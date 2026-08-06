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Locul unde s-au înregistrat –84,1°C în plin val de căldură globală. Antarctica a coborât la cel mai rece nivel din ultimii 12 ani

De: David Ioan 06/08/2026 | 14:43
Locul unde s-au înregistrat –84,1°C în plin val de căldură globală. Antarctica a coborât la cel mai rece nivel din ultimii 12 ani
Locul unde s-au înregistrat –84,1°C în plin val de căldură globală. Antarctica a coborât la cel mai rece nivel din ultimii 12 ani
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În timp ce nordul planetei se luptă cu valuri de căldură, Antarctica a consemnat cea mai scăzută temperatură din ultimii peste 12 ani, un episod care subliniază contrastul extrem al fenomenelor meteorologice globale.

Stația de cercetare Concordia, amplasată pe calota glaciară din centrul continentului, a înregistrat în luna iulie o valoare de –84,1 grade Celsius. Măsurătoarea a fost repetată la câteva minute distanță, pe 18 iulie, confirmând cel mai rece punct de pe Pământ din 2012 până în prezent.

Locul unde s-au înregistrat –84,1°C în plin val de căldură globală

Baza, situată la peste 1.000 de kilometri de coastă și construită pe o gheață groasă de aproximativ 3.300 de metri, este administrată de programele științifice ale Italiei și Franței. Recordul absolut al stației rămâne cel din 2010, când termometrele au coborât la –84,7 grade Celsius.

Directorul stației, Gabriele Carugati, a descris valorile ca fiind excepționale, explicând că acestea arată cât de imprevizibilă rămâne vremea în Antarctica. Deși echipa este obișnuită cu temperaturi extreme, apropiate de –80 de grade, nivelul atins în această vară a surprins chiar și cercetătorii cu experiență.

Specialiștii subliniază că schimbările climatice reprezintă tendințe pe termen lung, iar episoadele izolate de frig intens nu contrazic încălzirea globală, ci reflectă complexitatea proceselor atmosferice din regiune.

Antarctica a coborât la cel mai rece nivel din ultimii 12 ani

În același timp, o altă zonă a continentului a înregistrat un record opus. La baza argentiniană Esperanza, în nordul Peninsulei Antarctice, au fost măsurate 15,4 grade Celsius pe 6 iunie, cea mai ridicată temperatură de iarnă consemnată vreodată acolo. Timp de trei săptămâni, valorile au rămas peste punctul de îngheț, o situație rară pentru sezonul rece, generată de o combinație neobișnuită de factori atmosferici.

Chiar dacă apar episoade de frig extrem, continentul continuă să fie afectat de schimbările climatice. Antarctica pierde masă de gheață, iar Oceanul Austral se încălzește, punând presiune asupra ecosistemelor locale, de la krill la pinguini și foci.

Modelele climatice recente arată că lanțurile muntoase au contribuit la formarea calotei glaciare acum milioane de ani, însă evoluția actuală a climei împinge continentul într-o direcție opusă, crescând vulnerabilitatea zonei la transformările globale.

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