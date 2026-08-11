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Naba Salem, în lacrimi. Motivul pentru care nu poate să devină mamă

De: Emanuela Cristescu 11/08/2026 | 22:38
Naba Salem, în lacrimi. Motivul pentru care nu poate să devină mamă
Naba Salem, în lacrimi
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Naba Salem a fost pusă față în față cu una dintre cele mai dureroase întrebări din viața ei, iar reacția fostei ispite de la Insula Iubirii i-a lăsat pe toți fără cuvinte! Bruneta a izbucnit în lacrimi când discuția a ajuns la posibilitatea de a deveni mamă.

Naba a fost întrebată despre o situație medicală despre care nu vorbește prea des. Conversația a luat însă o turnură neașteptată atunci când Bursucu a adus în discuție problemele pe care bruneta le are la nivelul coloanei.

„În momentul ăsta ai primit un diagnostic foarte crunt despre care nu știe nimeni. (…) Din cauza problemelor cu coloana, tu în momentul ăsta ai interzis să faci copii”, a spus Bursucu.

„Da”, a spus ea la un PODCAST mișto by Bursucu.

Naba Salem a izbucnit în lacrimi

Bursucu a vrut să se asigure că a înțeles corect situația și a formulat întrebarea și mai direct. În acel moment, atmosfera din podcast s-a schimbat complet.

Naba Salem, în lacrimi. Motivul pentru care nu poate să devină mamă
Naba Salem, în lacrimi. Motivul pentru care nu poate să devină mamă

„Deci ți s-a interzis să devii mamă”, a punctat Bursucu.

„Da”, a răspuns Naba, cu ochii în lacrimi.

Momentul a fost unul extrem de emoționant. Fosta ispită nu a intrat în detalii despre diagnosticul său și nici nu a explicat exact ce recomandări medicale a primit. Cert este că simpla întrebare despre posibilitatea de a deveni mamă a făcut-o să își arate vulnerabilitatea în fața camerelor.

„Eram foarte panicată”

Fosta ispita de la Insula Iubirii a povestit că a trecut printr-un adevărat coșmar în urma unor intervenții chirurgicale. Bruneta a spus că avea doar 20 de ani și că era extrem de panicată.

”Țin minte că aveam vreo 20 și ceva de ani și eram foarte panicată, știind că sunt foarte mulți medici care au un nume, dar operația nu le iese. Am căutat timp de trei luni un medic care să îmi inspire incredere. Am ajuns să mă operez la el. La prima operație am ținut cont de sfatul lui. Nu mi s-au topit firele cum trebuie, mi s-a făcut coajă ca și cum m-aș infecta. Mi s-a lăsat și implantul.”, a declarat Naba.

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