Cu cine și-a petrecut Azteca după-amiaza în Pipera. După ce a fost în centrul atenției la Beach, Please!, trapperul a revenit în București

După agitația de la Beach, Please!, Azteca a lăsat atmosfera de la malul mării pentru o ieșire relaxantă în București. CANCAN.RO l-a surprins pe artist relaxându-se la o terasă din zona Pipera, în compania prietenilor, la scurt timp după închiderea festivalului care a adunat zeci de mii de fani. În ultima perioadă, numele trapperului a fost intens comentat și pe plan personal, după ce a fost văzut în compania influencerinței Yasmin Awad. Pe plan profesional, artistul pare să fi depășit tensiunile din trecut. În prezent, și-a reluat atât prietenia, cât și colaborarea pe scenă cu bunul său prieten, Ian.

După despărțirea de Dana Scintei, alături de care a avut o relație de aproape opt ani, artistul a fost asociat cu frumoasa Yasmin Awad. Cei doi au fost văzuți împreună la celebrul festival de la Costinești, iar apropierea lor a alimentat speculațiile privind o posibilă relație. Cu puțin timp înainte de festival, Azteca și Yasmin participaseră împreună la un proiect desfășurat în Mykonos, alături de mai mulți creatori de conținut, ceea ce a contribuit și mai mult la apariția zvonurilor.

Azteca, moment de respiro după Beach, Please!

Înainte de aproprierea de Azteca, Yasmin a avut o relație cu Florin Ristei, poveste de iubire care s-a încheiat destul de repede. Ulterior, numele influenceriței a fost asociat și cu Aris Eram, după cei doi au fost văzuți împreună.

După ce au apărut imaginile cu Azteca și Yasmin, Dana Scintei a avut o reacție destul de ciudată. Fosta iubită a rapperului a publicat pe Instagram mai multe fotografii în care și-a pus în evidență tatuajele cu mesaje precum „The only way out is through” și „Expectation” ultimul fiind tăiat cu o linie. Postările au fost interpretate de mulți drept un mesaj cu subînțeles, apărut la scurt timp după ce artistul a fost surprins într-o altă companie feminină.

Imaginile surprinse îl au în prim plan pe Azteca la o terasă din Capitală, unde, pentru câteva momente, artistul a părut destul de abătut și absorbit de gânduri. A stat singur la masă și a vorbit îndelung la telefon, fără să pară prea atent la ceea ce se întâmpla în jurul lui. La scurt timp și-au făcut apariția și câțiva prieteni, iar atmosfera s-a schimbat. Discuțiile dintre ei au părut destul de intense, semn că aveau multe de povestit. Cine știe, poate chiar încercau să îi ridice moralul după despărțirea de Dana Scintei sau poate își exprimau părerea despre noul capitol sentimental din viața prietenului lor, și anume apropierea de Yasmin Awad. Un detaliu a atras atenția pe tot parcursul întâlnirii: telefonul. Artistul era în permanență conectat la el. Oare primea vești importante sau îi era deja dor de cea care i-a cucerit recent inima? Doar el știe răspunsul.

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