Destinul se schimbă pentru trei zodii. Urmează zile pline de noroc și reușite

Prima săptămână din august vine cu influențe astrologice importante, iar trei zodii sunt considerate cele mai avantajate în intervalul 3-9 august 2026. Mai multe tranzite planetare aduc energie favorabilă schimbărilor, relațiilor și deciziilor de viitor, astfel că unii nativi pot avea parte de oportunități care le pot schimba direcția atât în plan personal, cât și profesional.

Debutul perioadei este marcat de intrarea lui Chiron în mișcare retrogradă în zodia Taur, pe 3 august. Acest tranzit îi încurajează pe mulți să își reevalueze prioritățile, să își recapete încrederea în propriile forțe și să renunțe la situațiile care nu le mai aduc echilibru. Pe 6 august, Venus ajunge în Balanță, accentuând armonia în relații și colaborări, iar pe 9 august, Mercur intră în Leu, favorizând comunicarea, planurile ambițioase și inițiativele curajoase.

Următoarea săptămână este văzută de astrologi ca una a transformărilor, a încrederii și a curajului de a profita de oportunitățile care apar, în special pentru Fecioară, Săgetător și Vărsător.

Ce schimbări apar la trei nativi

Pentru Fecioare, această săptămână reprezintă un moment de clarificare. Nativii sunt îndemnați să lase în urmă compromisurile și să privească sincer spre ceea ce își doresc cu adevărat. Energia perioadei îi poate ajuta să închidă capitole care nu le mai aduc satisfacție și să facă loc unor noi începuturi.

Săgetătorii beneficiază de un context excelent pentru dezvoltare. Intrarea lui Mercur în Leu stimulează călătoriile, studiile și proiectele pe termen lung. În plus, influența favorabilă a lui Jupiter poate aduce întâlniri importante, propuneri neașteptate sau șanse care merită valorificate, mai ales în apropierea datei de 15 august.

Și Vărsătorii se află printre favoriții astrelor. Venus în Balanță le susține relațiile, dar și schimbările din carieră. Unele planuri pot fi regândite, iar deciziile luate acum ar putea deschide drumuri noi în lunile următoare.

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