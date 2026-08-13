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Pensionarii care plătesc CASS își pot lua banii înapoi? Clarificarea făcută de Casa de Pensii

De: David Ioan 13/08/2026 | 18:04
Pensionarii care plătesc CASS își pot lua banii înapoi? Clarificarea făcută de Casa de Pensii
Pensionarii care plătesc CASS își pot lua banii înapoi? Clarificarea făcută de Casa de Pensii
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Pensionarii din Alba care au observat reținerea contribuției la sănătate din pensie nu trebuie să depună cereri pentru recuperarea sumelor, potrivit unei informări transmise de Casa Județeană de Pensii Alba.

Instituția explică faptul că, în prezent, nu există nicio bază legală care să permită restituirea CASS, astfel că o solicitare depusă la casa de pensii nu poate produce efecte.

Pensionarii care plătesc CASS își pot lua banii înapoi?

Clarificarea este formulată după ce numeroși pensionari au cerut detalii despre posibilitatea recuperării contribuției de asigurări sociale de sănătate reținute din veniturile lor. Casa Județeană de Pensii subliniază că legislația actuală nu oferă niciun mecanism de rambursare.

„În prezent, nu există un temei legal pentru restituirea CASS reținute în aceste condiții și, prin urmare, nu este necesară depunerea unei cereri în acest scop”, transmite instituția.

Reprezentanții Casei de Pensii precizează că nu există niciun act normativ și nicio hotărâre judecătorească în vigoare care să oprească reținerea contribuției sau să permită returnarea banilor deja încasați. Cu alte cuvinte, simpla depunere a unei cereri nu generează dreptul la rambursare.

„În lipsa unui temei legal, depunerea unei cereri nu poate conduce la restituirea CASS”, arată instituția, care recomandă pensionarilor să urmărească doar informațiile comunicate prin canalele oficiale.

Clarificarea făcută de Casa de Pensii

Contribuția la sănătate se aplică, din 1 august 2025, pensiilor care depășesc 3.000 de lei, conform Legii nr. 141/2025. CASS are un nivel de 10%, calculat exclusiv pentru partea din pensie care depășește pragul stabilit.

Astfel, pentru o pensie de 3.500 de lei, contribuția se aplică doar celor 500 de lei care depășesc plafonul, rezultând o reținere lunară de 50 de lei. Pensionarii nu trebuie să depună declarații și nici să achite separat contribuția, aceasta fiind calculată automat de instituția plătitoare.

Reglementările actuale prevăd aplicarea contribuției în perioada 1 august 2025 – 31 decembrie 2027. De la 1 ianuarie 2028, reținerea nu ar mai trebui să fie aplicată, cu excepția situației în care legislația va fi modificată din nou.

Casa de Pensii amintește că situația de acum nu este comparabilă cu cea din 2022, când contribuția la sănătate reținută unor pensionari a fost ulterior restituită. Atunci, returnarea s-a făcut în baza unei reglementări speciale, OUG nr. 4/2023, care a prevăzut restituirea automată a sumelor încasate între 1 ianuarie și 27 decembrie 2022. Măsura respectivă nu se aplică contribuțiilor reținute în prezent.

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