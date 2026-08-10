Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Tallulah Willis a făcut pasul cel mare la 32 de ani

Tallulah Willis, fiica cea mică a actorilor Bruce Willis și Demi Moore, s-a căsătorit cu muzicianul Justin Acee. Cei doi și-au unit destinele într-o ceremonie discretă, desfășurată în weekend în Sun Valley, Idaho, în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

Tallulah Willis și Justin Acee s-au căsătorit pe 8 august, potrivit informațiilor publicate de Page Six. Evenimentul a avut loc într-un cadru restrâns, departe de agitația Hollywoodului.

Fiica lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit

Justin Acee este muzician și compozitor, cunoscut pentru activitatea sa în industria muzicală. Relația dintre el și Tallulah Willis a devenit publică în ultimii ani, iar cei doi au apărut împreună în mai multe ocazii.

Tallulah este fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore. Cei doi actori au fost căsătoriți între 1987 și 2000 și au împreună trei fiice: Rumer, Scout și Tallulah.

Deși părinții săi s-au despărțit în urmă cu mai bine de două decenii, familia a rămas apropiată. Bruce Willis și Demi Moore au continuat să participe la momente importante din viața fiicelor lor, iar relația dintre membrii familiei a fost remarcată în repetate rânduri în ultimii ani.

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Ceremonia a fost una discretă

Ceremonia a avut loc în Sun Valley, o zonă din Idaho cunoscută pentru peisajele sale și pentru atmosfera mai retrasă decât cea a marilor orașe americane.

Tallulah a ales pentru nunta sa o rochie realizată de Balenciaga, creată special pentru ea de designerul Pierpaolo Piccioli. Rochia și voalul au necesitat peste 700 de ore de muncă, iar procesul de realizare a ținutei a fost documentat în detaliu.

Mireasa a publicat imagini de la eveniment pe rețelele de socializare, oferind fanilor câteva fotografii din ziua în care s-a căsătorit.

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