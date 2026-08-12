Acasă » Știri » Peste 100.000 de români rămân fără apă timp de 24 de ore. Seceta a dus Dunărea la un nivel critic

Peste 100.000 de români rămân fără apă timp de 24 de ore. Seceta a dus Dunărea la un nivel critic

De: Emanuela Cristescu 12/08/2026 | 17:48
Peste 100.000 de români rămân fără apă timp de 24 de ore. Seceta a dus Dunărea la un nivel critic
Peste 100.000 de români rămân fără apă timp de 24 de ore. Seceta a dus Dunărea la un nivel critic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Peste 100.000 de români se pregătesc pentru 24 de ore în care apa de la robinet va fi oprită, după ce Dunărea a ajuns la un nivel extrem de scăzut. Seceta care nu mai dă semne că se termină pune presiune uriașă pe sistemul de alimentare, iar autoritățile au trecut la măsuri de urgență.

În jumătate din municipiul Galați urmează să fie oprită alimentarea cu apă pentru lucrări considerate esențiale. Operatorul local încearcă să lege instalația care preia apa din Dunăre de o sursă de adâncime, astfel încât orașul să nu ajungă în situația în care robinetele să rămână fără apă dacă fluviul continuă să scadă.

Peste 100.000 de români rămân fără apă timp de 24 de ore

Cifrele sunt cele care dau cel mai tare fiori. La Galați, nivelul Dunării a ajuns la 18 centimetri, cu doar un centimetru peste valoarea istorică înregistrată pentru această perioadă, de 17 centimetri.

Priza de apă funcționează deja la mai puțin de jumătate din capacitate. Unele dintre grătarele prin care apa este captată au ajuns parțial deasupra nivelului fluviului, iar situația devine tot mai complicată.

Peste 100.000 de români rămân fără apă timp de 24 de ore. Seceta a dus Dunărea la un nivel critic
Peste 100.000 de români rămân fără apă timp de 24 de ore. Seceta a dus Dunărea la un nivel critic

„Este o intervenție absolut necesară acum, pentru a proteja continuitatea alimentării cu apă a municipiului Galați într-un moment în care condițiile Dunării impun acțiune și prevenție”, a transmis operatorul de apă.

Oprirea alimentării îi vizează pe locuitorii din șapte cartiere, iar autoritățile au pregătit cisterne pentru perioada în care oamenii nu vor mai avea apă la robinet. Mulți gălățeni s-au mobilizat deja și și-au făcut provizii, tocmai pentru a nu fi luați prin surprindere de cele 24 de ore de întrerupere.

Intervenția presupune conectarea unei conducte magistrale DN 800 mm, cu o lungime de 1,3 kilometri, la magistrala DN 1.200 mm care aduce apa brută de la Priza Dunării. Noua legătură ar urma să permită Uzinei de Apă să folosească și sursa de adâncime, prin magistrala Șerbești–Filești. Problema este că această alternativă nu ar putea alimenta singură întreg municipiul dacă priza de apă din Dunăre ar deveni complet inutilizabilă.

Și alte zone ale țării au probleme cu apa

Galațiul nu este singurul județ care simte efectele secetei. În România, 181 de localități care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă au introdus restricții în anumite intervale.

Cele mai multe se află în Alba (45 de localități), Neamț (39 de localități) și Bihor (30 de localități). Probleme există și în Iași și Vaslui. Alte 96 de localități care nu au sisteme centralizate sau beneficiază doar parțial de acestea se confruntă cu dificultăți privind rezervele de apă.

Situația fluviului este urmărită atent, iar Administrația Fluvială a Dunării de Jos intervine în punctele în care nivelul extrem de scăzut creează probleme pentru navigație și alimentare.

„Administrația Fluvială draghează în mai multe puncte critice, în special în zona Cernavodă”, a declarat Adrian Maizel, inginer la Administrația Fluvială a Dunării de Jos.

Seceta provoacă probleme și în zona Pitești, unde scăderea nivelului lacului Budeasa a dus la creșterea concentrației de mangan din apa furnizată în municipiu și în localitățile din apropiere. Direcția de Sănătate Publică Argeș a prelevat probe pentru a verifica situația.

„Nu sunt restricții la acest moment. Am prelevat probe, așteptăm rezultatul analizelor de laborator”, a declarat directoarea DSP Argeș, Sorina Honțaru.

Autoritățile încearcă acum să suplimenteze apa din Budeasa prin deversări controlate din lacul Vâlcele, în timp ce se desfășoară un proces similar și din Vidraru.

VEZI ȘI: Lista celor 141 de localități din România care au restricții la consumul de apă

Bacteria care face tot mai multe victime în apele din America! Cinci oameni au murit deja

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Aur pentru David Popovici la Europene! Românul a făcut o cursă fabuloasă la 100 m liber
Știri
Aur pentru David Popovici la Europene! Românul a făcut o cursă fabuloasă la 100 m liber
Mesajul Oanei Monea a pus pe jar fanii Insula Iubirii. „A plătit un preț”
Știri
Mesajul Oanei Monea a pus pe jar fanii Insula Iubirii. „A plătit un preț”
Frații Tate, cu bagajele pentru fugă? Procurorii cer să rămână după gratii
Mediafax
Frații Tate, cu bagajele pentru fugă? Procurorii cer să rămână după gratii
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al II-lea arată ca o intrare de mall din 2026
Gandul.ro
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Problemele fraţilor Tate în închisoarea din Miami: robinetele sunt murdare, e prea întuneric pentru a citi, iar paturile sunt prea scurte
Adevarul
Problemele fraţilor Tate în închisoarea din Miami: robinetele sunt murdare, e prea întuneric...
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era considerat erou
Digi24
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani...
CUTREMUR la Slatina! Primarul Mario De Mezzo, inculpat în dosarul „Cimitirul Strehareți”
Mediafax
CUTREMUR la Slatina! Primarul Mario De Mezzo, inculpat în dosarul „Cimitirul Strehareți”
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia din România în Spania? Imagini exclusive din noua lor casă: „Nu am plecat pentru plajă”
Click.ro
De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia...
„Un atac împotriva Federației Ruse”. Moscova amenință direct Republica Moldova
Digi 24
„Un atac împotriva Federației Ruse”. Moscova amenință direct Republica Moldova
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul
Digi24
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu...
Problema neașteptată a cablurilor pe bază de soia. Un șofer a plătit scump
Promotor.ro
Problema neașteptată a cablurilor pe bază de soia. Un șofer a plătit scump
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Lidl vinde un espressor retro Silvercrest la preț redus prin Lidl Plus
go4it.ro
Lidl vinde un espressor retro Silvercrest la preț redus prin Lidl Plus
Furnicile lucrează mai bine în grupuri mari, au aflat oamenii de știință
Descopera.ro
Furnicile lucrează mai bine în grupuri mari, au aflat oamenii de știință
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al II-lea arată ca o intrare de mall din 2026
Gandul.ro
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Aur pentru David Popovici la Europene! Românul a făcut o cursă fabuloasă la 100 m liber
Aur pentru David Popovici la Europene! Românul a făcut o cursă fabuloasă la 100 m liber
Mesajul Oanei Monea a pus pe jar fanii Insula Iubirii. „A plătit un preț”
Mesajul Oanei Monea a pus pe jar fanii Insula Iubirii. „A plătit un preț”
Cum a apărut Anna la un restaurant de lux din Capitală + Cine i-a ținut companie toată seara. Blonda ...
Cum a apărut Anna la un restaurant de lux din Capitală + Cine i-a ținut companie toată seara. Blonda care l-a cucerit pe „Romeo” de pe Transfăgărășan își vede de viață!
Flăcări uriașe în apropiere de Năvodari. Patru autospeciale ISU au fost trimise la fața locului
Flăcări uriașe în apropiere de Năvodari. Patru autospeciale ISU au fost trimise la fața locului
Cine este Pinkchyu, „goth baddie”-ul care l-a cucerit pe Drake. L-a făcut chiar să latre în timpul ...
Cine este Pinkchyu, „goth baddie”-ul care l-a cucerit pe Drake. L-a făcut chiar să latre în timpul show-ului
Româncă aflată în arest la domiciliu, prinsă după ce și-a răpit nepoata de doar 10 zile. Voia ...
Româncă aflată în arest la domiciliu, prinsă după ce și-a răpit nepoata de doar 10 zile. Voia să fugă cu bebelușul în România
Vezi toate știrile