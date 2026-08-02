Acasă » Știri » Gabriela Cristea, pusă la zid după ultima apariție în costum de baie: ”Nu mai ești tu!”

Gabriela Cristea, pusă la zid după ultima apariție în costum de baie: ”Nu mai ești tu!”

De: Emanuela Cristescu 02/08/2026 | 11:31
Gabriela Cristea, pusă la zid după ultima apariție în costum de baie: ”Nu mai ești tu!”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gabriela Cristea și-a îngrijorat fanii după ultima apariție din vacanță. Vedeta a publicat o fotografie în costum de baie, convinsă că le va împărtăși urmăritorilor un moment de relaxare, însă imaginile au declanșat imediat un val de reacții. Mulți dintre cei care o urmăresc de ani buni au fost surprinși de cât de mult a slăbit și i-au transmis, fără menajamente, că este momentul să se oprească.

Alături de Tavi Clonda și de cele două fiice ale lor, Iris și Victoria, Gabriela Cristea se bucură de câteva zile de liniște pe litoralul bulgăresc. Între momentele petrecute în familie, vedeta le-a împărtășit urmăritorilor și secretul care o ajută să-și recapete energia și buna dispoziție.

„Cred că am descoperit tratamentul care mă pune pe picioare. Nu se găsește în farmacii.Nu are prospect.Nu se dă pe rețetă. Se numește… vacanță. Și nu știu cum sunteți voi, dar mie îmi priește teribil”, a spus ea.

Gabriela Cristea, criticată după ce a slăbit

Mesajul a fost apreciat de mii de persoane, însă fotografia care îl însoțea a devenit rapid subiect de discuție. Mulți dintre cei care o urmăresc de ani buni i-au transmis că, în opinia lor, a ajuns la greutatea dorită și nu ar mai trebui să continue procesul de slăbire.

„Doamnă dragă, sunteți o femeie frumoasă, dar cred că ar trebui să vă opriți din a mai slăbi. Așa sunteți perfectă.”

„Ai slăbit bine, este foarte sănătos dacă ai făcut-o natural, dar prea mult și nu te avantajează, nici prea mult nu este OK.”

„Ai slăbit foarte mult. Nu mai ești tu. Pune stop.”

„Nu ești OK. Pune stop”, i-au scris fanii.

Gabriela Cristea, de nerecunoscut. Fanii s-au speriat: „Nu mai ești tu. Pune stop!”
Gabriela Cristea, de nerecunoscut. Fanii s-au speriat: „Nu mai ești tu. Pune stop!”

Cum a reușit să slăbească aproape 30 de kilograme

Vedeta nu a ascuns niciodată faptul că lupta cu kilogramele în plus a fost una dificilă. În urmă cu ceva timp, ea a povestit că a apelat la injecții pentru slăbit, însă numai la recomandarea medicului și după un set complet de investigații. Gabriela a explicat că tratamentul nu este potrivit pentru oricine și că reacțiile diferă de la o persoană la alta.

„Într-adevăr, dacă luați prospectul, o să descoperiți că sunt o serie de efecte adverse care ar putea să apară într-o proporție mai mare sau mai mică, pentru că, știți cu toții, omul este diferit, de la un om la altul, fiecare reacționează altfel la tratamente.

La fel se întâmplă și cu acest tratament. Pot apărea efecte adverse foarte, foarte agresive sau mai puțin agresive. Eu am fost în tabăra celor care nu au avut parte de prea multe efecte adverse. O să vă povestesc ce am pățit eu în perioada tratamentului.

În primul rând, vreau să vă spun că nu am avut parte de efecte adverse deloc, doar în două situații s-a întâmplat: atunci când am mâncat prost sau greșit, lucruri care nu fac bine organismului, în general, și de la care oricum poți avea reacții adverse de genul vărsături, diaree, balonări etc. Sau am avut același tip de reacție în momentul în care am trecut de la un dozaj mai mic la un dozaj mai mare și când am început efectiv tratamentul.

Dar organismul s-a reglat imediat și, în mai puțin de o săptămână, pentru că am mâncat și corect, și ce aveam eu nevoie în organism, organismul s-a reglat foarte repede și am reușit să mă întorc la un stil de viață normal și sănătos”, a spus aceasta.

VEZI ȘI: Gabriela Cristea face senzație pe litoralul din Bulgaria. Apariție îndrăzneață în costum de baie

Mesajul transmis de Gabriela Cristea după ce Ana Pîrvulescu a criticat femeile care apelează la injecțiile pentru slăbit: ”Te rog, cu același respect, să nu mai vorbești”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nu e o glumă! Câți lei costă un bilet pentru o călătorie cu Chira Chiralina, pe Dunăre
Știri
Nu e o glumă! Câți lei costă un bilet pentru o călătorie cu Chira Chiralina, pe Dunăre
Ionuț Lupescu, în doliu! A murit mama fostului internațional român
Știri
Ionuț Lupescu, în doliu! A murit mama fostului internațional român
„Am avut o SURPRIZĂ”. Migranții ajunși în Ceuta dezvăluie de ce au ales să se ÎNTOARCĂ în Maroc
Mediafax
„Am avut o SURPRIZĂ”. Migranții ajunși în Ceuta dezvăluie de ce au ales...
Val de căldură extremă și nopți tropicale în toată România. ANM emite noi coduri de caniculă. Unde vor fi 40 de grade
Gandul.ro
Val de căldură extremă și nopți tropicale în toată România. ANM emite noi...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
„Taxa de loialitate” la abonamente: de ce plătești mai mult dacă ești client vechi
Adevarul
„Taxa de loialitate” la abonamente: de ce plătești mai mult dacă ești client...
„Apocalipsa comandată prin poștă”. Epidemia de ciclosporiază din SUA expune pericolul unui viitor scenariu de coșmar: atacul biologic
Digi24
„Apocalipsa comandată prin poștă”. Epidemia de ciclosporiază din SUA expune pericolul unui viitor...
Intervenție de URGENȚĂ pe Dunăre: O stâncă va fi DETONATĂ pentru a devia cursul Dunării spre centrala nucleară de la Cernavodă
Mediafax
Intervenție de URGENȚĂ pe Dunăre: O stâncă va fi DETONATĂ pentru a devia...
Parteneri
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Suma dată de doi români pentru trei porții de mâncare în Thasos: „Cantitate suficientă, gustos și, zic eu, foarte ieftin”
Click.ro
Suma dată de doi români pentru trei porții de mâncare în Thasos: „Cantitate suficientă, gustos...
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6 pentru KGB și a fugit în URSS
Digi 24
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6...
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de zeci de ani cu un amfiteatru roman fals
Digi24
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de...
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
Promotor.ro
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Descopera.ro
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Val de căldură extremă și nopți tropicale în toată România. ANM emite noi coduri de caniculă. Unde vor fi 40 de grade
Gandul.ro
Val de căldură extremă și nopți tropicale în toată România. ANM emite noi coduri de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Nu e o glumă! Câți lei costă un bilet pentru o călătorie cu Chira Chiralina, pe Dunăre
Nu e o glumă! Câți lei costă un bilet pentru o călătorie cu Chira Chiralina, pe Dunăre
Ionuț Lupescu, în doliu! A murit mama fostului internațional român
Ionuț Lupescu, în doliu! A murit mama fostului internațional român
Tragedie în Cluj! Un motociclist de 36 de ani a murit într-un accident cumplit
Tragedie în Cluj! Un motociclist de 36 de ani a murit într-un accident cumplit
Motivul pentru care Adelina Pestrițu a revenit de urgență în țară. Filmările pentru Burlacii: ...
Motivul pentru care Adelina Pestrițu a revenit de urgență în țară. Filmările pentru Burlacii: Foc în Paradis, de la Pro TV, au fost puse pe pauză
Nicușor Dan, în doliu! A murit matematicianul Florian Luca: ”Sunt uluit!”
Nicușor Dan, în doliu! A murit matematicianul Florian Luca: ”Sunt uluit!”
Doliu în lumea filmului! A murit Vincent Pastore, actorul care a făcut istorie în Clanul Soprano
Doliu în lumea filmului! A murit Vincent Pastore, actorul care a făcut istorie în Clanul Soprano
Vezi toate știrile