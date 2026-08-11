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Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: „Păstrați-vă calmul, pot urma replici!”

De: Emanuela Cristescu 11/08/2026 | 22:11
Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: „Păstrați-vă calmul, pot urma replici!”
Un nou seism lovește România! Unde s-a simțit și cât de puternic a fost
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Cutremur în România! Pământul s-a zguduit din nou marți seară în zona Vrancea. Vestea a venit în jurul orei 20:21, iar la scurt timp autoritățile au transmis un mesaj prin care le-au cerut oamenilor să nu intre în panică. Acestea au anunțat că pot apărea replici.

Seismul a fost înregistrat în zona seismică Vrancea, Buzău, iar primele date au indicat o magnitudine de 4,5. Ulterior, Institutul Național pentru Fizica Pământului a revenit cu datele actualizate. Magnitudinea a fost revizuită la 4,3, iar adâncimea la 133,2 kilometri.

Cutremur în România, marți seara

Seismul s-a produs la ora 20:21:16, iar informația a fost transmisă rapid de INFP. De această dată, cutremurul s-a produs la mare adâncime, în zona Vrancea, regiune cunoscută pentru activitatea seismică.

Cutremur
Cutremur

În apropierea epicentrului se află mai multe orașe importante: Sfântu-Gheorghe, Brașov, Buzău, Focșani și Ploiești. Conform datelor revizuite, seismul s-a produs la aproximativ 133 de kilometri sub pământ, ceea ce înseamnă că vorbim despre un cutremur de adâncime.

ISU, mesaj de ultimă oră pentru români

La scurt timp după producerea seismului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a transmis un avertisment. Oamenii au fost îndemnați să-și păstreze calmul, mai ales pentru că există posibilitatea apariției unor replici. ISU București-Ilfov a anunțat că nu au fost înregistrate apeluri la 112 în urma seismului.

„Cutremur Atenție! În urmă cu puțin timp s-a produs un cutremur. Păstrați-vă calmul, pot urma replici ale cutremurului. În acest moment efectuăm recunoașteri în teren, pentru a identifica posibile consecințe. Nu sunt înregistrate apeluri la numărul de urgență 112.

Detalii privind modul de comportare înainte de cutremur, în timpul cutremurului și după eveniment regăsiți pe platforma națională [www.fiipregatit.ro](http://www.fiipregatit.ro), sursa oficială pentru informare în pregătirea pentru situații de urgență din România”, a transmis ISU București.

Seismologul Gheorghe Mărmureanu a spus că un mare cutremur ar putea avea loc în 2040–2041. Acesta a estimat că viitorul mare seism ar putea avea o magnitudine cuprinsă între 7,2 și 7,9, existând chiar posibilitatea să ajungă la 8.

„Eu sunt optimist, acesta este cuvântul. Adâncimea va fi de 150-170 de km. Şansele sunt foarte mari să fie după 2040 – 2041. Sunt calcule de peste trei secole şi care văd că se satisfac. Văd că până acum nu am greşit deloc”, a spus Mărmureanu.

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