa a trebuit să facă față unor situații care au pus-o serios la încercare. Și, deși este cunoscută ca o persoană veselă și sociabilă, concurenta a recunoscut că au existat momente în care a vrut să renunțe la tot.

„Eu sunt o persoană foarte veselă, foarte sociabilă, pozitivă, îmi fac prieteni, îmi place viața în general. Nu m-am simțit în mediul meu, nu am fost așa cum sunt eu. (…) Am stat mai mult singură, m-am retras în colțul meu. Faptul că deranjezi că respiri… nu prea mă simțeam bine”, a declarat Larisa Uță.

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