Acasă » Exclusiv » Cu cine și-a petrecut Azteca după-amiaza în Pipera. După ce a fost în centrul atenției la Beach, Please!, trapperul a revenit în București

Cu cine și-a petrecut Azteca după-amiaza în Pipera. După ce a fost în centrul atenției la Beach, Please!, trapperul a revenit în București

De: roxana tudorescu 17/07/2026 | 06:50
Cu cine și-a petrecut Azteca după-amiaza în Pipera. După ce a fost în centrul atenției la Beach, Please!, trapperul a revenit în București
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

După agitația de la Beach, Please!, Azteca a lăsat atmosfera de la malul mării pentru o ieșire relaxantă în București. CANCAN.RO l-a surprins pe artist relaxându-se la o terasă din zona Pipera, în compania prietenilor, la scurt timp după închiderea festivalului care a adunat zeci de mii de fani. În ultima perioadă, numele trapperului a fost intens comentat și pe plan personal, după ce a fost văzut în compania influencerinței Yasmin Awad. Pe plan profesional, artistul pare să fi depășit tensiunile din trecut. În prezent, și-a reluat atât prietenia, cât și colaborarea pe scenă cu bunul său prieten, Ian.

După despărțirea de Dana Scintei, alături de care a avut o relație de aproape opt ani, artistul a fost asociat cu frumoasa Yasmin Awad. Cei doi au fost văzuți împreună la celebrul festival de la Costinești, iar apropierea lor a alimentat speculațiile privind o posibilă relație. Cu puțin timp înainte de festival, Azteca și Yasmin participaseră împreună la un proiect desfășurat în Mykonos, alături de mai mulți creatori de conținut, ceea ce a contribuit și mai mult la apariția zvonurilor.

Azteca, moment de respiro după Beach, Please!

Înainte de aproprierea de Azteca, Yasmin a avut o relație cu Florin Ristei, poveste de iubire care s-a încheiat destul de repede. Ulterior, numele influenceriței a fost asociat și cu Aris Eram, după cei doi au fost văzuți împreună.

Azteca la terasă cu prietenii
Azteca s-a relaxat la o terasă împreună cu prietenii.

După ce au apărut imaginile cu Azteca și Yasmin, Dana Scintei a avut o reacție destul de ciudată. Fosta iubită a rapperului a publicat pe Instagram mai multe fotografii în care și-a pus în evidență tatuajele cu mesaje precum „The only way out is through” și „Expectation” ultimul fiind tăiat cu o linie. Postările au fost interpretate de mulți drept un mesaj cu subînțeles, apărut la scurt timp după ce artistul a fost surprins într-o altă companie feminină.

Imaginile surprinse îl au în prim plan pe Azteca la o terasă din Capitală, unde, pentru câteva momente, artistul a părut destul de abătut și absorbit de gânduri. A stat singur la masă și a vorbit îndelung la telefon, fără să pară prea atent la ceea ce se întâmpla în jurul lui. La scurt timp și-au făcut apariția și câțiva prieteni, iar atmosfera s-a schimbat. Discuțiile dintre ei au părut destul de intense, semn că aveau multe de povestit. Cine știe, poate chiar încercau să îi ridice moralul după despărțirea de Dana Scintei sau poate își exprimau părerea despre noul capitol sentimental din viața prietenului lor, și anume apropierea de Yasmin Awad. Un detaliu a atras atenția pe tot parcursul întâlnirii: telefonul. Artistul era în permanență conectat la el. Oare primea vești importante sau îi era deja dor de cea care i-a cucerit recent inima? Doar el știe răspunsul.

NU RATA: Azteca și Yasmin Awad au atras toate privirile, de mână, la Beach, Please! După Ristei și Aris, influencerița pare că și-a găsit, în sfârșit, alesul

CITEȘTE ȘI: Motivul real pentru care Ian a vrut să se împace cu Azteca, după 5 ani în care nu și-au mai vorbit: „Între noi a fost lipsă de comunicare”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vica Blochina a fost sufletul petrecerii în LOFT, fără noul iubit la braț. Blondina și-a luat gașca și a ieșit la atac pe litoral
Exclusiv
Vica Blochina a fost sufletul petrecerii în LOFT, fără noul iubit la braț. Blondina și-a luat gașca și…
O femeie din Giurgiu a murit după ce a băut aceeași otravă ca Mădălina Manole! Furadanul era ținut ilegal în casă de către soț, dar justiția a decis că ancheta nu mai prezintă „interes public”
Exclusiv
O femeie din Giurgiu a murit după ce a băut aceeași otravă ca Mădălina Manole! Furadanul era ținut…
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul studiu
Mediafax
Alarmă în lumea medicală: testosteronul bărbaților ar fi scăzut dramatic. Ce arată noul...
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției. Bărbatul a sărit de la etaj și a scăpat, deși era șchiop
Gandul.ro
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției....
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o...
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut
Adevarul
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze...
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
Digi24
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco,...
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Mediafax
Ciucu: Apartamentul meu cu 3 camere nu se compară cu «viloiul» lui Grindeanu
Parteneri
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște: „Am apelat la această soluție. Sunt obsedată de perfecțiune”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alina Laufer după ce și-a făcut lifting facial! Nimeni nu o mai recunoaște:...
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport.ro
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Theo Rose spune adevărul despre relația cu Anghel Damian! Artista a lămurit și zvonurile despre o nouă sarcină
Click.ro
Theo Rose spune adevărul despre relația cu Anghel Damian! Artista a lămurit și zvonurile despre...
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Digi 24
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Ce spune generalul (r) Bălăceanu
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de departajare
Digi24
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de...
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
Promotor.ro
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă își duce BMW-ul în service: - Face un zgomot ciudat!
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
go4it.ro
Cum te păcălesc hackerii pe TikTok prin metoda ClickFix - DNSC
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Descopera.ro
Care este diferența dintre praf de copt și bicarbonat de sodiu?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției. Bărbatul a sărit de la etaj și a scăpat, deși era șchiop
Gandul.ro
Un traficant din Pantelimon a evadat ca în filme chiar în timpul percheziției. Bărbatul a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
FIFA a deschis o anchetă după Anglia – Argentina! Britanicii cer suspendări pentru finala Cupei ...
FIFA a deschis o anchetă după Anglia – Argentina! Britanicii cer suspendări pentru finala Cupei Mondiale
Accident cumplit pe Autostrada București – Constanța! O mașină s-a răsturnat, iar o persoană a murit
Accident cumplit pe Autostrada București – Constanța! O mașină s-a răsturnat, iar o persoană a murit
Rodri transmite un mesaj ferm înaintea finalei Cupei Mondiale: „Sunt aici să câștig!”. Căpitanul ...
Rodri transmite un mesaj ferm înaintea finalei Cupei Mondiale: „Sunt aici să câștig!”. Căpitanul Spaniei avertizează înaintea duelului cu Argentina
Orașul uriaș din România în care trăiesc doar 6.500 de oameni. Capitala este mult mai mică
Orașul uriaș din România în care trăiesc doar 6.500 de oameni. Capitala este mult mai mică
Problema de matematică pentru clasa I care le-a dat bătăi de cap părinților. Tu știi răspunsul?
Problema de matematică pentru clasa I care le-a dat bătăi de cap părinților. Tu știi răspunsul?
Julia Garner și soțul ei, Mark Foster, s-au despărțit după mai bine de șase ani de căsnicie. Povestea ...
Julia Garner și soțul ei, Mark Foster, s-au despărțit după mai bine de șase ani de căsnicie. Povestea de dragoste care a început pe Instagram a ajuns la final
Vezi toate știrile