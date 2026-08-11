Bacteria care face tot mai multe victime în apele din America! Cinci oameni au murit deja

Este alertă în Statele Unite, după ce o bacterie extrem de periculoasă a provocat mai multe îmbolnăviri. Este vorba despre Vibrio vulnificus, o bacterie care poate provoca forme severe și, în anumite cazuri, letale de boală. În Louisiana au fost raportate în acest an nouă cazuri, iar cinci dintre persoanele infectate au murit. Prezența acestei bacterii a fost semnalată și în întreaga Europă, în această vară.

Microorganismul nu este unul nou și poate fi întâlnit în mod natural în apa sărată sau salmastră, acolo unde apa dulce se amestecă cu cea marină. Problema apare atunci când bacteria pătrunde în organism printr-o rană sau este ingerată odată cu fructele de mare crude ori insuficient preparate. În anumite situații, infecția poate evolua extrem de rapid și poate deveni fatală.

Cinci oameni au murit în Louisiana

În Louisiana, autoritățile au confirmat în acest an nouă cazuri de infecție cu Vibrio vulnificus, iar cinci dintre persoanele bolnave au murit. Toți pacienții au ajuns să aibă nevoie de îngrijiri medicale, iar cazurile au fost asociate cu expunerea unor răni la apa de mare sau la apa salmastră.

Unul dintre marile pericole este evoluția rapidă a infecției. O simplă tăietură, zgârietură sau rană care intră în contact cu apa contaminată aduce infectarea. Zona afectată se poate înroși, umfla și poate deveni foarte dureroasă, iar starea pacientului se poate deteriora într-un timp scurt. În cazurile grave pot apărea infecții profunde, septicemie și afectarea severă a țesuturilor.

Bacteria poate ajunge în organism și prin consumul de stridii sau alte crustacee crude ori insuficient preparate. În astfel de situații, semnalele alarmante includ: diaree, crampe abdominale, greață, vărsături, febră și frisoane.

Problema nu se limitează la coastele americane. În această vară, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a avertizat că valurile de căldură pot crește riscul asociat bacteriilor Vibrio în apele de coastă europene. Organizația monitorizează condițiile din mai multe regiuni, folosind inclusiv temperatura apei și nivelul de salinitate pentru a identifica zonele în care bacteria se poate dezvolta mai ușor.

În Europa, specialiștii monitorizează atent condițiile din apele de coastă, deoarece temperaturile ridicate cresc posibilitatea dezvoltării bacteriilor din genul Vibrio. Zonele cu apă caldă și salinitate mai scăzută, inclusiv unele regiuni de coastă și estuare, pot deveni favorabile.

Totuși, până acum, infecțiile cu Vibrio sunt relativ rare în Europa. Creșterea temperaturii apelor în perioadele de caniculă este cea care poate schimba nivelul de risc.

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