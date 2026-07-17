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O femeie din Giurgiu a murit după ce a băut aceeași otravă ca Mădălina Manole! Furadanul era ținut ilegal în casă de către soț, dar justiția a decis că ancheta nu mai prezintă „interes public”

De: Keva Iosif 17/07/2026 | 05:50
O femeie din Giurgiu a murit după ce a băut aceeași otravă ca Mădălina Manole! Furadanul era ținut ilegal în casă de către soț, dar justiția a decis că ancheta nu mai prezintă „interes public”
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La 16 ani de la moartea Mădălinei Manole, Furadanul reapare într-un caz cutremurător. De această dată, o femeie din Giurgiu a găsit substanța toxică în propria locuință, unde era păstrată ilegal de soțul ei, și a băut-o pentru a-și pune capăt zilelor. A murit câteva zile mai târziu, la spital. Finalul dosarului este însă cel care revoltă: bărbatul nu va mai fi urmărit penal pentru deținerea substanței toxice, după ce procurorul și apoi judecătorul au apreciat că „nu există interes public”  și nici bani pentru continuarea anchetei.

Totul s-a întâmplat în martie 2024. Potrivit documentelor din dosar, soțul femeii a fost depistat deținând fără drept, la domiciliu, o cantitate de Furadan pusă într-o sticlă.

Din acea sticlă, femeia a ingerat voluntar substanța, cu intenția de a se sinucide. A fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență București, însă a murit pe 8 aprilie 2024.

Inițial, anchetatorii au început cercetările pentru trafic de produse sau substanțe toxice și vătămare corporală din culpă. După moartea femeii, încadrarea a fost schimbată în ucidere din culpă.

În paralel, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a deschis chiar și un dosar pentru omor. Ulterior, acuzația a fost schimbată în ucidere din culpă, iar dosarele au fost reunite.

”Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București din data de 25.10.2024 s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de omor, faptă prevăzută de art. 188 C.pen. în infracțiunea de ucidere din culpă, faptă prevăzută de art. 192 alin. 1 C.pen., precum și declinarea competenței de soluționare a dosarului penal în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu”.

În 2010, I.N.M.L a stabilit că Mădălina s-a sinucis înghițind un pesticid foarte toxic numit Carbofuradan (cunoscut sub numele de Furadan)

De la anchetă pentru omor la „nu există interes public”

În august 2025, procurorul a decis să renunțe la urmărirea penală în privința infracțiunii de trafic de produse sau substanțe toxice.

Deși legea interzice renunțarea la urmărirea penală atunci când infracțiunea a avut ca urmare moartea unei persoane. În acest caz, Furadanul era ținut ilegal în locuință, femeia l-a luat chiar de acolo și a murit. Totuși, moartea sa a fost practic scoasă din ecuația juridică, iar judecătorul a apreciat că un proces ar costa prea mult în raport cu gravitatea faptei. Explicația că otrava era folosită „pentru plante” nu face decât să accentueze caracterul revoltător al acestui dosar.

Procurorul a invocat articolul 318 din Codul de procedură penală, susținând că ”în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunţa la urmărirea penală când constată că nu există un interes public în urmărirea faptei”.

Numai că același articol conține o limită categorică: „Procurorul nu poate închide dosarul prin renunțare la urmărire penală dacă fapta a dus la decesul unei persoane”.

Rămâne astfel o întrebarea legitimă cumva: de ce decesul femeii nu a fost considerat o urmare a deținerii ilegale a Furadanului pe care aceasta l-a găsit și l-a ingerat chiar în locuință?

Judecătorul de cameră preliminară a confirmat soluția în martie 2026 și a considerat-o legală și temeinică.

”În situaţia de faţă şi judecătorul de cameră preliminară constată că, în raport de împrejurările concrete de săvârşire a faptei, de obiectul infracţiunii şi de urmarea produsă, având în vedere şi existenţa unei disproporţii vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfăşurarea procesului penal şi gravitatea urmărilor produse prin săvârşirea infracţiunii, nu există un interes public în urmărirea faptei de faţă. Totodată, se reține că substanța interzisă era folosită pentru plante”.

Mai mult, instanța a reținut că substanța interzisă era folosită „pentru plante”. De parcă destinația declarată ar putea șterge faptul că Furadanul era păstrat ilegal într-o locuință și ulterior să provoace moartea unui om.

O viață pierdută, o anchetă considerată prea costisitoare

Decizia nu înseamnă că autoritățile au stabilit că soțul ar fi provocat sinuciderea femeii sau că ar fi avut intenția ca aceasta să consume otrava. Renunțarea privește strict continuarea urmăririi pentru deținerea ori traficul de substanțe toxice.

Dar tocmai aici apare întrebarea care nu poate fi ocolită: cât de lipsită de gravitate poate fi păstrarea ilegală a unui pesticid mortal într-o sticlă, în interiorul unei case, atunci când cineva ajunge să-l bea și moare?

În documentele justiției, tragedia a fost redusă la o ecuație de eficiență: cât ar costa ancheta și dacă statul mai consideră oportun să consume resurse pentru ea.

Așadar, Furadanul a fost ținut ilegal în casă, femeia l-a băut și a murit, dar pentru investigarea mai departe a deținerii substanței toxice s-a stabilit că ”nu există suficient interes public”.

Trebuie precizat faptul că Furadanul (substanța activă Carbofuran) este un insecticid deosebit de periculos! Comercializarea și utilizarea lui sunt complet interzise în România și în toată Uniunea Europeană.

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