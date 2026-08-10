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Alertă la casa lui Kim Kardashian! Un hoț i-a furat una dintre mașinile de lux

De: Denisa Crăciun 10/08/2026 | 16:53
Alertă la casa lui Kim Kardashian! Un hoț i-a furat una dintre mașinile de lux
Kim Kardashian, ținta unui jaf/ Sursa foto: Shutterstock
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Kim Kardashian a fost ținta unui jaf. Una dintre mașinile de lux ale vedetei a fost furată duminică, 9 august. Polițiștii au ajuns rapid la fața locului, iar suspectul este deja în custodia lor.

Kim Kardashian este una dintre cele mai cunoscute personalități din America. Aceasta stă în chirie alături de copiii ei, pentru că locuința este în renovare. Vedeta a trecut prin momente dificile. Duminică, 9 august, în jurul orei 15:30, un bărbat a pătruns în casă și a furat o mașină.

Polițiștii din California au fost sesizați imediat și au ajuns la fața locului. Suspectul ar fi intrat în posesia mașinii, după care s-ar fi plimbat prin orașul Hidden Hills, acolo unde locuiește vedeta de mai mulți ani, conform New York Post.

Un hoț a furat una dintre mașinile de lux ale lui Kim Kardashian

Polițiștii au ajuns rapid la casa lui Kim Kardashian, după ce un bărbat ar fi pătruns în casă și ar fi furat mai multe bunuri, printre care și una dintre mașinile de lux ale personalității americane. Bărbatul ar fi luat bolidul pentru a se plimba pe străzile din apropiere, doar din simplă plăcere.

În urma verificărilor, s-a constatat că mașina aparținea unui angajat care lucrează pentru vedetă, iar scopul hoțului a fost să se plimbe cu ea, nimic altceva. Cu toate acestea, polițiștii l-au arestat pe suspect și acum este anchetat pentru spargere și furt de autovehicul. În momentul spargerii, celebritatea nu se afla acasă, nici în apropierea locuinței, așadar era în siguranță, la fel și copiii.

Casa vedetei este în curs de renovare

Kim Kardashian locuiește în acest moment alături de copiii ei într-o casă închiriată. Casa este situată în zona exclusivistă Hidden Hills din Los Angeles și valorează peste 60 de milioane de euro. Reședința ei se află în curs de renovare, tocmai de aceea a optat pentru o chirie într-o zonă privată, acolo unde locuiesc alte vedete importante precum familia Kardashian – Jenner și Jennifer Lopez sau Sylvester Stallone.

De asemenea, zona este cunoscută drept cartierul celebrităților, este păzită și nu oricine are acces în interior. De aceea, polițiștii vor să stabilească cum a reușit bărbatul să intre în cartier, ba mai mult, să ajungă la casa lui Kim Kardashian.

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