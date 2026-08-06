BANCUL ZILEI | Conversație la cafea între două prietene

Este joi, iar CANCAN ți-a pregătit un banc pe care îl vei ține minte toată viața. În prim-plan se află discuția dintre două prietene, iar replica de la final face toți banii. Ai grijă, s-ar putea să izbucnești în râs înainte să ajungi la ultimul rând!

Conversația la cafea între două prietene:

— Fată, am rupt logodna cu Bobiță.

— De ce?

— Avea prea multe defecte.

— Și i-ai dat înapoi inelul cu diamante pe care ți l-a dăruit?

— Naah… Inelul nu avea defecte.

Un banc care te va face să râzi în hohote

Un inspector școlar vine într-o clasă de elevi de clasa a IV-a și decide să testeze nivelul de cunoștințe. Îl întreabă pe primul elev:

— Spune-mi, dacă pe o creangă sunt 5 păsări și împuști una, câte mai rămân?

Elevul se gândește puțin și răspunde:

— Niciuna, domnule inspector. Toate zboară speriate.

Inspectorul clatină din cap:

— Răspunsul corect era 4, dar îmi place cum gândești.

Elevul zâmbește mulțumit.

Apoi profesorul, ușor curios, îl întreabă pe inspector:

— Pot să vă pun și eu o întrebare?

— Desigur.

— Trei oameni stau pe o bancă și mănâncă înghețată. Unul o linge, altul o mușcă, iar al treilea o suge. Care dintre ei este căsătorit?

Inspectorul se gândește, roșește puțin și răspunde:

— Cel care o suge?

Profesorul zâmbește:

— De fapt, cel care are verighetă. Dar îmi place cum gândiți.

Inspectorul pleacă ușor jenat, iar elevii râd în șoaptă.

Vameșul și turistul

Un turist trece granița cu o valiză enormă. Vameșul îl oprește:

— Ce aveți în valiză?

— Nisip, răspunde turistul calm.

Vameșul se uită suspicios, o deschide, scotocește, dar găsește doar nisip. Îl lasă să treacă.

A doua zi, același turist. Aceeași valiză, aceeași poveste: „doar nisip”.

Se repetă situația timp de o săptămână. Vameșul devine nebun de curios, dar nu găsește nimic ilegal.

După câțiva ani, cei doi se întâlnesc întâmplător într-un restaurant.

Vameșul, deja pensionar, îi spune:

— Hai, spune-mi adevărul! Ce contrabandă făceai?

Turistul zâmbește și răspunde:

— Valize.

— Cum adică?

— Păi treceam zilnic cu valizele, dar nimeni nu se uita la ele… toți căutau nisipul.

Vameșul rămâne blocat câteva secunde, apoi izbucnește în râs:

— Recunosc… m-ai făcut!

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Sfințirea apartamentului

BANCUL ZILEI | Pensionarul și ploaia