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Vica Blochina, despre viața în doi: „Nu sunt obișnuită să stau cu cineva nonstop”

De: Elisa Tîrgovățu 30/07/2026 | 21:27
Vica Blochina, despre viața în doi: „Nu sunt obișnuită să stau cu cineva nonstop”
Vica Blochina, despre viața în doi: „Nu sunt obișnuită să stau cu cineva nonstop” / Sursa foto: Social media
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Renovarea locuinței îi aduce schimbări importante Vicăi Blochina, care este nevoită să își reorganizeze rutina pentru perioada lucrărilor. Vedeta a ales să nu stea în casă cât timp muncitorii se ocupă de transformarea spațiului și va locui provizoriu într-un alt apartament, împreună cu partenerul său.

Pentru blondină, provocarea nu este legată de noul loc în care va sta, despre care spune că este unul foarte frumos, ci de faptul că va trebui să se adapteze unei vieți în doi.

Vedeta recunoaște că nu este obișnuită să aibă permanent pe cineva alături în aceeași locuință. Această schimbare de rutină reprezintă cel mai dificil aspect al mutării temporare.

Sursa foto: Social media

„Aceasta este cea mai grea decizie”

Hotărârea vine în contextul unei perioade marcate de numeroase transformări pentru vedetă. În ultima vreme, Vica Blochina a făcut mai multe schimbări importante, de la reorganizarea garderobei și achiziționarea unei noi mașini, până la asumarea relației actuale, pe care o vede ca parte dintr-un nou capitol al vieții sale.

„Încet, încet trebuie să mă obișnuiesc cu ideea renovării și că o să mă mut, pentru că nu pot sta cu muncitorii în casă. O să mă mut în acest apartament superb și o să stau permanent cu iubitul meu.

Aceasta este cea mai grea decizie, vă spun sincer, pentru că eu nu sunt obișnuită să stau cu cineva nonstop (…) V-am spus că la mine totul este un nou început: renovarea, am scăpat de haine, iubit, mașină nouă. Este o nouă etapă a vieții mele”, a transmis Vica Blochina, pe Facebook.

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