De ce dorm pisicile la picioarele stăpânilor? Proprietarii de feline abia acum descoperă acest „secret”

Mulți stăpâni de pisici cred că animalele lor aleg să doarmă la picioarele lor doar pentru că acolo este mai cald sau mai confortabil. Specialiștii în comportamentul felin spun însă că acest obicei poate spune multe despre relația dintre pisică și stăpânul său.

Potrivit experților citați de publicația britanică Express, faptul că o pisică preferă să se cuibărească la capătul patului este adesea un semn de încredere, afecțiune și chiar de instinct protector.

Un videoclip publicat pe TikTok de contul @cats.psy a devenit viral după ce a explicat de ce multe pisici aleg să doarmă la picioarele stăpânilor.

„Cei mai mulți oameni cred că este doar pentru că acolo este confortabil sau cald, însă adevăratul motiv este mult mai emoționant”, explică autorul clipului.

Ce transmite, de fapt, pisica prin acest comportament

Potrivit explicațiilor din videoclip, poziția de la capătul patului îi permite pisicii să rămână aproape de persoana în care are cea mai mare încredere, fără să renunțe la vigilență.

Astfel, animalul poate vedea ușa camerei, poate reacționa rapid la orice zgomot neobișnuit și, în același timp, rămâne alături de stăpân.

„Este modul ei de a spune: «Veghez asupra ta în timp ce dormi»”, susține creatorul videoclipului.

Specialiștii spun că această explicație nu este lipsită de fundament. Consultantul certificat în comportamentul pisicilor Kate Luse arată că alegerea locului de dormit este influențată în mare măsură de instinctul de supraviețuire.

Deși sunt prădători foarte eficienți, pisicile au fost, de-a lungul evoluției, și animale vulnerabile în fața altor prădători. Din acest motiv, ele preferă locurile din care pot supraveghea încăperea și pot observa rapid orice posibil pericol.

Capătul patului le oferă, de cele mai multe ori, o vedere clară asupra camerei și asupra ușii, fără să fie nevoite să stea prea departe de omul în care au încredere.

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