Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: „Păstrați-vă calmul, pot urma replici!”

Cutremur în România! Pământul s-a zguduit din nou marți seară în zona Vrancea. Vestea a venit în jurul orei 20:21, iar la scurt timp autoritățile au transmis un mesaj prin care le-au cerut oamenilor să nu intre în panică. Acestea au anunțat că pot apărea replici.
Seismul a fost înregistrat în zona seismică Vrancea, Buzău, iar primele date au indicat o magnitudine de 4,5. Ulterior, Institutul Național pentru Fizica Pământului a revenit cu datele actualizate. Magnitudinea a fost revizuită la 4,3, iar adâncimea la 133,2 kilometri.
Seismul s-a produs la ora 20:21:16, iar informația a fost transmisă rapid de INFP. De această dată, cutremurul s-a produs la mare adâncime, în zona Vrancea, regiune cunoscută pentru activitatea seismică.
În apropierea epicentrului se află mai multe orașe importante: Sfântu-Gheorghe, Brașov, Buzău, Focșani și Ploiești. Conform datelor revizuite, seismul s-a produs la aproximativ 133 de kilometri sub pământ, ceea ce înseamnă că vorbim despre un cutremur de adâncime.
La scurt timp după producerea seismului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a transmis un avertisment. Oamenii au fost îndemnați să-și păstreze calmul, mai ales pentru că există posibilitatea apariției unor replici. ISU București-Ilfov a anunțat că nu au fost înregistrate apeluri la 112 în urma seismului.
„Cutremur Atenție! În urmă cu puțin timp s-a produs un cutremur. Păstrați-vă calmul, pot urma replici ale cutremurului. În acest moment efectuăm recunoașteri în teren, pentru a identifica posibile consecințe. Nu sunt înregistrate apeluri la numărul de urgență 112.
Detalii privind modul de comportare înainte de cutremur, în timpul cutremurului și după eveniment regăsiți pe platforma națională [www.fiipregatit.ro](http://www.fiipregatit.ro), sursa oficială pentru informare în pregătirea pentru situații de urgență din România”, a transmis ISU București.
Seismologul Gheorghe Mărmureanu a spus că un mare cutremur ar putea avea loc în 2040–2041. Acesta a estimat că viitorul mare seism ar putea avea o magnitudine cuprinsă între 7,2 și 7,9, existând chiar posibilitatea să ajungă la 8.
„Eu sunt optimist, acesta este cuvântul. Adâncimea va fi de 150-170 de km. Şansele sunt foarte mari să fie după 2040 – 2041. Sunt calcule de peste trei secole şi care văd că se satisfac. Văd că până acum nu am greşit deloc”, a spus Mărmureanu.
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