De ce dorm pisicile atât de mult? Explicația oferită de medicii veterinari

Pisicile au reputația de a dormi aproape toată ziua, iar acest lucru nu este deloc întâmplător. Medicii veterinari spun că un program de somn prelungit este perfect normal pentru aceste animale și are legătură atât cu instinctele lor naturale, cât și cu modul în care organismul lor economisește energia.

Potrivit Business Insider, în medie, o pisică adultă doarme între 12 și 16 ore pe zi, iar puii și exemplarele în vârstă pot petrece chiar și 20 de ore dormind. Totuși, specialiștii explică faptul că fiecare animal este diferit, iar durata somnului poate varia în funcție de vârstă, nivelul de activitate și starea de sănătate.

De ce pisicile au nevoie de atât de mult somn

Potrivit medicilor veterinari citați de Business Insider, pisicile sunt prădători, iar organismul lor este adaptat să conserve energia între perioadele de activitate intensă. Chiar dacă majoritatea pisicilor domestice nu mai trebuie să vâneze pentru a-și procura hrana, acest comportament a rămas moștenit de la strămoșii lor sălbatici.

Specialiștii mai explică faptul că pisicile sunt animale crepusculare, ceea ce înseamnă că sunt mai active în jurul răsăritului și apusului. Din acest motiv, ele tind să doarmă o mare parte din timpul zilei și pot deveni mult mai energice dimineața devreme sau seara.

Când ar trebui să te îngrijorezi

Deși perioadele lungi de somn sunt normale, medicii veterinari atrag atenția că schimbările bruște de comportament nu trebuie ignorate. Dacă o pisică începe să doarmă semnificativ mai mult decât în mod obișnuit și, în același timp, își pierde pofta de mâncare, este apatică sau prezintă alte simptome neobișnuite, este recomandată o vizită la medicul veterinar.

Potrivit Business Insider, somnul excesiv poate fi uneori asociat cu anumite afecțiuni, motiv pentru care proprietarii ar trebui să urmărească nu doar numărul de ore dormite, ci și comportamentul general al animalului.

CITEȘTE ȘI:

Cercetătorii au descoperit că o plantă iubită de pisici este foarte eficientă și în lupta împotriva țânțarilor

De ce dorm pisicile la picioarele stăpânilor? Proprietarii de feline abia acum descoperă acest „secret”