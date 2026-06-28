Cea mai norocoasă zi a lunii iulie 2026 pentru fiecare zodie. Luna începe cu Mercur în retrograd

În cea mai norocoasă zi a lunii iulie 2026, reține că norocul te înconjoară, dar nu se manifestă întotdeauna sub forma banilor sau a iubirii. Norocul poate fi discret. Poate apărea atunci când ceva ce-ți dorești nu se realizează, îndreptându-te spre ceea ce se va întâmpla cu adevărat. Fiecare semn zodiacal învață că norocul este o alegere, iar energia sa este deosebit de activă în săptămânile următoare.

Luna iulie începe cu Mercur încă retrograd în Rac până pe 23 iulie, așa că fii prudent și răbdător cu planurile tale, deoarece lucrurile nu vor merge neapărat așa cum crezi. Totuși, în aceste momente de întârziere sau reorientare, îți vei găsi destinul.

Neptun își începe mișcarea retrogradă în Berbec pe 7 iulie, iar Saturn îi urmează cu mișcarea sa retrogradă în Berbec pe 26 iulie. Cu ambele planete în mișcare retrogradă, ai ocazia să reflectezi asupra alegerilor pe care le-ai făcut și asupra drumului pe care te afli. Neptun te încurajează să-ți urmezi visurile, iar Saturn îți amintește de munca interioară și exterioară necesară pentru a le aduce la îndeplinire.

Ziua norocoasă pentru fiecare zodie în iulie 2026

BERBEC

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Berbec: miercuri, 22 iulie. Norocul tău continuă din iunie, Berbec. Jupiter a intrat în Leu luna trecută, iar energia sa se amplifică pe 22 iulie, când începe sezonul Leului. Leul te ajută să-ți exprimi adevărata personalitate și te poartă într-o călătorie în care vei descoperi ce ți-e destinat. Deși Leul este un semn de foc, la fel ca tine, el este mai îndrăzneț, mai pasional și îți aduce o libertate pe care, de obicei, ți-e greu să o accepți.

TAUR

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Taur: duminică, 26 iulie. Aruncă vechile reguli pe fereastră, dragă Taur. Poate că nu ești un fan al schimbării, dar de asta ai nevoie. Pe 26 iulie, Nodul Nord se mută în Vărsător, declanșând o nouă călătorie personală în ceea ce privește scopul vieții și cariera ta, care va dura până în 2028. Este o perioadă în care s-ar putea să te hotărăști să-ți schimbi cariera.

GEMENI

Ziua cea mai norocoasă a lunii pentru Gemenii: miercuri, 29 iulie. Ești gata să faci următorul pas, Gemeni. Vărsătorul îți guvernează destinul și soarta. Pe 17 februarie, Luna Nouă în Vărsător a răsărit, stabilind intenții și punând bazele unui nou început pe care încă nu-l puteai vedea pe deplin. Odată cu Luna Plină în Vărsător din 29 iulie, pornești în sfârșit pe o nouă cale.

RAC

Ziua cea mai norocoasă a lunii pentru Rac: marți, 7 iulie. Meriți să-ți urmezi visurile, Rac. Cu Neptun în Berbec, ai fost ocupat să visezi și să cauți inspirație în cariera sau parcursul tău profesional. Pe măsură ce Neptun își începe mișcarea retrogradă pe 7 iulie și o va continua până pe 12 decembrie, îți îndrepți atenția spre interior.

LEU

Ziua cea mai norocoasă a lunii pentru Leu: miercuri, 29 iulie. Acesta este doar începutul, Leu. Pe 29 iulie, Soarele se conjuga cu Jupiter în semnul tău zodiacal, Leul, dând startul unui nou capitol palpitant și plin de entuziasm. Jupiter în Leu reprezintă cea mai norocoasă perioadă a ta din ultimul deceniu, deoarece te ajută să te îndrepți spre ceea ce ți-e destinat, în loc să te mulțumești doar cu ceea ce pare bun la prima vedere.

FECIOARĂ

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Fecioară: joi, 9 iulie. Fii puțin mai îngăduitor cu tine însăți, Fecioară. Venus, planeta iubirii, frumuseții și abundenței, intră în semnul Fecioarei pe 9 iulie. Venus rămâne în semnul tău zodiacal până pe 6 august, ajutându-te să fii blândă cu tine însăți și să atragi ceea ce ți-e cu adevărat destinat. Poți fi nedrept de dură cu tine însăți, ceea ce te împiedică să vezi tot ce ai realizat sau chiar cât de specială ești cu adevărat.

BALANȚĂ

Ziua cea mai norocoasă a lunii pentru Balanță: marți, 14 iulie. Pregătește-te pentru un nou început emoționant, dragă Balanță. Pe 14 iulie, Luna Nouă în Rac răsare în casa carierei tale, aducând un nou început emoționant și profund. Această energie coincide cu Mercur retrograd în Rac, care este activ până pe 23 iulie, precum și cu ciclul recent al lui Jupiter în acest semn de apă. Noul început pe care îl creezi în luna care urmează este ceva la care ai lucrat tot anul.

SCORPION

Ziua cea mai norocoasă a lunii pentru Scorpion: miercuri, 29 iulie. Trebuie să fii pregătit să treci la acțiune, Scorpionule. Pe 29 iulie, Soarele se conjuga cu Jupiter în Leu, aducând o oportunitate unică în viață de a-ți avansa cariera și de a atinge succesul la care ai visat dintotdeauna. Totuși, aceasta vine cu un risc.

SĂGETĂTOR

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Săgetător: joi, 9 iulie. Pentru ca visurile tale să devină realitate, ai nevoie de o planificare practică, Săgetător. Fecioara guvernează casa carierei tale, ceea ce înseamnă că ai nevoie de mai mult decât un simplu vis măreț pentru a atinge succesul pe care ți-l dorești. Trebuie să fii logic și pragmatic și să amâni satisfacția imediată pentru a-ți îndeplini visurile și a simți că îți împlinești destinul.

CAPRICORN

Ziua cea mai norocoasă a lunii pentru Capricorn: marți, 21 iulie. Concentrează-te pe ceea ce poți controla, Capricorn. Este dificil să înțelegi exact ce trebuie să faci pentru a-ți atinge obiectivele și a avansa pe calea vieții tale. Vezi totul și vrei totul, așa că încetinești ritmul și faci un pas pe rând. Îți iei timpul necesar, concentrându-te pe un singur obiectiv sau vis la un moment dat, fără a încerca să faci totul deodată.

VĂRSĂTOR

Ziua cea mai norocoasă a lunii pentru Vărsător: duminică, 26 iulie. Depinde de tine să-ți alegi destinul, Vărsătorule. Pe 26 iulie, Nodul Nord intră în Vărsător, marcând începutul unei noi călătorii a destinului care va dura până în 2028. Nodul Nord reprezintă destinul tău, iar în Vărsător, totul se învârte în jurul conștiinței de sine și a alegerilor pe care le faci pentru tine însuți. Această energie este puternică, mai ales că, în sfârșit, trăiești viața pe care ai simțit-o întotdeauna ca fiind menită pentru tine.

PEȘTI

Cea mai norocoasă zi a lunii pentru Pesti: miercuri, 29 iulie. Pregătește-te să fii remarcat, drag Pește. În timp ce tu ai muncit cu sârguință și în tăcere pentru a-ți îndeplini visurile, universul a acționat în favoarea ta. Pe 29 iulie, Soarele se află în conjuncție cu Jupiter în Leu, aducând recunoaștere publică pozitivă și permițându-ți să strălucești cu adevărat. Acest lucru îți aduce recunoaștere și laude pentru munca depusă până acum, precum și noi oportunități și proiecte

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