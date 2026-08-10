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De ce nu ar trebui să folosim mașinile de spălat rufe sau vase în timpul eclipselor solare, potrivit unui furnizor de electricitate

De: David Ioan 10/08/2026 | 16:57
De ce nu ar trebui să folosim mașinile de spălat rufe sau vase în timpul eclipselor solare, potrivit unui furnizor de electricitate
De ce nu ar trebui să folosim mașinile de spălat rufe sau vase în timpul eclipselor solare, potrivit unui furnizor de electricitate
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Cel mai mare furnizor de energie din Marea Britanie le recomandă consumatorilor să evite folosirea aparatelor electrice în intervalul eclipsei de soare din această săptămână.

Compania Octopus Energy solicită amânarea utilizării electrocasnicelor precum mașini de spălat, console de jocuri sau mașini de spălat vase între orele 18.00 și 20.00, miercuri, când lumina solară va fi acoperită în proporție de peste 90%.

De ce nu ar trebui să folosim mașinile de spălat rufe sau vase în timpul eclipselor solare

Reducerea masivă a radiației solare va diminua producția de energie fotovoltaică exact în perioada în care cererea de electricitate crește, odată cu finalul programului de lucru. Operatorul Național al Sistemului Energetic, Neso, estimează că se va pierde o cantitate de energie echivalentă alimentării unui milion de locuințe, adică până la 1,3 gigawați.

Octopus Energy oferă clienților eligibili o oră de consum gratuit pe 16 august, dacă aceștia acceptă să își mute activitățile casnice din intervalul eclipsei. Compania a mai derulat astfel de programe pentru a încuraja schimbarea momentelor de consum, nu reducerea consumului total.

Kieron Stopforth, șeful departamentului de flexibilitate din cadrul Octopus, a declarat că aproximativ jumătate de milion de clienți participă deja la programe de „mutare a consumului” și a subliniat necesitatea unor mecanisme de preț care să stimuleze utilizarea flexibilă a energiei.

„Nu suntem într-o poziție în care să obligăm clienții să facă ceva ce nu vor”, a precizat el.

Ce spune un furnizor de electricitate

Solar Energy UK a raportat că 14,4% din energia produsă în luna iulie a provenit din surse solare, un record național. Pe 12 iulie, ponderea energiei solare în sistem a ajuns la 18,8%, aproape de recordul de 19,5% stabilit la finalul lunii mai. Vara extrem de caldă și însorită din Marea Britanie, cu temperaturi de 34–36 de grade în această săptămână, a contribuit la creșterea producției fotovoltaice.

Conform datelor Neso, sursele regenerabile reprezintă în prezent aproximativ 40% din mixul energetic al Marii Britanii, în creștere cu o treime față de acum cinci ani. Rebecca Dibb-Simkin, director pentru relația cu clienții, a transmis că

„Mulți dintre noi vom privi cerul miercuri seara pentru a vedea acest eveniment unic în viață. Dar, pe măsură ce Soarele dispare, va dispărea și o parte din producția solară a Marii Britanii, exact când cererea atinge vârful. Prin amânarea unor activități obișnuite, precum folosirea mașinii de spălat sau a mașinii de spălat vase, gospodăriile pot ajuta la reducerea nevoii de centrale pe gaz – și pot primi recompense pentru contribuția lor.”

Octopus, care are aproximativ opt milioane de clienți în Marea Britanie, organizează și o tombolă cu premii, inclusiv instalarea gratuită de panouri solare, cu ocazia eclipsei.

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