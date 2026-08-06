Concediu distrus pentru o româncă la „all inclusive” în Bulgaria. Ce a pățit, după ce a „îndrăznit” sa ia o cafea, cu 5 minute înainte să se deschidă restaurantul

Vacanța unei românce s-a transformat într-un adevărat coșmar încă din primele momente petrecute într-un hotel din Bulgaria. Femeia susține că a plătit un sejur all inclusive, însă experiența avută în stațiunea Albena a fost complet diferită de așteptările ei.

Totul a pornit de la un gest aparent banal. Românca a povestit că a mers să își ia o cafea cu doar câteva minute înainte de deschiderea oficială a restaurantului și că reacția unei angajate a lăsat-o fără cuvinte. De aici, susține ea, au început problemele care i-au umbrit complet concediul.

Vacanța unei românce s-a transformat într-un coșmar

Femeia a făcut acuzații dure la adresa hotelului și a personalului. Ea a spus că încă de la recepție ar fi avut parte de un tratament pe care îl consideră inadmisibil.

„La Hotel Magnolia din Albena, găsiți toate ,,calitățile” nedorite pentru un concediu distrus!!!… Începem cu fufa pe nume Mariana, de la recepția hotelului, care ține oamenii cu orele în fața recepției… și dacă îi spui ori și ce… spune în engleză, că nu înțelege, după care vine la tine și te ia de spate să te scoată afară din hotel și te amenință cu poliția (tu, fiind cu voucher de cazare în mână, pentru acest hotel „Magnolia”!!!”, a spus ea.

Femeia a continuat șirul acuzațiilor și a povestit că nici în restaurant situația nu ar fi fost mai bună. Ea a spus că o angajata s-a comportat foarte urât cu ea în momentul în care a cerut o cafea.

„Fufa de la sala de mese, când șterge mesele… te scuipă la propriu, dacă îndrăznești să mergi la aparat după o cafea!!!”, a mai spus aceasta.

Lista nemulțumirilor nu s-a oprit aici. Românca a povestit că programul facilităților nu ar fi fost cel la care se aștepta pentru un pachet all inclusive și că mai multe servicii ar fi fost condiționate de costuri suplimentare.

„La ora 17 barul și bazinul se închid, te scoate din incintă, cu toate că ai all inclusiv, plătit pentru hotelul lor… lenjeria și prosoapele se schimbă doar după ce predai camera!!! Șampon și săpun, trebuie să ai de acasă!!! La frigider ai loc, la recepție doar contra cost!!!”, a afirmat aceasta.

„Ei cred că noi am ajuns milogii lor”

Nici drumul până la plajă nu i s-a părut deloc ușor. Femeia a spus că turiștii trebuie să meargă mai multe minute pe jos, iar dacă scările rulante nu funcționează, singura variantă rămâne coborârea și urcarea a sute de trepte.

„De ajuns pe plajă, o iei la pas vreo 10 minute… după care dacă ai norocu’ să funcționeze scările rulante, cobori pe ele… dacă nu, 380 de scări faci sport de două, trei ori pe zi :))… la întoarcere la hotel, la fel!! :))… la ora 21 scările rulante au ora închiderii!!! :))… noi ne-am montat o tiroliană, cu care ajungeam mai repede, din balcon până pe plajă”, a mai povestit românca.

Românca a spus că experiența trăită la acest hotel i-a schimbat complet percepția despre vacanțele petrecute acolo, deși în anii trecuți vizitase și alte stațiuni din Bulgaria fără să întâmpine probleme.

„Deci dacă vă doriți un concediu distrus, apelați cu toată încrederea la: „Hotel Magnolia din stațiunea Albena”!!!… Nu o să vă mai doriți și nu o să mai aveți încredere, niciodată să vizitați Bulgaria!!! Cu toate că am fost și în alte stațiuni și anii trecuți și am fost foarte încântați… Se vede că ei cred că noi am ajuns milogii lor, sau bătaia lor de joc, de când au auzit și ei de cuvântul euro… Nu gândesc nimicurile, că așa își pierd clienții și iarăși o să ajungă să își mănânce mizeria de sub unghii!!! Jur că asta am trăit noi la acest „hotel!!!”, a spus femeia.

VEZI ȘI: Români revoltați după vacanța all-inclusive în Bulgaria: „Primești amendă dacă lași mâncare în farfurie”

Avertisment pentru românii care își petrec vacanța în Bulgaria. Bancnotele pe care trebuie să le verifice