Gabriela Cristea face senzație pe litoralul din Bulgaria. Apariție îndrăzneață în costum de baie

Gabriela Cristea vrea să profite din plin de vară, așa că a organizat o nouă vacanță cu familia. De data aceasta destinația aleasă a fost Bulgaria, iar familia vedetei se bucură de o escapadă all inclusive. Cum se află la mare, Gabriela Cristea nu a ratat nici pozele în costum de baie și a făcut, din nou, senzație în mediul online. Cum s-a afișat vedeta?

În ultimul an, Gabriela Cristea (51 de ani) a trecut printr-o transformare spectaculoasă. După ce a „câștigat” lupta cu kilogramele în plus, fosta prezentatoare TV nu ratează nicio ocazie de a-și expune noua siluetă. După ce a scăpat de surplusul de 34 de kilograme, aceasta se afișează mândră în ținute provocatoare, rochii mulate și costume de baie.

Așa a făcut și recent, imediat cum a ajuns în Bulgaria. Gabriela Cristea nu a vrut să rateze nicio zi de plajă, așa că a îmbrăcat costumul de baie și s-a relaxat pe șezlong. Aceasta a publicat și câteva imagini în mediul online, iar internauții au reacționat imediat.

„Cred că telefonul meu are o alarmă ascunsă. 17:00. Nu sună. Nu vibrează. Pur și simplu se deschide singur pe cameră și parcă îmi șoptește: Lumina e perfectă. Ar fi păcat să nu faci măcar…147 de poze. Și eu, evident, îl ascult. Pentru că dacă există o regulă nescrisă a verii, aceea este că golden hour nu se ratează niciodată. Recunoașteți…și voi aveți aceeași problemă?”, este mesajul de care Gabriela Cristea a însoțit fotografiile în costum de baie.

Gabriela Cristea, replică pentru cârcotași

Așa cum spuneam, de când a câștigat lupta cu kilogramele în plus, Gabriela Cristea nu mai are nicio reținere în a se afișa în costume de baie. Însă, se pare că dezinvoltura sa nu a fost apreciată de toată lumea.

Mulți au fost cei care s-au grăbit să o critice pentru felul în care arată. Deși vedeta a slăbit considerabil, internauții au considerat că aceasta nu are totuși un corp pe care ar trebui să îl expună. Gabriela Cristea nu a lăsat însă mesajele răutăcioase să o demoralizeze și chiar a venit cu o lecție pentru cârcotași.

„Dacă trupul meu vă deranjează, problema nu este trupul meu. Este ideea că eu refuz să-mi mai cer scuze pentru el. În ultimele zile am primit zeci de mesaje în care mi s-a spus că nu am voie să port costum de baie. Că nu sunt suficient de slabă. Că nu arăt “țiplă”. Că o femeie de vârsta mea ar trebui să se ascundă. Și m-am întrebat ceva… Cine a hotărât că plaja este doar pentru oamenii perfecți? Marea nu este un podium de modă. Soarele nu alege pe cine încălzește în funcție de mărimea hainelor. Iar bucuria de a simți nisipul sub picioare sau apa mării pe piele nu ar trebui să fie un privilegiu rezervat celor cu abdomen plat. Da, am slăbit mult. Da, încă mai am imperfecțiuni. Și probabil voi mai avea. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-mi ascund corpul sau să-mi amân viața până în ziua în care voi corespunde standardelor altcuiva. Să ai grijă de sănătatea ta este un lucru. Să trăiești cu rușinea propriului corp este cu totul altceva. Îmi doresc ca femeile care mă urmăresc să înțeleagă un lucru: nu vă lăsați convinse că trebuie să fiți perfecte ca să aveți dreptul să trăiți frumos. Mergeți la mare. Intrați în apă. Faceți poze. Râdeți. Bucurați-vă de vacanță. Purtați costumul de baie care vă place. Nu pentru că aveți corpul perfect, ci pentru că aveți o singură viață”, a scris Gabriela Cristea, în mediul online.

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Foto: Instagram