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Peste 500 de refugiați Rohingya, dați dispăruți după scufundarea a două ambarcațiuni. ONU se teme de una dintre cele mai mari tragedii din Golful Bengal

De: Paul Hangerli 17/07/2026 | 06:30
Peste 500 de refugiați Rohingya, dați dispăruți după scufundarea a două ambarcațiuni. ONU se teme de una dintre cele mai mari tragedii din Golful Bengal
Peste 500 de refugiați au decedat pe mare, sursa-colaj CANCAN.RO
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Peste 500 de persoane sunt presupuse moarte după ce două ambarcațiuni care transportau refugiați Rohingya s-au scufundat în Golful Bengal. Organizația Națiunilor Unite avertizează că tragedia ar putea deveni una dintre cele mai grave produse pe această rută maritimă, folosită de ani de zile de membrii minorității persecutate care încearcă să fugă din Myanmar și din taberele de refugiați din Bangladesh.

Două ambarcațiuni au dispărut după plecarea din Myanmar

Potrivit informațiilor preliminare transmise de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR), cele două ambarcațiuni au plecat din statul Rakhine, în vestul Myanmarului, la sfârșitul lunii iunie.

La bord se aflau în principal membri ai comunității Rohingya, inclusiv persoane care părăsiseră taberele de refugiați din Cox’s Bazar, în Bangladesh.

Prima ambarcațiune, despre care se crede că transporta aproximativ 250 de persoane, a pierdut legătura cu autoritățile la scurt timp după plecare. A doua, cu aproximativ 280 de persoane la bord, s-ar fi scufundat în largul coastei Ayeyarwady din Myanmar pe 8 iulie.

Destinația exactă nu este cunoscută, însă refugiații ar fi încercat să ajungă în Malaysia, Indonezia sau Thailanda.

ONU: Există temeri privind o pierdere devastatoare de vieți omenești

Deși bilanțul nu a fost confirmat oficial, agențiile ONU spun că sunt extrem de îngrijorate.

„Deși incidentele și numărul victimelor nu au fost încă confirmate oficial, UNHCR și OIM sunt profund îngrijorate de pierderea potențial devastatoare de vieți omenești”, au transmis cele două organizații într-un comunicat comun.

Autoritățile din Myanmar nu au oferit până în prezent explicații. Purtătorul de cuvânt interimar al Ministerului de Interne, generalul de brigadă Soe Lin Aung, a refuzat să comenteze, iar reprezentanții președintelui și ai administrației regionale Ayeyarwady nu au răspuns solicitărilor presei.

Traversări pe mare în plin sezon al musonului

În mod obișnuit, refugiații evită traversările maritime în această perioadă a anului, când sezonul musonic aduce furtuni frecvente, ploi torențiale și condiții extrem de periculoase pe mare.

UNHCR și OIM au subliniat că inundațiile și precipitațiile abundente din ultimele săptămâni au făcut ca aceste călătorii să fie și mai riscante.

Joe Freeman, cercetător pentru Myanmar în cadrul Amnesty International, a declarat că tragedia reflectă disperarea în care au ajuns oamenii.

„Aceste călătorii sunt întotdeauna extrem de periculoase, însă faptul că au loc acum, când regiunea este afectată de inundații severe, iar condițiile de navigație sunt foarte dificile, arată și mai clar riscurile pe care oamenii sunt dispuși să și le asume pentru a scăpa din condițiile cumplite în care trăiesc”, a afirmat acesta.

Cine sunt Rohingya și de ce fug din Myanmar

Rohingya reprezintă o minoritate de aproximativ 1,2 milioane de persoane, în majoritate musulmane și fără cetățenie, originare din statul Rakhine.

Comunitatea este persecutată de zeci de ani în Myanmar, iar atacurile lansate de armată în 2016 și 2017 au determinat sute de mii de oameni să fugă peste graniță. Statele Unite au calificat ulterior violențele din 2017 drept genocid.

Deși războiul civil continuă în Myanmar, situația Rohingya nu s-a îmbunătățit. Cei rămași în țară trăiesc sub restricții severe, iar mulți sunt ținuți în tabere de internare. În același timp, statul Rakhine se confruntă cu o criză alimentară tot mai gravă, iar Armata Arakan, care luptă împotriva juntei militare, este acuzată la rândul său de abuzuri împotriva populației Rohingya.

Viață fără perspectivă în taberele din Bangladesh

Aproximativ 1,2 milioane de Rohingya trăiesc în tabere supraaglomerate din Bangladesh, unde lipsesc ajutoarele suficiente, accesul la educație și locuințele adecvate.

Situația s-a agravat după reducerea ajutoarelor externe acordate de Statele Unite și de alte state, ceea ce a dus inclusiv la diminuarea rațiilor alimentare.

Joe Freeman avertizează că refugiații se confruntă și cu alte pericole.

„Oamenii se confruntă cu recrutarea de către grupări înarmate și cu răpiri pentru răscumpărare comise de bande criminale”, a explicat cercetătorul.

În plus, autoritățile maritime din regiune au fost acuzate în repetate rânduri că au abandonat ambarcațiuni cu refugiați aflate în derivă, ignorând apelurile de ajutor.

ONU cere intervenții urgente pentru salvarea refugiaților

În urma tragediei, OIM și UNHCR au făcut apel la comunitatea internațională să intensifice eforturile pentru protejarea refugiaților Rohingya și pentru prevenirea unor noi catastrofe.

„Sunt necesare eforturi regionale și internaționale mai puternice pentru a preveni alte pierderi de vieți omenești pe una dintre cele mai mortale rute maritime din lume, inclusiv prin consolidarea operațiunilor de căutare și salvare, asigurarea accesului la azil și protecție, precum și prin combaterea rețelelor de trafic de migranți și de persoane”, au transmis cele două agenții.

La rândul său, Khin Ohmar, președinta organizației pentru drepturile omului Progressive Voice, consideră că tragedia nu este un caz izolat.

„Astfel de incidente nu sunt o noutate. Rohingya nu au altă modalitate de a supraviețui decât să se aventureze pe mare în căutarea unui țărm sigur”, a declarat aceasta.

2025 a fost cel mai sângeros an pentru refugiații Rohingya

Potrivit datelor UNHCR, peste 6.500 de Rohingya au încercat să fugă pe mare în 2025, iar aproape 900 au fost declarați morți sau dispăruți, ceea ce a făcut ca anul trecut să devină cel mai mortal pentru această comunitate.

ONU precizează că ruta maritimă folosită de refugiații Rohingya are în prezent cea mai ridicată rată a mortalității dintre toate principalele rute maritime utilizate de refugiați și migranți din întreaga lume.

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