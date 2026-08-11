Acasă » Știri » Accident tragic în Brașov: o mașină a intrat în plin în pietonii de pe trotuar. Două persoane au murit

Accident tragic în Brașov: o mașină a intrat în plin în pietonii de pe trotuar. Două persoane au murit

De: Alina Drăgan 11/08/2026 | 23:12
Accident tragic în Brașov
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un accident grav a avut loc în Brașov marți seara, 11 august. Un autoturism a ieșit de pe carosabil și a lovit în plin trei pietoni. Din primele informații, șoferului i s-ar fi făcut rău la volan. Din păcate, pentru doi dintre pietoni cadrele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic și au declarat decesul. De asemenea, alte două persoane au fost transportate de urgență la spital.

Accidentul din Brașov a avut loc în această seară, 11 august, în jurul orei 21:00. Un autoturism a lovit un grup de pietoni care se aflau pe trotuar, pe strada Mureşenilor.

„În jurul orei 21:00, am fost anunţaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Mureşenilor din municipiul Braşov. Din primele informaţii, un autoturism a lovit trei pietoni care se aflau pe trotuar. În urma evenimentului au rezultat patru victime”, au transmis reprezentanţii ISU Braşov.

Accident tragic în Brașov

Din primele informații, un bărbat, de 50 de ani, care se afla la volanul unui autoturism Duster, pe care îl conducea pe strada Lungă către strada Mureșenilor, în zona intersecției cu sensul giratoriu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a urcat cu vehiculul pe spațiul verde al acestuia, după care a rulat cu vehiculul pe trotuarul drept al sensului de mers de pe strada Mureșenilor, unde a acroșat trei pietoni.

În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat, iar echipele de salvare s-au deplasat la fața locului. Din păcate, pentru doi dintre pietoni nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul la fața locului. Se pare că ar fi vorba despre doi cetățeni germani. Cel de-al treilea pieton a beneficiat de îngrijiri medicale la fața locului.

Și în ceea ce îl privește pe șofer, situația este gravă. Din primele date, acesta a suferit leziuni grave și a fost transportat de urgență la spital.

„La acest moment, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov intervin la un accident rutier care a avut loc cu puțin timp în urmă pe strada Mureșenilor, din Municipiul Brașov.

Din nefericire, în urma impactului, cei trei pietoni bărbați, adulți, au suferit leziuni grave, iar față de doi dintre aceștia a fost declarat decesul. Al treilea pieton beneficiază la acest moment de sprijin medical. De asemenea, conducătorul auto a suferit leziuni și a fost transportat la unitatea medicală.

Cercetările sunt în curs de desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incidentul, în această etapă procedurală fiind cercetate toate ipotezele, inclusiv o posibilă cauză medicală”, a mai transmis ISU Brașov.

 

CITEȘTE ȘI:

Vacanța s-a transformat într-un coșmar! Sofia a murit împreună cu mama și bunica sa

Cine este tânăra care a murit în accidentul de la Râmnicelu. Avea doar 32 de ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Biblia vorbește despre extratereștri? Un expert dezvăluie „indiciile ascunse” din Scriptură și susține că Vaticanul ar ști aceste lucruri
Știri
Biblia vorbește despre extratereștri? Un expert dezvăluie „indiciile ascunse” din Scriptură și susține că Vaticanul ar ști aceste…
Două drone tip Gerbera, distruse de Armata Română! Imagini video cu momentul detonării în zona Neptun Deep
Știri
Două drone tip Gerbera, distruse de Armata Română! Imagini video cu momentul detonării în zona Neptun Deep
25 de ani închisă în pod! Povestea incredibilă a unei iubiri interzise
Mediafax
25 de ani închisă în pod! Povestea incredibilă a unei iubiri interzise
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul și câți consumatori sunt afectați
Gandul.ro
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Hotelurile din Europa, luate cu asalt pentru eclipsa totală de Soare. Prețuri uriașe la cazare
Adevarul
Hotelurile din Europa, luate cu asalt pentru eclipsa totală de Soare. Prețuri uriașe...
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar putea avea atacurile Kievului în Rusia
Digi24
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care...
INCREDIBIL! Topul celor mai scumpe CARTIERE din România. Nu te-ai fi așteptat la locul 1
Mediafax
INCREDIBIL! Topul celor mai scumpe CARTIERE din România. Nu te-ai fi așteptat la...
Parteneri
Dieta cu două mese pe zi a Amandei Holden! Actrița își expune cu nonșalanță trupul perfect, la 55 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu două mese pe zi a Amandei Holden! Actrița își expune cu nonșalanță trupul...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Mihai Albu a împlinit 64 de ani. Fiica Mikaela s-a îmbrăcat ca de revistă la petrecere. Ce au sesizat însă fanii în fotografia de familie
Click.ro
Mihai Albu a împlinit 64 de ani. Fiica Mikaela s-a îmbrăcat ca de revistă la...
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost lăsați în libertate (Motivare)
Digi 24
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost...
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia
Digi24
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia
Imagini șocante pe un drum din România: Un copil cade din mașină
Promotor.ro
Imagini șocante pe un drum din România: Un copil cade din mașină
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Cele mai bune panouri solare portabile recomandate de revista Wired după ani de teste
go4it.ro
Cele mai bune panouri solare portabile recomandate de revista Wired după ani de teste
Două studii au dezvăluit că oamenii și șoarecii au ceva foarte important în comun
Descopera.ro
Două studii au dezvăluit că oamenii și șoarecii au ceva foarte important în comun
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul și câți consumatori sunt afectați
Gandul.ro
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul și câți...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Biblia vorbește despre extratereștri? Un expert dezvăluie „indiciile ascunse” din Scriptură și ...
Biblia vorbește despre extratereștri? Un expert dezvăluie „indiciile ascunse” din Scriptură și susține că Vaticanul ar ști aceste lucruri
Actorul Jon Hamm va deveni tată pentru prima oară la 55 de ani! Soția lui, Anna Osceola, este însărcinată
Actorul Jon Hamm va deveni tată pentru prima oară la 55 de ani! Soția lui, Anna Osceola, este însărcinată
Două drone tip Gerbera, distruse de Armata Română! Imagini video cu momentul detonării în zona Neptun ...
Două drone tip Gerbera, distruse de Armata Română! Imagini video cu momentul detonării în zona Neptun Deep
Cum a fost resimțit cutremurul de marți seara în România. Oamenii s-au speriat: „Scârțâit de ...
Cum a fost resimțit cutremurul de marți seara în România. Oamenii s-au speriat: „Scârțâit de mobilă în sufragerie”
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit în Portugalia! Prima imagine de la eveniment ...
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit în Portugalia! Prima imagine de la eveniment a strâns 2,5 milioane de likeuri în 20 de minute
Insula lui Jeffrey Epstein a devenit „coșmarul” influencerilor. Ce li se întâmplă celor care ...
Insula lui Jeffrey Epstein a devenit „coșmarul” influencerilor. Ce li se întâmplă celor care încearcă să pătrundă acolo
Vezi toate știrile