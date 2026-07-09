Horoscop rune azi, 9 iulie 2026. Thurisaz aduce mesaje de la univers pentru o zodie și anunță o epifanie majoră

Previziunile runelor nordice pentru ziua de joi, 9 iulie, aduc mesaje noi din partea universului. Zodiile trebuie să se dedice total acțiunilor pe care le fac azi, să uite de trecut și să se bucure de prezent alături de cei dragi. Află și tu ce-ți rezervă runele azi!

Zodia Berbec – runa Laguz

Treci printr-o situație neplăcută, dar nu-ți face griji. Ai încredere în instinctul care te conduce zilele acestea, în intuiția ta și în focul care arde la interior. Lucrurile o să ți se pară iraționale sau vei fi cuprins de frica de a nu pierde controlul. Dar zilele acestea trebuie să renunți la frâie pentru a merge mai departe, spre bine. Vei simți pace interioară dacă faci ce zice runa.

Zodia Taur – runa Perth cu fața în sus

Zilele acestea trebuie să te bucuri de călătoria ta. Vor veni momente plăcute și pline de fericire. Nu te agăța de trecut, îți va umbri cerul senin pe care runa ți-l așterne. Vei primi recompense meritate ca rezultat al faptelor bune pe care le-ai tot făcut. Tot ce este ascuns iese la iveală zilele acestea și îți vor aduce cadouri la care nu te gândeai.

Zodia Gemeni – runa Thurisaz

Azi ai mult de muncă la propria persoană, dar și în exterior. Vei primi multe mesaje de la univers, fă tot posibilul să le captezi și să le descifrezi. Ți se va arăta, în sfârșit, ce ascunzi în interiorul tău. Acesta se va reflecta în exterior și vei avea o epifanie.

Zodia Rac – runa Berkana

Azi trebuie să te implici total în ceea ce faci, dar să nu uiți să fii prezent și atent pe tot parcursul zilei. Nu mai opune rezistență și fă munca ta așa cum trebuie. Fă curat unde este dezordine. Dacă ai nevoie de ajutor, nu ezita să apelezi la cei dragi sau chiar la un specialist. Când faci loc, apar lucruri noi în viața ta.

Zodia Leu – runa Ehwaz inversată

Runa de azi reprezintă mișcarea pe care o faci singur sau în echipă. Dacă trageți în aceeași direcție, veți avea multe reușite și realizări dorite. Chiar dacă pare că nu știi ce faci, curajul de a acționa îți va aduce recompense. Fii atent la orice contract, înțelegere sau aranjament pe care-l faci cu alți oameni. Poate exista un scop ascuns pe care e bine să-l afli înainte de a fi prea târziu.

Zodia Fecioară – runa Inguz

Azi trebuie să ai grijă de relațiile tale și să adopți o comunicare mai bună. Fie că este vorba despre familie, prieteni sau colegi, trebuie să vorbești sincer cu ei și să-ți exprimi sentimentele. Runa de azi anunță armonie și noi începuturi. Trebuie să profiți de această ocazie pentru a-ți rezolva conflictele și pentru a-ți întări legăturile. Cuvintele-cheie ale zilei sunt înțelegere și iubire.

Zodia Balanță – runa Mannaz

Runa relațiilor, a vieții dintre oameni și a omenirii te va călăuzi azi. Viața ta se împarte între cer și pământ, dar nu e suficient. Mannaz vine să-ți spună că ești sociabil, dar nu suficient. Trebuie să comunici mai mult cu cei din jur, căci prin oameni vin realizările. Încearcă muncă de voluntariat, ajută oameni în nevoie sau adăposturi de animale.

Zodia Scorpion – runa Raido

Runa de azi reprezintă drumul personal și opririle care apar, dar care nu sunt la fel de importante cum este călătoria în sine. Mitologia norvegiană susține că soarta este determinată de 3 surori: “Norne”. Ele țes destinele omenirii, rând pe rând. Nu se știe când firul se va rupe, așa că bucură-te de fiecare moment și de fiecare zi în parte.

Zodia Săgetător – runa Uruz

Runa puterii anunță finaluri și noi începuturi pentru tine. Poate fi vorba și despre o oportunitate deghizată ca o amenințare sau agilitate mentală. Orice faci azi, nu uita că ești puternic și vei trece peste toate. Spiritual și emoțional ești tare, antrenat, nimic nu pare să te dărâme. Va apărea o provocare ce va duce la o mare schimbare în bine în viața ta.

Zodia Capricorn – runa Algiz

Runa zilei reprezintă protecția. A venit să-ți arate că primești ghidare divină și protecție în aceste zile. Vei avea parte de sprijin la fiecare pas, tot ce trebuie să faci este să ceri ajutorul și vei avea parte de el. Algiz mai trage și un semnal de alarmă: ai grijă mare la sănătatea ta fizică și spirituală.

Zodia Vărsător – runa Fehu

Azi trebuie să te concentrezi pe aspectul fizic al unul lucru care te preocupă. Fie că este vorba despre afaceri, muncă sau cariera ta, nu trebuie să te relaxezi sau să visezi cu ochii deschiși. Trebuie să acționezi, să protejezi tot ce ai și să înmulțești ce poți înmulți. Trebuie să îți întărești relațiile și să-ți faci unele noi, dacă se ivește ocazia. Destinul spune că trebuie să fii cât mai realist.

Zodia Pești – runa Isa

Runa gheții reprezintă ceva plăcut și ceva periculos. Pe gheață poți aluneca sau poți cădea direct prin ea. Este bine ca, pentru moment, să-ți anulezi planurile. Așteaptă zile mai favorabile, în care nu vor exista atacuri la adresa ta. Emoțional, runa va răcori afecțiunile și frigiditatea.

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