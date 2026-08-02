Gabriela Cristea, pusă la zid după ultima apariție în costum de baie: ”Nu mai ești tu!”

Gabriela Cristea și-a îngrijorat fanii după ultima apariție din vacanță. Vedeta a publicat o fotografie în costum de baie, convinsă că le va împărtăși urmăritorilor un moment de relaxare, însă imaginile au declanșat imediat un val de reacții. Mulți dintre cei care o urmăresc de ani buni au fost surprinși de cât de mult a slăbit și i-au transmis, fără menajamente, că este momentul să se oprească.

Alături de Tavi Clonda și de cele două fiice ale lor, Iris și Victoria, Gabriela Cristea se bucură de câteva zile de liniște pe litoralul bulgăresc. Între momentele petrecute în familie, vedeta le-a împărtășit urmăritorilor și secretul care o ajută să-și recapete energia și buna dispoziție.

„Cred că am descoperit tratamentul care mă pune pe picioare. Nu se găsește în farmacii.Nu are prospect.Nu se dă pe rețetă. Se numește… vacanță. Și nu știu cum sunteți voi, dar mie îmi priește teribil”, a spus ea.

Gabriela Cristea, criticată după ce a slăbit

Mesajul a fost apreciat de mii de persoane, însă fotografia care îl însoțea a devenit rapid subiect de discuție. Mulți dintre cei care o urmăresc de ani buni i-au transmis că, în opinia lor, a ajuns la greutatea dorită și nu ar mai trebui să continue procesul de slăbire.

„Doamnă dragă, sunteți o femeie frumoasă, dar cred că ar trebui să vă opriți din a mai slăbi. Așa sunteți perfectă.” „Ai slăbit bine, este foarte sănătos dacă ai făcut-o natural, dar prea mult și nu te avantajează, nici prea mult nu este OK.” „Ai slăbit foarte mult. Nu mai ești tu. Pune stop.” „Nu ești OK. Pune stop”, i-au scris fanii.

Cum a reușit să slăbească aproape 30 de kilograme

Vedeta nu a ascuns niciodată faptul că lupta cu kilogramele în plus a fost una dificilă. În urmă cu ceva timp, ea a povestit că a apelat la injecții pentru slăbit, însă numai la recomandarea medicului și după un set complet de investigații. Gabriela a explicat că tratamentul nu este potrivit pentru oricine și că reacțiile diferă de la o persoană la alta.

„Într-adevăr, dacă luați prospectul, o să descoperiți că sunt o serie de efecte adverse care ar putea să apară într-o proporție mai mare sau mai mică, pentru că, știți cu toții, omul este diferit, de la un om la altul, fiecare reacționează altfel la tratamente. La fel se întâmplă și cu acest tratament. Pot apărea efecte adverse foarte, foarte agresive sau mai puțin agresive. Eu am fost în tabăra celor care nu au avut parte de prea multe efecte adverse. O să vă povestesc ce am pățit eu în perioada tratamentului. În primul rând, vreau să vă spun că nu am avut parte de efecte adverse deloc, doar în două situații s-a întâmplat: atunci când am mâncat prost sau greșit, lucruri care nu fac bine organismului, în general, și de la care oricum poți avea reacții adverse de genul vărsături, diaree, balonări etc. Sau am avut același tip de reacție în momentul în care am trecut de la un dozaj mai mic la un dozaj mai mare și când am început efectiv tratamentul. Dar organismul s-a reglat imediat și, în mai puțin de o săptămână, pentru că am mâncat și corect, și ce aveam eu nevoie în organism, organismul s-a reglat foarte repede și am reușit să mă întorc la un stil de viață normal și sănătos”, a spus aceasta.

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Mesajul transmis de Gabriela Cristea după ce Ana Pîrvulescu a criticat femeile care apelează la injecțiile pentru slăbit: ”Te rog, cu același respect, să nu mai vorbești”