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Avertisment pentru românii care își petrec vacanța în Bulgaria. Bancnotele pe care trebuie să le verifice

De: Denisa Crăciun 03/08/2026 | 17:58
Avertisment pentru românii care își petrec vacanța în Bulgaria. Bancnotele pe care trebuie să le verifice
Bancnote contrafăcute/ Sursa foto: shutterstock
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Litoralul bulgăresc este plin de turiști români și nu numai. Distracția se poate strica într-o fracțiune de secundă, dacă oamenii nu sunt atenți. Este important ca persoanele în vacanță să fie prudente la banii pe care îi primesc atunci când fac cumpărături sau schimbă valuta.

Este încă sezon estival, însă pe lângă zilele relaxante și fără griji, pot exista episoade care transformă vacanța într-o experiență de coșmar. Aderarea la euro în Bulgaria a simplificat totul, însă este esențial ca turiștii să acorde o atenție sporită în magazine, mai ales atunci când folosesc numerar și asta pentru că se pot confrunta adesea cu bancnote contrafăcute.

Avertisment pentru românii care își petrec vacanța în Bulgaria

Din data de 1 ianuarie 2026, Bulgaria a aderat la euro. Acest fapt a facilitat totul pentru turiști, deoarece nu au mai fost nevoiți să schimbe banii din lei în leva bulgărească. Totuși, încă de la începutul anului, au fost descoperite nici mai mult, nici mai puțin de 20 de bancnote contrafăcute, cu o valoare nominală totală de 1.910 euro.

Pe de altă parte, datele din Bulgaria arată că există mai puține cazuri, dar cu bancnote de valori mai mari. Este vorba despre bancnote false de 50 de euro puse în circulație, potrivit managerului de Trezorerie la Tavex România.

Datele nu indică faptul că Bulgaria a devenit o destinație mai riscantă pentru plățile în numerar după adoptarea monedei euro. Observăm mai puține bancnote contrafăcute, însă valoarea lor medie este mai mare. Acest lucru înseamnă că oamenii nu ar trebui să fie atenți doar la bancnotele de 20 și 50 de euro, cele mai utilizate, ci și la cupiurile cu valori mai mari, a transmis Victor Dima, Manager de Trezorerie la Tavex România.

Cum îți dai seama că este o bancnotă falsă

Există câteva indicii prin care oamenii își pot da seama că au în mână o bancnotă contrafăcută. Printre ele se numără hârtia obișnuită, filigranul lipsă sau reprodus incorect, hologramele aplicate superficial, lipsa unor elemente de siguranță și reacția necorespunzătoare la lumina ultravioletă.

Specialiștii vin cu sfaturi importante pentru verificarea atentă a bancnotei. Aceștia spun că trebuie să analizați textura hârtiei, să verificați filigranul, firul de siguranță, să înclinați bancnota și să examinați holograma, dar și să observați cifra care își schimbă culoarea. De asemenea, Victor Dima subliniază că cel mai sigur mod în vacanță este să cumpărați valuta de la bancă.

Cea mai sigură metodă de prevenție începe înainte de plecarea în călătorie. Valuta ar trebui cumpărată doar de la bănci sau case de schimb valutar autorizate. Turiștii ar trebui să își verifice imediat restul primit și să folosească bancnote cu valori mai mici pentru cheltuielile de zi cu zi. Plățile cu cardul sunt disponibile în majoritatea locațiilor, însă este util ca turiștii să aibă asupra lor și numerar atunci când plătesc la mici comercianți, în piețe, parcări sau în alte zone turistice, a mai adăugat el.

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