Acasă » Știri » Cele două rase de pisici care au fost interzise în Olanda. Care este motivul

Cele două rase de pisici care au fost interzise în Olanda. Care este motivul

De: Irina Maria Daniela 24/04/2026 | 07:20
Două rase de pisici au fost interzise în Olanda. Este vorba despre felinele Sphynx şi Scottish Fold, care nu mai pot fi deținute, vândute sau cumpărate. Noua lege a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și vizează doar animalele născute după această dată, care nu sunt microcipate. Proprietarii care nu respectă această măsură inedită riscă amenzi usturătoare. Află mai multe detalii în rândurile următoare.

Olanda a luat această decizie în privința pisicilor din rasele Sphynx şi Scottish Fold ca un mod prin care vor să prevină suferința animalelor. Amenzile pentru cei care nu respectă noua prevedere sunt de până la 1.500 de euro.

Olanda a decis să interzică două rase de pisici. Măsura se extinde atât la stăpânii de feline, cât și la expozițiile, concursurile și orice evenimente în care apar pisici din aceste rase.

Oamenii care dețin deja animale din aceste rase nu sunt obligați să renunțe la ele, dar trebuie să facă dovada achiziționării lor înainte de 1 ianuarie 2026. Trebuie să prezinte documentele oficiale ale pisicii sau data la care au fost microcipate.

Sphynx sau Scottish Fold, rase problematice

Potrivit specialiștilor din Olanda, felinele Scottish Fold suferă frecvent dureri și au dificultăți de mișcare. La polul opus, pisicile Sphynx sunt sensibile la frig din cauză că nu au blană, la boli de piele și arsuri solare.

Deoarece sunt rase scumpe, oamenii le înmulțesc pentru a face profit. Din acest motiv, autoritățile au decis să le interzică, pentru ca să stopeze nașterea unor exemplare cu afecțiuni genetice.

Oamenii se opun acestei decizii

O fostă crescătoare de Sphynx, Svetlana Dimtcheva, susține că aceste pisici nu suferă. Consideră că măsura impusă de autorități ar putea duce la un pericol de dispariție al rasei.

„Bunăstarea animalelor este importantă, dar trebuie să înveți cum să le ajuți să își regleze temperatura corpului. Eu nu am avut niciodată o pisică arsă de soare”, a declarat ea pentru De Telegraaf.

Se pare că această măsură a fost luată încă din anul 2014, dar regulile erau mai relaxate. Din 2026, Olanda a decis să înăsprească decizia. Exemplarele din rasele Sphynx și Scottish Fold nu mai pot fi cumpărate în mod legal sau ilegal, prin intermediul diverselor site-uri online, iar deținerea unor exemplare este amendată drastic.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Parteneri
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
