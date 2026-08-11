Accident tragic în Brașov: o mașină a intrat în plin în pietonii de pe trotuar. Două persoane au murit

Un accident grav a avut loc în Brașov marți seara, 11 august. Un autoturism a ieșit de pe carosabil și a lovit în plin trei pietoni. Din primele informații, șoferului i s-ar fi făcut rău la volan. Din păcate, pentru doi dintre pietoni cadrele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic și au declarat decesul. De asemenea, alte două persoane au fost transportate de urgență la spital.

Accidentul din Brașov a avut loc în această seară, 11 august, în jurul orei 21:00. Un autoturism a lovit un grup de pietoni care se aflau pe trotuar, pe strada Mureşenilor.

„În jurul orei 21:00, am fost anunţaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Mureşenilor din municipiul Braşov. Din primele informaţii, un autoturism a lovit trei pietoni care se aflau pe trotuar. În urma evenimentului au rezultat patru victime”, au transmis reprezentanţii ISU Braşov.

Accident tragic în Brașov

Din primele informații, un bărbat, de 50 de ani, care se afla la volanul unui autoturism Duster, pe care îl conducea pe strada Lungă către strada Mureșenilor, în zona intersecției cu sensul giratoriu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a urcat cu vehiculul pe spațiul verde al acestuia, după care a rulat cu vehiculul pe trotuarul drept al sensului de mers de pe strada Mureșenilor, unde a acroșat trei pietoni.

În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat, iar echipele de salvare s-au deplasat la fața locului. Din păcate, pentru doi dintre pietoni nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul la fața locului. Se pare că ar fi vorba despre doi cetățeni germani. Cel de-al treilea pieton a beneficiat de îngrijiri medicale la fața locului.

Și în ceea ce îl privește pe șofer, situația este gravă. Din primele date, acesta a suferit leziuni grave și a fost transportat de urgență la spital.

„La acest moment, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov intervin la un accident rutier care a avut loc cu puțin timp în urmă pe strada Mureșenilor, din Municipiul Brașov. Din nefericire, în urma impactului, cei trei pietoni bărbați, adulți, au suferit leziuni grave, iar față de doi dintre aceștia a fost declarat decesul. Al treilea pieton beneficiază la acest moment de sprijin medical. De asemenea, conducătorul auto a suferit leziuni și a fost transportat la unitatea medicală. Cercetările sunt în curs de desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incidentul, în această etapă procedurală fiind cercetate toate ipotezele, inclusiv o posibilă cauză medicală”, a mai transmis ISU Brașov.

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