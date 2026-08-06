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Alertă în România! Neculcia Andreea Elena a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112

De: Elisa Tîrgovățu 06/08/2026 | 14:54
Alertă în România! Neculcia Andreea Elena a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112
Alertă în România! Neculcia Andreea Elena a dispărut fără urmă. Cine o vede, este rugat să sune de urgență la 112 / Sursa foto: Social media
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O minoră de 11 ani din județul Bacău este căutată de autorități după ce familia a anunțat dispariția. Fetița, Neculcia Andreea Elena, din comuna Parava, nu a mai fost găsită de două zile, iar polițiștii desfășoară verificări și acțiuni de căutare pentru a o localiza.

Oamenii legii au transmis semnalmentele fetei și fac apel la cei care pot oferi informații despre aceasta să contacteze autoritățile.

Autoritățile au mobilizat echipe de căutare pentru găsirea fetei

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău efectuează căutări în comuna Parava și în zonele din apropiere, după dispariția unei fete în vârstă de 11 ani. Minora a plecat de la domiciliu în urmă cu două zile, iar până în prezent nu a revenit acasă.

Familia fetei a alertat autoritățile după ce nu a mai reușit să ia legătura cu aceasta și nu a primit nicio veste despre locul în care se află. De atunci, zeci de polițiști au fost mobilizați în comuna Parava și în împrejurimi, unde au verificat mai multe zone pentru a o găsi pe minoră. Căutările sunt în desfășurare de două zile.

Până la acest moment, nu există informații certe despre locul în care se află Neculcia Andreea Elena. Nici rudele, nici persoanele apropiate nu au putut lua legătura cu fata, iar polițiștii continuă verificările pentru a o localiza cât mai repede.

Semnalmentele minorei

Neculcia Andreea Elena are 11 ani, o înălțime de aproximativ 1,30 metri, ochi căprui și păr șaten, lung. La momentul dispariției, minora era îmbrăcată cu un tricou alb, pantaloni scurți negri și purta o pereche de șlapi albaștri. Acestea sunt semnalmentele transmise de autorități pentru ca fata să poată fi identificată mai ușor.

Sursa foto: Social media

Polițiștii din Bacău fac apel la sprijinul cetățenilor pentru găsirea Neculciei Andreea Elena. Persoanele care au informații despre locul în care s-ar putea afla minora sau care au observat-o sunt rugate să contacteze de urgență autoritățile.

Orice detaliu care poate contribui la localizarea fetei poate fi transmis la Poliția Municipiului Bacău, la numărul 0234 202 056, la Dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău – 0234 202 000, sau prin apelarea numărului unic de urgență 112.

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