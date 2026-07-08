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Neptun retrograd aduce un nou capitol pentru zodii. Ce se schimbă până pe 12 decembrie

De: Denisa Crăciun 08/07/2026 | 11:47
Neptun retrograd aduce un nou capitol pentru zodii. Ce se schimbă până pe 12 decembrie
Neptun retrograd în Berbec/ Sursa foto: Shutterstock
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Noile previziuni astrale vin cu vești bune pentru toate zodiile. Până pe data de 12 decembrie, Neptun va fi retrograd, ceea ce favorizează schimbările pe toate planurile. Mai mult decât atât, unele cicluri se vor încheia, astfel că zodiile vor începe un nou capitol.

Specialiștii în astrologie spun că urmează o perioadă intensă. Contextul astral, Neptun Retrograd în Berbec va aduce reflecții importante, oamenii pot privi mai atent detaliile din jur, iar alegerile vor fi mai ușor de luat. Relațiile vor fi în centrul atenției, la fel și planurile de viitor.

Neptun Retrograd în Berbec aduce un nou capitol pentru zodii

Pe data de 7 iulie, Neptun a intrat în mișcare retrogradă în Berbec și va rămâne așa până pe data de 12 decembrie. Până atunci, poate fi o perioadă de transformări, iar lucrurile ascunse ies la suprafață. Cei care simt că nu sunt în echilibru vor găsi în final o direcție favorabilă, astfel că dacă ceva era greu de rezolvat, claritatea va fi în prim-plan.

De asemenea, în această perioadă, iluziile dispar, astfel că mulți vor conștientiza realitatea. Urmează multă reflecție, întrebări profunde, dar care în final pot produce o schimbare în bine. Poate fi vorba despre o relație care nu mai funcționează sau un drum cu care nu mai rezonezi. Mulți își vor da seama cum sunt, de fapt, și ce își doresc de la viață. Mai mult decât atât, acest context astral amintește că visurile au nevoie de dăruire, nu de forță. Dezvoltarea se bazează în principiu pe încredere, iar curajul vine din suflet, mai ales pentru lucrurile care chiar merită să lupți.

Pe măsură ce trece timpul, până pe 12 decembrie, atunci când se încheie mișcarea retrogradă în Berbec, este important ca oamenii să învețe să se gândească la interior, să se regăsească pe ei. În plus,este vorba despre o perioadă de clarificare interioară și de reevaluare a relațiilor, să ne gândim mai intens la viitor. De asemenea, spiritualitatea este un factor esențial în aceste luni, în special pentru a crede în dorințele arzătoare. Astrologii consideră că această perioadă poate marca începutul unui nou capitol.

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