Peste 100.000 de români rămân fără apă timp de 24 de ore. Seceta a dus Dunărea la un nivel critic

Peste 100.000 de români se pregătesc pentru 24 de ore în care apa de la robinet va fi oprită, după ce Dunărea a ajuns la un nivel extrem de scăzut. Seceta care nu mai dă semne că se termină pune presiune uriașă pe sistemul de alimentare, iar autoritățile au trecut la măsuri de urgență.

În jumătate din municipiul Galați urmează să fie oprită alimentarea cu apă pentru lucrări considerate esențiale. Operatorul local încearcă să lege instalația care preia apa din Dunăre de o sursă de adâncime, astfel încât orașul să nu ajungă în situația în care robinetele să rămână fără apă dacă fluviul continuă să scadă.

Peste 100.000 de români rămân fără apă timp de 24 de ore

Cifrele sunt cele care dau cel mai tare fiori. La Galați, nivelul Dunării a ajuns la 18 centimetri, cu doar un centimetru peste valoarea istorică înregistrată pentru această perioadă, de 17 centimetri.

Priza de apă funcționează deja la mai puțin de jumătate din capacitate. Unele dintre grătarele prin care apa este captată au ajuns parțial deasupra nivelului fluviului, iar situația devine tot mai complicată.

„Este o intervenție absolut necesară acum, pentru a proteja continuitatea alimentării cu apă a municipiului Galați într-un moment în care condițiile Dunării impun acțiune și prevenție”, a transmis operatorul de apă.

Oprirea alimentării îi vizează pe locuitorii din șapte cartiere, iar autoritățile au pregătit cisterne pentru perioada în care oamenii nu vor mai avea apă la robinet. Mulți gălățeni s-au mobilizat deja și și-au făcut provizii, tocmai pentru a nu fi luați prin surprindere de cele 24 de ore de întrerupere.

Intervenția presupune conectarea unei conducte magistrale DN 800 mm, cu o lungime de 1,3 kilometri, la magistrala DN 1.200 mm care aduce apa brută de la Priza Dunării. Noua legătură ar urma să permită Uzinei de Apă să folosească și sursa de adâncime, prin magistrala Șerbești–Filești. Problema este că această alternativă nu ar putea alimenta singură întreg municipiul dacă priza de apă din Dunăre ar deveni complet inutilizabilă.

Și alte zone ale țării au probleme cu apa

Galațiul nu este singurul județ care simte efectele secetei. În România, 181 de localități care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă au introdus restricții în anumite intervale.

Cele mai multe se află în Alba (45 de localități), Neamț (39 de localități) și Bihor (30 de localități). Probleme există și în Iași și Vaslui. Alte 96 de localități care nu au sisteme centralizate sau beneficiază doar parțial de acestea se confruntă cu dificultăți privind rezervele de apă.

Situația fluviului este urmărită atent, iar Administrația Fluvială a Dunării de Jos intervine în punctele în care nivelul extrem de scăzut creează probleme pentru navigație și alimentare.

„Administrația Fluvială draghează în mai multe puncte critice, în special în zona Cernavodă”, a declarat Adrian Maizel, inginer la Administrația Fluvială a Dunării de Jos.

Seceta provoacă probleme și în zona Pitești, unde scăderea nivelului lacului Budeasa a dus la creșterea concentrației de mangan din apa furnizată în municipiu și în localitățile din apropiere. Direcția de Sănătate Publică Argeș a prelevat probe pentru a verifica situația.

„Nu sunt restricții la acest moment. Am prelevat probe, așteptăm rezultatul analizelor de laborator”, a declarat directoarea DSP Argeș, Sorina Honțaru.

Autoritățile încearcă acum să suplimenteze apa din Budeasa prin deversări controlate din lacul Vâlcele, în timp ce se desfășoară un proces similar și din Vidraru.

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