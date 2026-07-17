Vica Blochina a fost sufletul petrecerii în LOFT, fără noul iubit la braț. Blondina și-a luat gașca și a ieșit la atac pe litoral

Când altele se pregătesc să devină bunici, Vica Blochina e tonifiată, fericită și își face viața la mare, alături de noul său iubit! Iat-o surprinsă de CANCAN.RO pe litoral, unde a mers din nou în Loft, clubul de fițe al celor bogați. Vica nu e genul de persoană care să stea retrasă, așa că dansează cu mâinile în aer înconjurată de „brigada” cu care a ieșit. Cât despre bărbatul cu care a fost văzută recent pe litoral, probabil i-a dat o seară liberă! E greu să fii full time bărbatul Vicăi Blochina!

Vica Blochina se bucură din plin de corpul său, de care are mare grijă. După operație, Vica a declarat că urmează tratament cu „injectabile”, adică substanțele care controlează greutatea corporală. Și chiar funcționează! Pozele cu Vica alături de noul său iubit, „numerologul vedetelor”, ne arată un abdomen plat și o piele fără semnele vârstei.

După atâtea sacrificii, trebuie și o petrecere! Iat-o deci pe Vica din nou în Loft, unde dansează cu mâinile ridicate, ca o adolescentă la majorat.

După atâtea luni în care a numărat calorii mai ceva ca ANAF-ul facturile, Vica are toate motivele să-și etaleze rezultatele. Și exact asta a făcut. Cu abdomenul la vedere și o energie pe care multe domnișoare de 20 de ani ar invidia-o, blondina a transformat ringul de dans în scena ei personală.

Cu mâinile sus, un zâmbet până la urechi și nicio urmă de regret! Vica a dansat de parcă DJ-ul pusese playlistul special pentru ea. Din când în când își saluta prietenii, schimba câteva vorbe și revenea imediat în centrul distracției.

Marele absent al serii? Noul iubit. După apariția lor romantică de zilele trecute, de această dată Vica a ieșit la distracție fără jumătatea ei. Poate astrele i-au recomandat lui o seară de odihnă, iar ei o noapte de dans. Sau poate, pur și simplu, într-o relație sănătoasă fiecare mai primește și câte un permis de ieșire cu gașca.

Cert este că toate privirile erau pe Vica. Cu o apariție atent pregătită și o siluetă pe care o afișează cu mândrie, blondina pare hotărâtă să demonstreze că vârsta este doar un număr. Și, dacă tot iubitul ei se ocupă cu numerele, probabil că nici el nu are nimic de comentat.

La finalul serii, un lucru era clar pentru toată lumea din club: Vica nu merge în Loft doar să asculte muzică. Merge să fie văzută. Iar după reacțiile celor din jur, misiunea a fost îndeplinită fără niciun efort.

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