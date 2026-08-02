Cele 2 zodii lovite de karmă până pe 10 decembrie 2026. Li se schimbă viața radical!

Urmează câteva luni în care Universul pare să facă ordine în viețile a două zodii. Până pe 10 decembrie 2026, nimic nu mai rămâne ascuns, iar faptele din trecut încep să își ceară drepturile. Pentru unii nativi, perioada aduce vești excelente și recompense mult așteptate. Pentru alții, însă, urmează momente deloc ușoare și lecții pe care nu le mai pot evita.

Astrologii spun că totul are legătură cu Saturn retrograd, planeta asociată responsabilității, disciplinei și karmei. Atunci când acest astru își schimbă mersul aparent, multe situații rămase nerezolvate revin în prim-plan, iar consecințele faptelor devin imposibil de ignorat.

Două zodii sunt vizate în mod special de acest tranzit și vor simți din plin efectele lui până la începutul iernii.

Karma bate la ușa a două zodii!

Pentru nativii din zodia Balanță, următoarele luni sunt despre adevăr și asumare. Dacă au amânat discuții importante, au încercat să evite conflictele sau au preferat să lase problemele nerezolvate, acum nu vor mai putea face acest lucru.

Saturn îi obligă să privească în urmă și să înțeleagă ce efect au avut deciziile lor asupra celor din jur. Este o perioadă în care scuzele nu mai funcționează, iar responsabilitatea personală devine cea mai importantă lecție. Astrologii au spus că tranzitele lui Saturn ne învață să ne asumăm responsabilitatea pentru noi înșine”. Pentru Balanțe, după 10 decembrie, când Saturn își reia mersul direct, lucrurile vor deveni mai clare. Dacă își asumă greșelile și învață din ele, pot începe un nou capitol mult mai echilibrat.

Nici Berbecii nu scapă de influența planetei karmei. Din contră, fiind semnul în care Saturn retrogradează în această perioadă, efectele pot fi resimțite chiar mai intens. Diferența este că pentru mulți nativi rezultatele depind de tot ceea ce au construit în ultimele luni. Cine a muncit serios, a fost disciplinat și nu a renunțat la obiectivele sale poate avea parte de una dintre cele mai bune perioade profesionale din ultimii ani.

Astrologul Demure a spus că eforturile constante pot fi răsplătite printr-o promovare, o mărire de salariu sau chiar printr-o recunoaștere importantă a meritelor. În schimb, cei care au ignorat responsabilitățile sau au tratat superficial proiectele importante s-ar putea lovi de obstacole care îi obligă să o ia de la capăt.

Trebuie să fie atente până pe 10 decembrie

Până pe 10 decembrie 2026, Berbecii și Balanțele sunt zodiile care vor simți cel mai puternic influența lui Saturn retrograd. Pentru unii, această perioadă poate însemna confirmarea faptului că munca și perseverența sunt răsplătite. Pentru alții, va fi momentul în care vor înțelege că orice alegere are consecințe.

Astrologii au spus că, indiferent de situație, această etapă nu trebuie privită ca o pedeapsă, ci ca o oportunitate de a învăța, de a evolua și de a construi un viitor mai solid.

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