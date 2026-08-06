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BANCUL ZILEI | Conversație la cafea între două prietene

De: Emanuela Cristescu 06/08/2026 | 15:21
BANCUL ZILEI | Conversație la cafea între două prietene
BANCUL ZILEI | Conversație la cafea între două prietene
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Este joi, iar CANCAN ți-a pregătit un banc pe care îl vei ține minte toată viața. În prim-plan se află discuția dintre două prietene, iar replica de la final face toți banii. Ai grijă, s-ar putea să izbucnești în râs înainte să ajungi la ultimul rând!

Conversația la cafea între două prietene:
— Fată, am rupt logodna cu Bobiță.
— De ce?
— Avea prea multe defecte.
— Și i-ai dat înapoi inelul cu diamante pe care ți l-a dăruit?
— Naah… Inelul nu avea defecte.

BANCUL ZILEI | Conversație la cafea între două prietene
BANCUL ZILEI | Conversație la cafea între două prietene

Un banc care te va face să râzi în hohote

Un inspector școlar vine într-o clasă de elevi de clasa a IV-a și decide să testeze nivelul de cunoștințe. Îl întreabă pe primul elev:
— Spune-mi, dacă pe o creangă sunt 5 păsări și împuști una, câte mai rămân?
Elevul se gândește puțin și răspunde:
— Niciuna, domnule inspector. Toate zboară speriate.
Inspectorul clatină din cap:
— Răspunsul corect era 4, dar îmi place cum gândești.
Elevul zâmbește mulțumit.
Apoi profesorul, ușor curios, îl întreabă pe inspector:
— Pot să vă pun și eu o întrebare?
— Desigur.
— Trei oameni stau pe o bancă și mănâncă înghețată. Unul o linge, altul o mușcă, iar al treilea o suge. Care dintre ei este căsătorit?
Inspectorul se gândește, roșește puțin și răspunde:
— Cel care o suge?
Profesorul zâmbește:
— De fapt, cel care are verighetă. Dar îmi place cum gândiți.
Inspectorul pleacă ușor jenat, iar elevii râd în șoaptă.

Vameșul și turistul

Un turist trece granița cu o valiză enormă. Vameșul îl oprește:
— Ce aveți în valiză?
— Nisip, răspunde turistul calm.
Vameșul se uită suspicios, o deschide, scotocește, dar găsește doar nisip. Îl lasă să treacă.
A doua zi, același turist. Aceeași valiză, aceeași poveste: „doar nisip”.
Se repetă situația timp de o săptămână. Vameșul devine nebun de curios, dar nu găsește nimic ilegal.
După câțiva ani, cei doi se întâlnesc întâmplător într-un restaurant.
Vameșul, deja pensionar, îi spune:
— Hai, spune-mi adevărul! Ce contrabandă făceai?
Turistul zâmbește și răspunde:
— Valize.
— Cum adică?
— Păi treceam zilnic cu valizele, dar nimeni nu se uita la ele… toți căutau nisipul.
Vameșul rămâne blocat câteva secunde, apoi izbucnește în râs:
— Recunosc… m-ai făcut!

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