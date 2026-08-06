Cum și-a explicat gestul bărbatul care a fost prins în timp ce făcea graffiti pe Transfăgărășan: ”E stâncă”

Un gest de vandalism surprins pe Transfăgărășan a stârnit un val de reacții în mediul online, după ce un turist a fost filmat în timp ce desena cu spray graffiti pe una dintre stâncile aflate în apropierea șoselei alpine. Deși i s-a atras atenția că distruge unul dintre cele mai spectaculoase peisaje din România, bărbatul și-a justificat acțiunea și nu s-a oprit.

Pe imaginile surprinse s-a observat cum turistul desena o inimă și inscripționa un nume pe stâncă. Scena a atras imediat atenția, iar Șeful Salvamont Argeș s-a apropiat pentru a-l întreba de ce consideră că este în regulă să lase urme permanente pe un monument natural.

Cum și-a explicat gestul bărbatul care a fost prins în timp ce făcea graffiti pe Transfăgărășan

În loc să își recunoască greșeala sau să renunțe la ceea ce făcea, bărbatul a încercat să își motiveze gestul spunând că nu este singurul care a desenat pe stâncile de pe Transfăgărășan. Acesta a susținut că în zonă există deja numeroase alte inscripții și desene realizate cu spray, sugerând că fapta sa nu reprezintă ceva ieșit din comun.

”Știi câte sunt aici? Este stâncă!”, a răspuns bărbatul.

Persoana care îl filma i-a explicat că fapta poate avea consecințe legale și că imaginile vor ajunge atât la autorități, cât și în spațiul public. În plus, martorul a filmat și autoturismul cu care bărbatul venise în zonă, inclusiv numărul de înmatriculare, pentru ca acesta să poată fi identificat.

Clipul video a fost publicat ulterior pe rețelele de socializare, unde a devenit rapid viral. Mii de utilizatori au condamnat comportamentul turistului și au criticat lipsa de respect față de natură. Numeroși internauți au cerut ca autoritățile să îl identifice și să îl sancționeze, considerând că astfel de incidente trebuie pedepsite pentru a descuraja repetarea lor.

Fenomenul graffiti-ului pe stânci sau în zone protejate nu este unul nou. De-a lungul timpului, pe mai multe trasee turistice din România au apărut inscripții, nume sau simboluri desenate cu spray ori zgâriate direct în piatră. De fiecare dată, autoritățile și organizațiile care administrează aceste zone au făcut apel la turiști să respecte natura și să nu lase urme ale trecerii lor.

A VRUT SĂ-ȘI DECLARE IUBIREA, DAR A AJUNS „VEDETĂ” PE INTERNET. CE A FĂCUT UN TURIST PE TRANSFĂGĂRĂȘAN