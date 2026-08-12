ANAF îți poate bloca mai multe conturi pentru aceeași datorie. Ce trebuie să știi despre popriri în 2026

O datorie fiscală poate duce la blocarea conturilor bancare, iar pentru cei care au bani la mai multe bănci situația poate părea complicată.

Codul de procedură fiscală stabilește însă că orice poprire trebuie să se limiteze strict la suma necesară pentru stingerea obligației restante, indiferent câte conturi are contribuabilul.

ANAF îți poate bloca mai multe conturi pentru aceeași datorie

Legea 207/2015 prevede că ANAF poate urmări atât veniturile, cât și disponibilitățile în lei sau valută aflate în conturile unei persoane. Faptul că cineva are conturi la trei sau patru bănci nu restrânge dreptul Fiscului de a trimite poprire către toate instituțiile de credit. Banca devine terț poprit și trebuie să blocheze sumele indicate în adresa de poprire, dar doar în limita datoriei.

Dacă un contribuabil datorează 5.000 de lei, iar în conturi există 8.000, 4.000 și 2.000 de lei, executarea nu poate depăși suma de 5.000 de lei, chiar dacă poprirea apare simultan în aplicațiile mai multor bănci.

În practică, contribuabilul poate vedea poprirea afișată la mai multe bănci în același timp. Acest lucru nu înseamnă că ANAF va încasa suma de mai multe ori, ci doar că instituțiile de credit au primit aceeași adresă și au blocat temporar sumele până la actualizarea situației. După ce datoria este recuperată, poprirea se ridică automat, iar soldul rămas nu mai poate fi executat.

Poprirea nu se limitează la banii existenți în cont în momentul primirii documentului. Dacă în cont sunt doar 1.500 de lei, iar datoria este de 5.000 de lei, banca va bloca și încasările viitoare până la acoperirea integrală a sumei. Pentru venituri precum salariile, pensiile sau anumite indemnizații, se aplică regulile speciale din Codul de procedură civilă, care stabilesc limitele de poprire.

Ce trebuie să știi despre popriri în 2026

Conturile în valută nu sunt exceptate. Codul de procedură fiscală permite executarea sumelor în euro sau alte valute, iar banca poate face conversia în lei la cursul propriu din ziua operațiunii, fără acordul titularului.

Dacă datoria a fost deja achitată, contribuabilul trebuie să verifice situația fiscală actualizată și să păstreze dovada plății. Dacă poprirea continuă să apară în aplicațiile bancare, este necesară o clarificare cu organul fiscal, nu o nouă plată. Poprirea se ridică după ce ANAF confirmă stingerea obligației, iar afișarea temporară în aplicații nu reprezintă o nouă datorie.

În esență, ANAF poate urmări toate conturile unei persoane, însă executarea se oprește exact la suma datorată, fără posibilitatea ca aceeași obligație să fie încasată de mai multe ori.

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